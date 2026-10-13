2026-10-13 12:04 享民頭條
知名手搖飲10/17升級2.0版！新推20款烏龍茶！7大優惠狂歡3周獎不完
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：鶴茶樓10/17起全面升級為烏龍茶專賣茶室。
- 重點二：新推20款烏龍茶飲、配料與限定茶葉蛋。
- 重點三：連續3周推出買一送一與免費送包等優惠。
記者/葉佳欣報導
鶴茶樓自2020年創立以來，長年專注於紅茶調製，足跡遍尋世界各地，致力於帶領顧客品嚐不同層次的香氣與風韻。走過耕耘的第六個年頭，今年10月，品牌即將迎接重要的里程碑——全面升級為「烏龍茶專賣茶室」。
從紅茶專賣到烏龍茶專賣，轉變的是茶種與風味的極致呈現；不變的，是鶴茶樓對茶飲品質始終如一的堅持。回顧六年來的點滴，為感謝消費者一路以來的相伴與支持，鶴茶樓同步推出一系列超有誠意、舉辦長達一整個月的限定優惠，並準備了質感限量周邊，誠摯邀請大家一同迎接鶴茶樓走進全新樣貌的品牌篇章。
三大招牌烏龍茶X四款烏龍配料齊發 驚喜加碼推茶葉蛋！
二代鶴茶樓以「紅、黑、白鶴」三款烏龍茶為核心推出「功夫烏龍」系列。白鶴烏龍帶木質焙香（M30 / L35元）；黑鶴烏龍具深沉厚實茶韻（M30 / L35元）；紅鶴烏龍則綻放濃郁蜜香（M35 / L40元）。
「功夫烏龍茶丸」同步登場，以茶感濃郁的貴妃烏龍茶湯融入珠芯，打造出晶亮彈嫩的烏龍茶丸；「貴妃烏龍奶蓋」結合法國Elle & Vire鮮奶油，溫潤甘甜。此外，更於忠孝店與南西店限定推出「隱藏版茶葉蛋」，以貴妃烏龍為基底悶煮，Q彈入味。豐富新品與配料，為手搖控帶來全新層次的茶飲體驗！
全新LOGO與二代店同步亮相！打造沉浸式品茶空間
鶴茶樓全面升級空間與視覺，將復古木質調蛻變為俐落現代茶室，以鼠尾草綠與奶油白定調，營造純粹氛圍。同時發表全新LOGO，以「鶴拳人物」結合展翅白鶴線條，象徵「鶴拳功夫」對應「製茶工夫」的職人精神。此精神亦延伸至2.0全新包材，以低彩度溫潤綠意展現內斂生命力，為品牌注入耳目一新的質感。
歡慶二代店上線！柔美三色實用托特包免費送！
歡慶鶴茶樓升級2.0，特推限量「質感帆布托特包」，具大容量與A4收納空間，通勤出遊皆百搭。即日起，至全台門市購買任一飲品，現場拍攝二代杯身與托特包上傳至Threads並標記鶴茶樓官方帳號，即可免費獲得包款乙個。款式採三階段發放：10/27起發放「寶寶藍」、11/2起「奶油黃」、11/9起「春櫻粉」，數量有限，送完為止！
七大優惠不間斷！長達三周超狂優惠 10/17起 接力開跑！
為歡慶鶴茶樓升級2.0，自10/17起推出系列優惠！
10/17全部門市功夫烏龍系列買一送一，每人限購三組，品項、容量可任搭，價低招待。10/17 開賣飲料免費送，活動時段13-14:00、18-19:00，免費送白鶴烏龍、紅鶴烏龍、黑鶴烏龍茶，3選1，限量供應，L杯。加碼全日８折，每人限購5杯，適用忠孝店（台北市大安區大安路一段21號）。
10/17-10/31加LINE免費送飲料。指定忠孝復興店、南西誠品店，加入鶴茶樓官方LINE好友，就送「紅鶴烏龍」兌換券1張。
10/27-11/9托特包免費送！全部門市凡消費任意飲品、並拍照發脆、@hechaolutea，就送托特包，一週發一色：10/27寶寶藍、11/2奶油黃、11/9春櫻粉。
11/2～11/6烏龍茶丸免費加料。全部門市凡來店購買任意飲品，享免費加料功夫烏龍茶丸，如烏龍茶丸完售，將以其它烏龍類配料代替。每杯限加一份，每人限購五杯。
11/9～11/13 飲品第二杯半價！全部門市飲品來店第二半價，第二杯限純茶，每人限購2組，品項、容量可任搭，價低招待。不含蕎麥茶。
10/24 開賣飲料免費送，指定南西誠品店（台北市中山區南京西路14號1F）、西門龍山店（台北市萬華區和平西路三段143號）兩間門市，活動時段13-14:00、18-19:00 免費送白鶴烏龍、紅鶴烏龍、黑鶴烏龍茶，3選1，限量供應，L杯。加碼全日全品項８折，每人限購5杯。
精華 FAQ
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鶴茶樓從過去主打紅茶調製，正式轉型為「烏龍茶專賣茶室」，以更完整的烏龍茶飲、配料與空間視覺升級，強化品牌的職人茶室定位。
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新品包含功夫烏龍系列的白鶴、黑鶴、紅鶴烏龍，還有功夫烏龍茶丸、貴妃烏龍奶蓋，以及忠孝店與南西店限定的烏龍茶葉蛋，品項相當豐富。
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10/17起有功夫烏龍買一送一、指定時段免費送茶飲、加LINE送兌換券、免費托特包、免費加烏龍茶丸，以及第二杯半價等活動，部分需到指定門市或完成社群任務。
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