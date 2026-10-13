把早餐變成夢幻時光！登上迪士尼探險號 與達菲及好友共享晨光

AI重點 文章重點整理： 重點一： 迪士尼探險號將推出達菲與好友早餐體驗。

迪士尼探險號將推出達菲與好友早餐體驗。 重點二： 2026/10/15起於Hollywood Spotlight Club登場。

2026/10/15起於Hollywood Spotlight Club登場。 重點三：參加可近距離互動並獲得神秘紀念徽章。

【旅奇傳媒/編輯部報導】達菲與好友的粉絲們，準備好迎接特別驚喜吧！不久後，在「迪士尼探險號」（Disney Adventure）上，遊客將能以全新方式與心愛的好友們共度美好時光－這一次，「達菲與好友」將陪伴賓客一起享用早餐！

自2026/10/15起，全新推出的「Bon Voyage Breakfast with Duffy’s Friends」在「迪士尼探險號」的「Hollywood Spotlight Club」亮相。賓客可在這特別的陪伴下享用一頓豐盛的早餐，「達菲與好友」會在用餐期間前來拜訪，與賓客近距離互動, 並留下歡樂的合影瞬間。購買此早餐體驗還將獲贈一份特別的紀念品－一款「達菲與好友」的神秘徽章，讓你帶回家珍藏。

若賓客擁有最喜歡的「達菲與好友」主題服飾或配件嗎？不妨穿戴上！可以精心打扮，讓這頓早餐變得更加難忘。

目前，「迪士尼探險號」的賓客已可體驗多項「達菲與好友」的主題活動：從觀賞原創舞台劇《Duffy and The Friend Ship》，到在迪士尼遊輪船隊的首家「達菲與好友」專屬商店選購獨家商品。現在，「Bon Voyage Breakfast with Duffy’s Friends」成為迪士尼遊輪船隊中唯一的海上「達菲與好友」角色餐飲體驗，為粉絲提供了另一種愉悅的新方式，與他們最愛的好友們共度時光，並創造更多特別的回憶。

另，角色出席情況可能會有所變動；搭乘2026/10/15起出發航次的賓客，可在登船後透過「Disney Cruise Line Navigator」App或前往賓客服務中心預約早餐體驗；搭乘2026/11/02及之後出發航次的賓客，也可透過 Navigator App 提前預約。此外，這項體驗的費用為：13歲（含）以上賓客每位55美元（約新台幣1,755元）；3至12歲兒童每位40美元（約新台幣1,277元）；未滿3歲兒童用餐無須額外付費。

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