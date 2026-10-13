2026-10-13 12:06 夫子。旅食趣
走進旋轉樓梯與千冊書牆 胡志明市 Nhâm Café 沉浸式美學咖啡館
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：Nhâm Café在胡志明市有3間分店，以沉浸式美學打卡空間走紅。
- 重點二：舊式洋房改建成書牆與螺旋樓梯兼具的復古咖啡館。
- 重點三：除拍照熱點外，店內也供應抹茶特調與新鮮可頌甜點。
Nhâm Café (又稱 Nhâm Coffee ) 目前在越南胡志明市共有三間分店，每一間都設置多個沉浸式打卡點，從光線、傢俱、鏡面到牆壁，在不經意間營造出藝術與親近感，只要拿起相機就能拍出美麗的照片。2024年 2月 Nhâm Café 的第一家分店開幕，吸睛的裝潢特色就在網路社群創造話題，受到當地與國外許多自媒體與網紅的喜愛與追捧，成為胡志明市旅遊必訪的連鎖特色咖啡館。
品牌名中的「Nhâm」在越南語中有「細細品味、抿一口」的意涵，主打融合復古書香與現代質感的溫馨空間。
這間位於胡志明市第 10郡 91/1 Hoà Hưng, Phường 12巷內的 Nhâm Café 是由一棟舊式洋房改建而成，一踏入庭院迎面而來的是戲劇性的圓柱型落地書架休憩區。
庭院的的綠植間裝飾著燈泡，跳動的光影引領訪客放鬆心情。
門口的蔬果儲存架與花束牆裝飾得精緻動人，營造出藝術與親近感，只要擺個 Pose 拿起相機就能拍到美美的照片。
有層次感的真花花束牆，花美人也美。
二層樓的室內空間保留質樸的灰色水泥牆面，搭配赭紅地磚與溫潤木質座椅，用舊的氛圍隔離屋外的車水馬龍，讓時間定格在這舒適的角落。
巨大的落地書牆，從一樓延伸至二樓，牆面擺滿了數千冊舊書，是店內最吸引人的視覺焦點，也是全店人氣最高的拍照點。
螺旋樓梯的旋轉線條呈現優美的幅度。
下視螺旋樓梯的旋轉曲線，呈現像漩渦一樣的視覺衝擊。
書牆前方的一座沙發是全店人氣最高的拍照點。
Nhâm Café 雖然是網美咖啡館，但在飲品與甜點的提供上也很用心，這家分店的亮點飲品是選用優質日本抹茶粉製作的抹茶特調 ( Fuji Matcha Latte、Matcha Coconut 及生乳抹茶特調等)。
每日供應新鮮的各式可頌麵包 (如紅絲絨可頌、杏仁可頌、巧克力可頌）與各式蛋糕、布丁塔等，賣完即止。
Nhâm Café（Nhâm Coffee）
地址：91/1 Hoà Hưng, Phường 12, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam
營業時間：24小時，全週無休，各拍照點需耐心排隊。
精華 FAQ
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因為它把舊式洋房改造成充滿層次感的沉浸式空間，結合書牆、螺旋樓梯、鏡面與植栽等元素，讓顧客很容易拍出具藝術感的照片。
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最具代表性的亮點是一樓延伸到二樓的巨大落地書牆，牆上擺滿數千冊舊書，搭配旋轉樓梯與沙發區，成為全店最受歡迎的拍照焦點。
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店內也很重視飲品與甜點，主打使用日本抹茶粉製作的抹茶特調，如 Fuji Matcha Latte、Matcha Coconut 與生乳抹茶特調，另有可頌、蛋糕與布丁塔。
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