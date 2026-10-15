2026-10-15 09:00 旅奇傳媒 TR Omnimedia
金山萬里溫泉季正式開跑 串聯在地優惠、DIY體驗與消費登錄抽好禮
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：北觀處主辦金山萬里溫泉季正式開跑，活動延續至明年3月。
- 重點二：主場活動結合名廚美食秀、市集、弦樂演出與打卡送溫泉蛋。
- 重點三：入住旅客可參加百年溫泉巡禮DIY，還能抽住宿券與泡湯券。
【旅奇傳媒/編輯部報導】由交通部觀光署北海岸及觀音山國家風景區管理處（簡稱北觀處）主辦的「曜動北海岸 金山萬里溫泉季」主場活動於日前在新北市金山區「中山溫泉公園廣場」圓滿舉辦！現場結合溫泉名廚美食秀、風格市集、質感弦樂演奏及打卡送溫泉蛋等豐富環節，吸引大量遊客攜家帶眷熱情參與。
這場盛會不僅展現了北海岸山海交織的幸福湯泉魅力，也正式宣告「2026金山萬里溫泉季」盛大開跑，活動將一路延續至明年3月，全面帶動北海岸秋冬觀光熱潮！
主場活動當天現場氣氛熱烈，五大亮點驚喜連連！「溫泉名廚美食秀」邀請名廚親臨示範萬里金山當季料理，呈現「泡好湯、吃好味」的特色饗宴；舞台區則由專業弦樂團帶來浪漫優雅的演奏，伴隨初秋微風打造最 Chil 的音樂下午茶。「溫泉好物風格市集」集結7大溫泉品牌與8大在地創生選物搭配打卡送溫泉蛋及消費滿額抽雙人住宿券等好康，讓前來體驗的遊客直呼不虛此行。
為了讓入住遊客深度感受在地文化魅力，北觀處還規劃了4場「百年溫泉巡禮～溫泉美食 DIY 體驗活動」，分別於 10/25（日）、10/31（六）、11/07（六）、11/14（六）14:00-16:30舉行。凡入住金山萬里配合溫泉飯店或泡湯之遊客皆可報名，活動一次涵蓋「溫泉ｘ美食ｘ手作ｘ導覽」，帶領旅客親自走訪百年溫泉文化、體驗在地景點導覽，並親手製作與品嚐美味的「甘藷芋圓」，打造獨一無二的溫泉之旅，歡迎民眾可以向入住飯店報名。
除了多元體驗，「新北市溫泉觀光協會」與金山萬里在地12家合作旅館業者，更攜手籌劃「消費滿額抽獎活動」！即日起至2027/02/28止，只要在配合店家單筆消費滿新臺幣500元以上，保留發票或蓋有店家章之收據，掃描 QR Code 登錄資料，即可參加抽獎，有機會抽中平日溫泉飯店住宿券、泡湯券等多項好禮！得獎名單將於明年3月於「新北市溫泉觀光協會」網站正式公布。
北觀處表示，金山萬里擁有全台最豐富的泉質資源，包含海底溫泉、硫磺泉、碳酸泉及鐵泉等。邀請全台民眾趁著涼爽秋冬，約上親朋好友安排一趟北海岸泡湯小旅行！
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精華 FAQ
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本次「曜動北海岸 金山萬里溫泉季」由交通部觀光署北海岸及觀音山國家風景區管理處主辦，活動已正式開跑，整體檔期將一路延續至明年3月。
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主場活動包含溫泉名廚美食秀、風格市集、弦樂演奏與打卡送溫泉蛋，並搭配消費滿額抽雙人住宿券等優惠，讓遊客能一次體驗泡湯、美食與在地選物。
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入住金山萬里配合溫泉飯店或泡湯的遊客，可報名4場溫泉美食DIY體驗；另可在合作店家單筆滿500元，保留憑證並掃QR Code登錄，參加抽住宿券和泡湯券。