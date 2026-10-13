2026-10-13 18:26 FunTime旅遊比價
烏來這樣玩！老街必吃、隱藏版瀑布景點，一日遊這樣玩最 Chill！
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：烏來以碳酸氫鈉泉聞名，適合天冷時泡湯賞景。
- 重點二：老街聚集山豬肉香腸、米血糕等排隊必吃美食。
- 重點三：周邊可玩瀑布、博物館與桂山冰品，適合一日遊。
天氣逐漸轉涼，早上醒來都能感受到微微的涼意，啊～這正是泡湯的好時機呀！那麼說到泡湯，在北台灣朋友們絕對都對烏來不陌生，因為這裡正是個泡湯的好去處呢，除了泡湯外烏來也有許多特色景點還有烏來必吃的美食，今天小編就要一次介紹給大家啦。
看詳細全文連結：【2026烏來一日遊】天冷泡湯去！溫泉附近景點、烏來老街美食
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烏來溫泉區
「烏來溫泉」泉質屬於碳酸氫鈉泉，而碳酸氫鈉泉又稱「重曹泉」，因含有碳酸氫鈉的成份，能夠軟化角質層，泡在其中彷彿浸在天然的化妝水裡，據說經常泡此湯能對皮膚進行滋潤。除了優渥的泉質，烏來另一項優勢就是你可以邊泡湯邊欣賞美麗的南勢溪以及烏來山的美景了，整個烏來溫泉區群山環繞，中間還有條南勢溪潺潺而流，有著這樣得天獨厚的美景以及泉質，難怪有這麼多人對烏來溫泉情有獨鍾。
烏來景點
烏來老街
「烏來老街」是大家來到烏來時第一個映入眼簾的景點，整條老街並不長，慢慢走15分鐘內絕對走的完，雖然老街不大，但是卻集中了許許多多的特色美食，像是Q彈的馬紹米血糕，香味四溢的雅各山豬肉香腸都是烏來老街著名的排隊美食！
地址：新北市烏來區烏來街12號
營業時間：平日10:00-17:00；假日10:00-18:00
烏來瀑布
在台車站下車後，映入眼簾的就會是烏來的另一大景點「烏來瀑布」。烏來瀑布高150公尺、約有50層樓，是北台灣最具規模、落差最大的瀑布，在日治時期日本人就將這裡取為「雲來之瀧」，意思是瀑布宛如從雲霞中降下，如此的美景絕對是來烏來不能錯過的景點。
地址：新北市烏來區瀑布路16號
電話：02 2661-6942
烏來泰雅民族博物館
想更深入認識烏來在地文化，除了逛老街之外，小編也推薦到「烏來泰雅民族博物館」走走！博物館以泰雅族的歷史、文化、生活與自然環境為主題，透過豐富的文物展示與展覽內容，帶大家認識泰雅族傳統生活與烏來的地方故事。館內也會不定期推出主題特展及文化體驗活動，無論是想深入了解泰雅文化，或是遇到下雨天不知道去哪裡，都很適合安排進行程中！
地址：新北市烏來區烏來街12號
營業時間：平日09:30-17:00；假日09:30-18:00（每月第一個週一、選舉日、農曆除夕及初一公休）
烏來美食
烏來老街美食
烏來雅各山豬肉香腸
烏來是泰雅族聚落，因此也有許多原住民的傳統美食，其中最具代表性的就是「烏來雅各山豬肉香腸」啦。雖然它位在烏來老街的最尾端，但是它的排隊長度可是烏來老街中數一數二長的呢，雅各山豬肉香腸主打的就是最純正的原住民口味，以最純正的山豬肉為原料製作，提供生蒜以及獨特調製的醬料讓饕客們自由搭配，風味獨特，絕對是到烏來必吃的美食。
地址：新北市烏來區烏來街84號（老街末端，近攬勝大橋）
營業時間：平日10:00-19:00（星期四至18:00）；假日10:00-20:00
電話：0955-167-796
馬紹米血糕
另一個與雅各山豬肉香腸在排隊長度上並駕齊驅的烏來美食就是這個「馬紹米血糕」！馬紹米血糕是許多人來到烏來老街會直衝的美食名店，這裡的米血糕厚度足足有4公分厚，搭配上滿滿的花生粉、香菜、蒜頭，大口吃起來就是兩個字「過癮」。
地址：新北市烏來區烏來街123號（老街前半段）
營業時間：平日12:30-19:30；假日12:00-19:30（售完為止）
高家冰溫泉蛋
「高家冰溫泉蛋」將自家產品與當地特色結合，活用過去的滷味經驗於溫泉蛋的生產製作，招牌冰鎮溫泉蛋外表滑嫩、蛋白口感細緻，咬下時冰涼入味；店內另外還有超人氣的「炸皮蛋」，外皮金黃酥脆、裡頭Q彈濃郁！下次走訪烏來，不妨買上一份冰溫泉蛋或炸皮蛋，親自體驗這款風味獨特的老街經典美味。
地址：新北市烏來區烏來街135號
營業時間：平日08:00-18:00；假日08:00-20:00
烏來周邊美食
桂山發電廠冰品部
最後一站一定要去的就是「桂山發電廠」啦！桂山發電廠是每個人必定會排上的行程之一，原因無他，就是為了那一支12元的枝仔冰，桂山發電廠的枝仔冰有花生、百香果、鳳梨、牛奶、紅豆、綠豆、芋頭、米糕、清冰，等九種口味，這些枝仔冰原先是賣給自家員工，後來口耳相傳，便成為了烏來地區必吃的美食之一。
地址：新北市新店區桂山路34號
營業時間：約3~10月販售，平日08:30-17:00；假日09:00-18:00
電話：02 2666-5675
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精華 FAQ
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烏來溫泉屬於碳酸氫鈉泉，泉質溫和且有助滋潤肌膚，最適合秋冬天氣轉涼時前往。泡湯時還能同時欣賞南勢溪與山景，體驗放鬆又療癒的行程。
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文章提到烏來老街最受歡迎的美食包括雅各山豬肉香腸、馬紹米血糕，以及高家冰溫泉蛋與炸皮蛋。這些小吃多帶有原住民風味，是到烏來不可錯過的排隊名店。
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除了烏來老街與瀑布外，還可到烏來泰雅民族博物館了解在地文化，之後再到桂山發電廠冰品部吃12元枝仔冰。整體行程兼具自然景觀、文化體驗與平價美食。
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