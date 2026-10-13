2026-10-13 15:04 小狐尼 aka 孤獨的潤餅獵人
[便利商店]7-ELEVEN。自有品牌【原賞】起司燻腸黑捲餅 #萬聖節限定
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：萬聖節限定黑捲餅，其實是常態商品換皮再上市。
- 重點二：售價89元，較原本版本硬生生貴了20元。
- 重點三：內餡少了起司片，僅多加燒烤醬與墨西哥辣椒。
好喔，明明知道就是一模一樣的口味，但換種顏色餅皮，我就是會買單
萬聖節期間限定的【原賞】起司燻腸黑捲餅
其實就是常態供應【御料小館】爆漿起司燻腸捲餅的黑皮版
其他內容成分的差異微乎其微，感覺就是套上比較高檔的原賞兩字，就可以硬生生貴20元
商品名稱：【原賞】起司燻腸黑捲餅 NT 89
營養資訊：熱量 412 kcal/ 166 g；※過敏原：奶、豆、麩質、堅果
產地/製作廠商：台灣/聯華食品工業(股)有限公司彰化廠
購買店家：7-ELEVEN便利商店
用餐日期：2026.10
▲【原賞】起司燻腸黑捲餅 營養資訊
內容：香腸半根×3、洋蔥片、披薩風味醬、燒烤醬、墨西哥辣椒、雙色起司絲
※豬肉來源：加拿大、台灣
硬要比較【原賞】起司燻腸黑捲餅和【御料小館】爆漿起司燻腸捲餅的差異
前者除了餅皮有嘉竹炭粉而變成黑色以外，重量多了11 g、多了燒烤醬和墨西哥辣椒，但比後者少了起司片，因此整體起司分量不會多到「爆漿」
▲【原賞】起司燻腸黑捲餅 拆封狀態
外層墨西哥麵餅皮(tortilla)有添加竹炭粉而呈現黑色外表，不像之前其他7+ELEVEN的原味餅皮表面會有烙烤焦棕色痕跡，所以也比較沒有麵香
感覺就跟之前換個餅皮色就重新上市的【原賞×MALTESE】鮪魚雞蛋鮮蔬捲餅是一樣套路
可能因為這幾個口味都算賣得不錯吧，研發部就懶得想新口味，只要換換外衣就可以再廣告一波
▲【御料小館】爆漿起司燻腸捲餅 風味口感
燻腸外皮啵脆、內部略帶汁，無明顯鹹味或燻味；佩利就是乳酪絲和洋蔥片，乳酪絲些微會拉絲，洋蔥則很軟剩一點點脆度；調味就是以番茄為基底並加入義大利香料、蒜頭等辛香料的紅醬，也有吃的到些微墨西哥辣椒辣度；跟【御料小館】爆漿起司燻腸捲餅比較就是：起司比較少、多了一點辣、貴很多
以上。
精華 FAQ
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它其實就是【御料小館】爆漿起司燻腸捲餅的黑皮版，主要差別在餅皮加入竹炭粉變黑，整體內容成分變動很小，屬於換外觀後再推出的版本。
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商品售價是89元，作者認為比原本版本大約貴了20元；重量則多了11 g，但因少了起司片，即使加了其他配料，整體起司感並沒有明顯提升。
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燻腸口感偏脆且略有肉汁，紅醬帶番茄與香料風味，也吃得到些微辣度；乳酪絲有一點拉絲感，洋蔥軟中帶點脆，整體比原版多一點辣，但起司不算濃。
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