2026-10-13 09:10 女子漾／編輯周意軒
CoCo都可喝什麼？6款人氣飲料一次看，粉角檸檬冬瓜曾超越經典招牌
走進CoCo都可，還是習慣點同一杯嗎？除了經典百香雙響炮，粉角檸檬冬瓜、清爽果咖與生椰拿鐵也各有亮點。女子漾整理CoCo都可6款人氣飲料與甜度推薦，從咀嚼控到咖啡派，下次點餐跟著這份清單選！
CoCo都可人氣飲料1. 百香雙響炮，熱賣18年的經典招牌
提到CoCo都可必喝飲料，百香雙響炮絕對是招牌代表！百香果的酸甜搭配清新茉香綠茶，再加入Q彈珍珠與椰果，一口喝得到果香、茶香與雙重咀嚼口感，也難怪讓不少人從學生時代一路喝到出社會。百香雙響炮暢銷超過18年，並以「一店一天賣48杯」形容其熱銷表現。想喝得清爽一些，品牌推薦微冰、微糖，讓酸甜果香與配料口感成為主角。
CoCo都可人氣飲料2. 粉角檸檬冬瓜
咀嚼控可以把這杯加入點餐清單！粉角檸檬冬瓜以現煮粉角搭配檸檬冬瓜，冬瓜的甜香遇上檸檬酸度，再配上粒粒飽滿的粉角，喝飲料也能享受吃甜點般的滿足感。粉角煮製後再經蜜香入味，呈現金黃剔透的外觀與Q彈口感。品牌表示，這款飲品於2025年3月上市後，銷量一度超越百香雙響炮；無咖啡因的特色，也讓想避開茶與咖啡的人多了一個選擇。
CoCo都可人氣飲料3. 西西里手搗檸檬美式，果香咖啡派必看
想喝咖啡，又想來點清爽變化？西西里手搗檸檬美式將新鮮檸檬手搗後，結合現磨美式咖啡，讓檸檬酸香與咖啡香氣交織，適合偏愛明亮酸感的飲料控。CoCo職人咖啡系列選用榮獲IIAC國際金獎認證的咖啡豆，再搭配水果打造果咖風味。這杯推薦五分糖，讓檸檬的酸度與咖啡苦韻取得平衡，午休想換個口味時可以試試。
CoCo都可人氣飲料4. 紅柚香檸美式，果咖新手的入門選擇
如果喜歡葡萄柚香氣，可以從紅柚香檸美式開始！以鮮檸檬襯托紅葡萄柚的果香甜韻，再融入現磨美式咖啡，入口多了酸甜果味，尾韻則保留咖啡香氣。相較於西西里手搗檸檬美式，這杯的風味重點多了紅葡萄柚的層次。店員私心推薦七分糖，適合第一次嘗試果咖、希望酸甜感更明顯的人。
CoCo都可人氣飲料5. 生椰職人拿鐵，椰香控的咖啡新歡
喜歡拿鐵，也喜歡椰子的香甜？生椰職人拿鐵將厚椰乳與現磨咖啡結合，椰香替咖啡增添柔和口感，適合想替日常咖啡換點新意的人。這杯的亮點在於椰乳香氣與咖啡醇香的搭配，喝起來多了一份清甜風味。平常偏愛椰香飲品，或覺得美式咖啡苦味太直接的人，可以列入嘗試名單。
CoCo都可人氣飲料6. 粉角生椰拿鐵，喝咖啡也要有料
咖啡和咀嚼系飲料，這杯一次滿足！粉角生椰拿鐵在椰乳與現磨咖啡的組合中加入粉角，讓柔和椰香、咖啡香氣與Q彈口感搭在一起，每一口都多了咬感。喜歡生椰拿鐵又捨不得配料的人，可以選擇粉角版本，或依門市提供的加料方式客製化。把下午那杯咖啡升級成有料版本，也替日常多添一點小樂趣。
CoCo都可怎麼點？先看你是哪一派
喜歡酸甜果茶與雙重配料，選百香雙響炮；想喝無咖啡因又能咀嚼的飲品，選粉角檸檬冬瓜。偏愛清爽咖啡，可以試西西里手搗檸檬美式或紅柚香檸美式；喜歡柔和椰香，則可從生椰職人拿鐵與粉角生椰拿鐵挑選。
飲品供應、價格與冰量甜度調整方式，請以各門市公告為準。