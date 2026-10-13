[便利商店]7-ELEVEN。自有品牌【原賞】起司燻腸黑捲餅 #萬聖節限定

AI重點 文章重點整理： 重點一： 萬聖節限定黑捲餅，其實是常態商品換皮再上市。

萬聖節限定黑捲餅，其實是常態商品換皮再上市。 重點二： 售價89元，較原本版本硬生生貴了20元。

售價89元，較原本版本硬生生貴了20元。 重點三：內餡少了起司片，僅多加燒烤醬與墨西哥辣椒。

好喔，明明知道就是一模一樣的口味，但換種顏色餅皮，我就是會買單

萬聖節期間限定的【原賞】起司燻腸黑捲餅

其實就是常態供應【御料小館】爆漿起司燻腸捲餅的黑皮版

其他內容成分的差異微乎其微，感覺就是套上比較高檔的原賞兩字，就可以硬生生貴20元

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7-Eleven 【原賞】起司燻腸黑捲餅 NT 89" src="https://pimg.1px.tw/blog/anny2949/album/511782061/950636951350667170.jpg"> 20261013 7-ELEVEN 【原賞】起司燻腸黑捲餅 NT 89

商品名稱：【原賞】起司燻腸黑捲餅 NT 89

營養資訊：熱量 412 kcal/ 166 g；※過敏原：奶、豆、麩質、堅果

產地/製作廠商：台灣/聯華食品工業(股)有限公司彰化廠

購買店家：7-ELEVEN便利商店

用餐日期：2026.10

20261013 7-ELEVEN 【原賞】起司燻腸黑捲餅 NT 89

▲【原賞】起司燻腸黑捲餅 營養資訊

內容：香腸半根×3、洋蔥片、披薩風味醬、燒烤醬、墨西哥辣椒、雙色起司絲

※豬肉來源：加拿大、台灣

硬要比較【原賞】起司燻腸黑捲餅和【御料小館】爆漿起司燻腸捲餅的差異

前者除了餅皮有嘉竹炭粉而變成黑色以外，重量多了11 g、多了燒烤醬和墨西哥辣椒，但比後者少了起司片，因此整體起司分量不會多到「爆漿」

20261013 7-ELEVEN 【原賞】起司燻腸黑捲餅 NT 89

▲【原賞】起司燻腸黑捲餅 拆封狀態

外層墨西哥麵餅皮(tortilla)有添加竹炭粉而呈現黑色外表，不像之前其他7+ELEVEN的原味餅皮表面會有烙烤焦棕色痕跡，所以也比較沒有麵香

感覺就跟之前換個餅皮色就重新上市的【原賞×MALTESE】鮪魚雞蛋鮮蔬捲餅是一樣套路

可能因為這幾個口味都算賣得不錯吧，研發部就懶得想新口味，只要換換外衣就可以再廣告一波

20261013 7-ELEVEN 【原賞】起司燻腸黑捲餅 NT 89

▲【御料小館】爆漿起司燻腸捲餅 風味口感

燻腸外皮啵脆、內部略帶汁，無明顯鹹味或燻味；佩利就是乳酪絲和洋蔥片，乳酪絲些微會拉絲，洋蔥則很軟剩一點點脆度；調味就是以番茄為基底並加入義大利香料、蒜頭等辛香料的紅醬，也有吃的到些微墨西哥辣椒辣度；跟【御料小館】爆漿起司燻腸捲餅比較就是：起司比較少、多了一點辣、貴很多

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以上。