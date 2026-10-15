2026-10-15 13:03 旅奇傳媒 TR Omnimedia
2026臺灣味：琥珀油香競賽 點油蔥成金的職人舞台 找到傳統和創新台菜DNA
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：商業發展署主辦油蔥競賽，聚焦台菜核心靈魂DNA
- 重點二：以5香26味味譜推動台菜規格化與品牌資產化。
- 重點三：傳統與創新組決選出金銀銅獎，展現油蔥多元風貌。
【旅奇傳媒/記者-歐彥君】由經濟部商業發展署主辦、台灣餐飲界年度盛事「2026臺灣味：琥珀油香競賽」，於10/02在台北世貿1館盛大舉辦，賽事核心聚焦於台灣常民飲食中最重要的靈魂 DNA－「油蔥」。現場匯聚全台頂尖餐飲好手同台較勁，這群職人以「油蔥」獨有的金黃琥珀色澤與溫潤醇厚香氣為基底，融合精湛的火候、刀工與當代創意，不僅完美詮釋了台菜深厚的文化底蘊，更向市場展示了傳統台灣味走向現代化與國際舞台的無限可能。
「5香26味」味譜： 落實台菜規格化的第一步
過去講到台菜，市場往往流於個人經驗或地方口味之爭，難以如同法餐或日料般走向國際規格化。商業發展署這次推動「5香26味」台灣味譜，就是希望系統化解構台菜的風味基礎。
繼去年的「麻油」料理後，今年將焦點對準台菜的核心隱形冠軍－「油蔥」。油蔥從紅蔥頭的挑選、豬油炸製的火候到刀工，每一步都牽動著老字號店家的核心產品力。競賽的終極目的，是希望引導餐飲業者將這類「特色手路菜」規格化，進而轉化為可複製、可輸出的「品牌資產」，拉高整體產值。
9大權威評審坐鎮 評出產學界最高規格的風味
本屆競賽初審及實地審查階段便從無數參賽隊伍中，嚴格篩選出傳統組與創新組各15組、共計30組菁英餐飲品牌挺進決賽，當日成功選出年度金、銀、銅獎等殊榮。
為了確保評選的權威性與國際視野，評審團由台菜國寶級大師、青青餐廳董事長施建發（阿發師）擔任裁判長，領軍中華美食交流協會理事長駱進漢、新加坡 Fine Dining 傳奇名廚郭文秀（Justin Quek）、台裔美籍知名主廚 Jason Wang（王凱傑），以及資深美食節目製作人焦志方、高雄餐旅大學中餐廚藝系副教授李怡君、飲食文化專家徐仲、蔬果雕刻大師廖清池、蘭陽辦桌國宴主廚陳兆麟等產學界重量級巨擘組成黃金評審陣容。
評審團嚴格圍繞「料理風味」、「烹調技術」、「食材運用」及「主題創意」等面向進行品評；決賽現場更邀請美食家、主流媒體與產業貴賓進行桌宴試吃與人氣票選，兼顧專業深度與市場接受度。
經專業品評，【傳統組】由「儂來餐廳」的〈雙色香蔥麻油松阪米糕〉勇奪金獎，「東勢牛稼莊」的〈琥珀蔥油雞腿捲拌飯〉榮獲銀獎，「內灣圓樓人文客家餐廳」的〈客家鹹湯圓〉摘下銅獎，「滿月樓｜台灣菜．頂級客家料理」的〈蘭香古法炭燒鵝油蔥拌飯〉榮獲人氣獎，「十二月粥品．茶飲．私房菜」的〈香酥芋金鴨〉榮獲特別獎。
【創新組】則由「大地酒店奇岩一號」的〈蔥香鴨方佐紅寶石沙拉〉勇奪金獎，「十二月粥品．茶飲．私房菜」的〈金絲鹽香脆皮雞〉榮獲銀獎，「心潮飯店」的〈芋香櫻桃鴨胸炒飯〉摘下銅獎，「彭園」的〈蔥燒煨參麵〉榮獲人氣獎，「四味軒台菜」的〈金蔥玉露海鮮八寶球〉榮獲特別獎，展現油蔥料理兼具經典底蘊與創意巧思的多元風貌。
商業發展署指出，未來將持續透過「台灣味」系列競賽及推廣活動，結合不同主題特色與在地食材應用，深化台菜風味文化，並協助業者由特色料理擴展為品牌發展。後續也將結合多元行銷推廣資源，提升特色餐飲品牌能見度與市場競爭力，鼓勵走入餐廳支持在地店家，以實際行動品味台菜、共同活絡餐飲市場，擴大內需消費動能，讓台灣好味道持續飄香。
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精華 FAQ
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競賽核心聚焦台灣常民飲食的重要靈魂DNA「油蔥」，透過料理比賽呈現其金黃琥珀色澤與醇厚香氣，也展現台菜結合傳統底蘊與現代創意的可能性。
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商業發展署以「5香26味」台灣味譜為基礎，將油蔥從選材、火候到刀工系統化，目標是把特色手路菜轉化為可複製、可輸出的品牌資產。
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傳統組由儂來餐廳奪金，創新組由大地酒店奇岩一號奪金，另有多家餐廳獲銀銅與人氣獎。評選結合專業評審、桌宴試吃與人氣票選，兼顧專業與市場。