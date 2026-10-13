2026-10-13 01:49 Enhsin
東京 | 寶可夢30週年紀念活動 到東京與傳說寶可夢相遇！（日本橋篇）
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：寶可夢30週年活動於東京八重洲與日本橋登場。
- 重點二：日本橋多處商場與連通道設置歷代傳說寶可夢。
- 重點三：活動至11月29日止，部分內容需另外付費解謎。
為了紀念《寶可夢》30週年，官方於2026年9月9日~11月29日於東京八重洲&日本橋一帶舉辦了「邂逅傳說寶可夢：日本橋與八重洲的傳說調查」（伝説のポケモンと出会う レジェンドリサーチ in日本橋＆八重洲），除了可以看到許多寶可夢之外，還有需另外付費的解謎活動可以參加。而今天要帶大家來看看日本橋的寶可夢們啦！
「邂逅傳說寶可夢：日本橋與八重洲的傳說調查」的主會場為日本橋的「日本橋三井塔」、「COREDO室町1」、「COREDO室町2」、「COREDO室町3」、「COREDO室町Terrace」，以及八重洲的「東京中城八重洲」。而我這天前往的是日本橋一帶。
首先是「COREDO室町Terrace」一樓的戶外廣場，在休憩區的長椅跟植栽之間可以看到和植物相關的寶可夢。
接著看看「Ishiya Nihonbashi」旁的寶可夢雕像。
手扶梯一側是第三世代豐緣地區傳說寶可夢之一的「固拉多」。
手扶梯另一側是另外一隻豐緣地區傳說寶可夢「蓋歐卡」。
接著搭手扶梯去地下一樓，在自動門附近可以看到活動主視覺圖。
郵局前方有第二世代的傳說寶可夢「洛奇亞」及「鳳王」。
往辦公室區域的手扶梯旁邊可以看到超夢。
接著走到連接車站及其他商場設施的連通道，柱面燈箱及玻璃護欄上也有許多寶可夢。
緊接著來到跟「COREDO室町Terrace」隔著一條馬路的「日本橋三井塔」。一樓展示的寶可夢雕像是初代御三家的最終進化型「妙蛙花」、「噴火龍」以及「水箭龜」。
玻璃外牆上可以看到和大家打招呼的「妙蛙種子」、「小火龍」以及「傑尼龜」。
一樓咖啡廳戶外座位區的植栽內也有寶可夢立牌。
接著回到地下連通道。在COREDO室町1及2之間的步道上可以看到第四世代傳說寶可夢的「帕路奇亞」及「帝牙盧卡」。
牆面上的地圖也被寶可夢包圍。
最後是距離不遠但已屬於「COREDO室町3」區域的兩座寶可夢雕像。首先是「日本橋案內所」前的第五世代傳說寶可夢「萊希拉姆」。
最後是「わくわく広場」前，同為第五世代傳說寶可夢的「捷克羅姆」。
以上就是我在「邂逅傳說寶可夢：日本橋與八重洲的傳說調查」活動中於日本橋一帶所拍的照片。如果11月29日前有預計要到東京旅遊，有興趣的話不妨就來一次看看歷代的傳說寶可夢吧！
精華 FAQ
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活動名為「邂逅傳說寶可夢：日本橋與八重洲的傳說調查」，地點主要在東京八重洲與日本橋一帶，舉辦期間為2026年9月9日至11月29日。
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主要包括日本橋三井塔、COREDO室町1、2、3、COREDO室町Terrace，以及八重洲的東京中城八重洲。文章也提到地下連通道、廣場與店舖外圍都有佈置。
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可看到固拉多、蓋歐卡、洛奇亞、鳳王、超夢、帕路奇亞、帝牙盧卡，以及萊希拉姆、捷克羅姆；另外也有妙蛙花、噴火龍、水箭龜與初代御三家等展示。
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