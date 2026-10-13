2026-10-13 16:43 女子漾／編輯金柔葳
7-ELEVEN萬聖節新品開吃！思樂冰竟加「仙草凍」、KitKat推黑白巧克力也來了
秋天就是要吃點甜的！7-Eleven迎接萬聖節推出一系列搞怪零食與限定甜點，除了超獵奇的「仙草凍可樂思樂冰」，還有栗子提拉米蘇馬卡龍、栗子大福及糖果抽抽樂優惠。巧克力控也有新選擇，雀巢KitKat推出黑白雙色巧克力威化，以及一次集結3種口味的迷你威化組，分別在7-ELEVEN、好市多限定販售。女子漾整理秋季零食新品亮點、價格與優惠資訊，甜食控快收進口袋名單！
一、7-ELEVEN萬聖節新品！仙草凍思樂冰登場、糖果最低0元
一、7-ELEVEN萬聖節新品！仙草凍思樂冰登場、糖果最低0元
萬聖節還沒到，7-ELEVEN就先把搞怪創意搬進超商！這次最吸睛的莫過於「仙草凍可樂思樂冰」，將大家熟悉的可樂冰沙加入Q彈仙草凍，打造冰涼又有咀嚼感的特殊組合。10月15日起，購買任一口味思樂冰，只要加10元就能加入一份仙草凍。
思樂冰大杯39元、特大杯45元，10月24日至26日、10月31日至11月2日還有全品項買一送一優惠。萬聖節期間也推出「幽靈杯撕撕樂」，有機會抽中兩杯1元、一年份免費喝等獎項。7-ELEVEN推出「糖果巧克力驚喜抽」，超過150款糖果有機會抽中任選2件0元，另有49折、69折等優惠。還有三麗鷗棒棒軟糖、SNOOPY印章糖果及萬聖節造型軟糖，讓派對零食更有趣！
7-ELEVEN栗子甜點登場！馬卡龍、鯛魚燒、大福一次吃
除了萬聖節限定零食，7-ELEVEN也迎來秋季栗子甜點！「LaDears栗子提拉米蘇風味馬卡龍」售價59元，以栗子泥搭配提拉米蘇奶霜，外層再加入OREO巧克力碎屑，結合栗子香氣與咖啡甜點風味。
日本夢甜屋「栗子卡士達雙餡鯛魚燒」以Q彈外皮包裹栗子與卡士達內餡，原價85元，10月15日至28日特價75元，期間每週三購買夢甜屋系列甜點，還可免費兌換CITY CAFE中杯美式或拿鐵一杯。
另外還有與台南人氣甜點店金桃家聯名的「栗子地瓜大福」，以整顆栗子搭配香甜地瓜泥、地瓜顆粒，售價49元；「昂舒巴黎栗子提拉米蘇泡芙」則以菠蘿泡芙殼搭配栗子泥與馬斯卡邦乳酪，售價59元。10月13日至11月25日，指定LaDears、昂舒巴黎甜點搭配小杯精品咖啡或大杯特選美式，還可享99元組合優惠。
二、KitKat秋季新品！黑白雙巧登場、3口味好市多限定
二、KitKat秋季新品！黑白雙巧登場、3口味好市多限定
KitKat黑白巧風味奇趣威化：大理石紋巧克力，7-ELEVEN限定59元
「KitKat黑白巧風味奇趣威化」結合牛奶巧克力與白巧克力風味，黑白交錯的大理石紋路超吸睛！入口能品嚐濃郁巧克力香、奶香與經典酥脆威化口感，一條就能享受雙重美味。
售價：59元／條
販售通路：7-ELEVEN限定
KitKat迷你威化繽紛組：海鹽焦糖、白巧克力、花生一次滿足
「KitKat迷你威化繽紛組」一次集結海鹽焦糖、白巧克力及花生3種人氣口味，鹹甜滋味一次滿足！每袋共有50入獨立小包裝，方便保存與分享，不論辦公室下午茶或朋友聚會都很適合。
售價：499元／袋（50入）
販售通路：好市多限定
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