淡江大橋多角度朝聖 淡水水岸的低碳文史走讀

AI重點 文章重點整理： 重點一： 淡江大橋以單塔斜張設計減少水中橋墩，兼顧工程美學與生態保護。

淡江大橋以單塔斜張設計減少水中橋墩，兼顧工程美學與生態保護。 重點二： 文章串聯牛港稜步道、滬尾園區與老街古蹟，呈現淡水低碳走讀路線。

文章串聯牛港稜步道、滬尾園區與老街古蹟，呈現淡水低碳走讀路線。 重點三：從紅毛城到齊柏林空間與淡水禮拜堂，展現淡水的歷史、影像與信仰傳承。

當捷運列車駛入關渡，河口的海風捎來淡水河系的鹹濕氣息。淡水河孕育北部文明，從十七世紀大航海時代以來，淡水河口始終是台灣面向世界的第一道窗口。

若將目光稍微往對岸延伸，聳立於淡水河左岸的觀音山更是淡水流域不可或缺的雄偉地景。標高約六百一十六公尺的觀音山屬於安山岩質火山體，因十八座連綿山峰從淡水遠眺時，形貌宛如一尊面朝天際、姿態安詳斜臥的觀音菩薩而得名。

牛港稜步道俯瞰淡江大橋-原森旅行社提供

自觀音山遊客中心旁延伸而出的牛港稜步道，是充滿人文歷史與自然綠意的低碳輕便步道，全長不到一公里，因山稜狀似牛背而得名，在清代與日治時期曾是當地居民採集山產的要道，步道終點的觀景平台視野極佳，能將台北盆地、淡水河口以及淡江大橋的橫空姿態盡收眼底，成為踏訪河口人文與生態低碳之旅的美麗起點。

橫跨淡水河口兩岸的淡江大橋，集當代工程技術與環境美學於一身。大橋由國際知名的扎哈·哈蒂建築事務所參與設計，採單塔不對稱斜張橋形式，以俐落優雅的姿態立於河口之上。淡江大橋以單一主塔支撐整座斜張橋面，塔高兩百一十一公尺，全長九百二十公尺。單塔設計大幅減少了水中的橋墩數量，也降低對淡水河口生態與河床棲地的衝擊。

淡水河口是台灣極為重要的溼地生態系，包含了水筆仔紅樹林保護區與底棲生物棲地，也是候鳥遷徙的重要補給站。傳統多橋墩工法容易改變河床水流沖刷路徑造成泥沙淤積，淡江大橋的單塔設計將水下工程面積降至最低，並避開了淡水著名的夕照天際線。建築團隊特別將主橋塔偏置於淡水河口偏南側，使車道與橋體優雅地斜跨水域，保留了淡水數百年來核心的落日視野。當夕陽西下，金色餘暉撒落河面，斜張橋俐落的鋼纜線條與觀音山倒影相映成趣，不僅未曾遮蔽這片享譽國際的自然美景，反而為淡水暮色勾勒出一道兼具力與美的當代天際線。

過去淡水與八里兩岸居民仰賴渡船往來，河口的海浪與潮退記錄著討海人的歲月。淡江大橋的設計沒有選擇強硬地橫亙於川流之上，反而透過偏置橋塔與流線型工程技術，展現對土地與地景的尊重與謙遜。主塔造型如同一雙向上祈福的雙手，面向觀音山佇立，夜間與風共舞的燈柱曲線靈感則源自雲門舞者跳躍的姿態，大幅縮短兩岸車程的同時，也讓交通建設轉化為深具在地情懷的藝術地景。在低碳慢行的視角下，橋樑同時規劃了寬闊的行人與自行車道，並預留淡海輕軌延伸線的軌道，成為結合大眾運輸與輕量移動的低碳樞紐。

順著河岸延伸，滬尾藝文休閒園區宛如隱密於緩坡上的綠色寶石。園區過去曾是清代與日治時期的軍事整備區域，鄰近滬尾砲台，如今則轉化為低碳永續的文化休憩空間。園區獲鑽石級綠建築標章，規劃之初便定位為大自然裡的美術館，建築順著緩坡地勢沉入地景之中，與山海相互融合，形成開放的休憩空間。

滬尾藝文休閒園區引進來自荷蘭的國際知名酒店品牌集團，將荷蘭文化中重視環境永續、質感生活與人本關懷的精神融入在地。將捷金鬱金香酒店以純白弧形線條與綠意地景交織，呈現頗具現代美學的建築風格。

酒店河畔餐廳曾獲官方環保餐廳認證，優先採購國產及在地食材，並以剩食管理與低碳烹調降低食材運輸所產生的碳足跡。也曾獲得 AMOT 星級溯源餐廳最高等級三星評鑑，為淡水唯一三星溯源餐廳。

淡水老街與古蹟群的歷史可說是台灣躍上國際舞台的縮影，將近四百年前，西班牙人於1628年在此建立聖多明哥城；隨後荷蘭人於1642年驅逐西班牙人，其後並於原址附近重建了更為堅固的堡壘，稱之為安東尼堡。由於當時台灣人稱荷蘭人為紅毛人，安東尼堡遂被俗稱為紅毛城。

紅毛城的主樓呈現方形高聳結構，最初由荷蘭人於十七世紀建立，用於軍事防守與宣示主權，到了十九世紀英國人接管後改為領事館使用。

見證外交政局變遷的古堡，內部仍完整保留昔日使用的生活及辦公用品等設施，處處充滿歷史痕跡。金鐘獎名劇《斯卡羅》、《茶金》等都曾在此取景拍攝。

接著來到位於淡水老街上的齊柏林空間，前身是建於日治時期的得忌利士洋行後棟倉庫，昔日作為港埠航運存放貨物的樞紐，見證了淡水開港設海關後的繁華貿易史。

如今老倉庫搖身一變成為典藏影像的基地，將齊柏林導演多年來在高空拍攝的紀錄與記憶深度保存並賦予全新生命。

展館內特別設置了環景沉浸式空間，三面牆面播映著令人目不轉睛的台灣空中影像，鏡頭視角不僅包含齊柏林導演親自在高空捕捉的珍貴紀錄畫面，更加入了國家太空中心（TASA）以齊柏林之名所命名的衛星所拍攝的高空影像，讓台灣地貌的變化得以前後對照。基金會透過數位典藏計畫與展覽持續發聲，將關心台灣土地的力量繼續傳遞給更多民眾。

自昔日倉庫一路走到淡水禮拜堂，更能深切體會傳承前人貢獻大願與共同愛護土地的精神。十九世紀末的1872年，加拿大長老教會的馬偕牧師搭乘海龍號輪船抵達淡水，他在日記紀錄了當時的內心想法：「我心深感此處即為我宣教之地。」

馬偕牧師在淡水傳教，也投入醫療與教育，先後設立北台灣第一座西醫院滬尾偕醫館、理學堂大書院與淡水女學堂，為北台灣引進西式醫療與新式教育。

作為馬偕牧師來台建立的第一間教會，淡水教會擁有北台第一聖會與初熟之果的美譽。馬偕牧師當年抱持寧願燒盡不願銹壞的精神，在此設立醫館、學校與教會，展現無私奉獻與大愛深情。

走近這棟歷經九十多年歲月淘洗的紅磚建築，外牆至今依舊完好無損、毫無風化跡象。建築外牆採用當年由位於錫口的三美路機器製磚廠生產的特製「松山磚」，經由知名匠師黃阿樹的手藝，將高達三萬多塊紅磚鋪排堆砌出豐富層次與韻律的造型。無論是鐘塔上的尖拱、平拱、圓弧拱，或細緻的菱形飾帶與線腳，盡顯老工匠對建築結構與線條的極致講究。

建築兩側靈感來自歐洲哥德式教堂的雙尖拱窗，框住雙子彈形的窗飾構圖，自然地將視線向天空延伸，與正面宛如彩色玫瑰窗的幾何圖騰相互輝映，把信仰的虔誠轉化為台灣早期紅磚工藝的巔峰典範。

一路走過淡江大橋和淡水老街、齊柏林空間至淡水禮拜堂，每處停留都能深深感受前人對台灣土地的深情與後人的傳承心意。傍晚時分漫步到河岸邊，舉起相機捕捉淡水著名的金黃夕照，看著夕陽將水面與遠方橋影染成溫柔的沉金，為整趟融合文化藝術與低碳理念的旅行劃下了燦爛的句點。

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