走進旋轉樓梯與千冊書牆 胡志明市 Nhâm Café 沉浸式美學咖啡館

AI重點 文章重點整理： 重點一： Nhâm Café在胡志明市有3間分店，以沉浸式美學打卡空間走紅。

Nhâm Café在胡志明市有3間分店，以沉浸式美學打卡空間走紅。 重點二： 舊式洋房改建成書牆與螺旋樓梯兼具的復古咖啡館。

舊式洋房改建成書牆與螺旋樓梯兼具的復古咖啡館。 重點三：除拍照熱點外，店內也供應抹茶特調與新鮮可頌甜點。

Nhâm Café (又稱 Nhâm Coffee ) 目前在越南胡志明市共有三間分店，每一間都設置多個沉浸式打卡點，從光線、傢俱、鏡面到牆壁，在不經意間營造出藝術與親近感，只要拿起相機就能拍出美麗的照片。2024年 2月 Nhâm Café 的第一家分店開幕，吸睛的裝潢特色就在網路社群創造話題，受到當地與國外許多自媒體與網紅的喜愛與追捧，成為胡志明市旅遊必訪的連鎖特色咖啡館。

品牌名中的「Nhâm」在越南語中有「細細品味、抿一口」的意涵，主打融合復古書香與現代質感的溫馨空間。

這間位於胡志明市第 10郡 91/1 Hoà Hưng, Phường 12巷內的 Nhâm Café 是由一棟舊式洋房改建而成，一踏入庭院迎面而來的是戲劇性的圓柱型落地書架休憩區。

庭院的的綠植間裝飾著燈泡，跳動的光影引領訪客放鬆心情。

門口的蔬果儲存架與花束牆裝飾得精緻動人，營造出藝術與親近感，只要擺個 Pose 拿起相機就能拍到美美的照片。

有層次感的真花花束牆，花美人也美。

二層樓的室內空間保留質樸的灰色水泥牆面，搭配赭紅地磚與溫潤木質座椅，用舊的氛圍隔離屋外的車水馬龍，讓時間定格在這舒適的角落。

巨大的落地書牆，從一樓延伸至二樓，牆面擺滿了數千冊舊書，是店內最吸引人的視覺焦點，也是全店人氣最高的拍照點。

螺旋樓梯的旋轉線條呈現優美的幅度。

下視螺旋樓梯的旋轉曲線，呈現像漩渦一樣的視覺衝擊。

書牆前方的一座沙發是全店人氣最高的拍照點。

Nhâm Café 雖然是網美咖啡館，但在飲品與甜點的提供上也很用心，這家分店的亮點飲品是選用優質日本抹茶粉製作的抹茶特調 ( Fuji Matcha Latte、Matcha Coconut 及生乳抹茶特調等)。

每日供應新鮮的各式可頌麵包 (如紅絲絨可頌、杏仁可頌、巧克力可頌）與各式蛋糕、布丁塔等，賣完即止。

Nhâm Café（Nhâm Coffee）

地址：91/1 Hoà Hưng, Phường 12, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam

營業時間：24小時，全週無休，各拍照點需耐心排隊。