東京 | 寶可夢30週年紀念活動 到東京與傳說寶可夢相遇！（日本橋篇）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 寶可夢30週年活動於東京八重洲與日本橋登場。

寶可夢30週年活動於東京八重洲與日本橋登場。 重點二： 日本橋多處商場與連通道設置歷代傳說寶可夢。

日本橋多處商場與連通道設置歷代傳說寶可夢。 重點三：活動至11月29日止，部分內容需另外付費解謎。

「邂逅傳說寶可夢：日本橋與八重洲的傳說調查」的主會場為日本橋的「日本橋三井塔」、「COREDO室町1」、「COREDO室町2」、「COREDO室町3」、「COREDO室町Terrace」，以及八重洲的「東京中城八重洲」。而我這天前往的是日本橋一帶。

首先是「COREDO室町Terrace」一樓的戶外廣場，在休憩區的長椅跟植栽之間可以看到和植物相關的寶可夢。

接著看看「Ishiya Nihonbashi」旁的寶可夢雕像。

手扶梯一側是第三世代豐緣地區傳說寶可夢之一的「固拉多」。

手扶梯另一側是另外一隻豐緣地區傳說寶可夢「蓋歐卡」。

接著搭手扶梯去地下一樓，在自動門附近可以看到活動主視覺圖。

現場實際拍攝照片

郵局前方有第二世代的傳說寶可夢「洛奇亞」及「鳳王」。



往辦公室區域的手扶梯旁邊可以看到超夢。



接著走到連接車站及其他商場設施的連通道，柱面燈箱及玻璃護欄上也有許多寶可夢。



現場實際拍攝照片

緊接著來到跟「COREDO室町Terrace」隔著一條馬路的「日本橋三井塔」。一樓展示的寶可夢雕像是初代御三家的最終進化型「妙蛙花」、「噴火龍」以及「水箭龜」。

玻璃外牆上可以看到和大家打招呼的「妙蛙種子」、「小火龍」以及「傑尼龜」。

皮卡丘也在這裡喔！

一樓咖啡廳戶外座位區的植栽內也有寶可夢立牌。

接著回到地下連通道。在COREDO室町1及2之間的步道上可以看到第四世代傳說寶可夢的「帕路奇亞」及「帝牙盧卡」。



牆面上的地圖也被寶可夢包圍。

最後是距離不遠但已屬於「COREDO室町3」區域的兩座寶可夢雕像。首先是「日本橋案內所」前的第五世代傳說寶可夢「萊希拉姆」。

最後是「わくわく広場」前，同為第五世代傳說寶可夢的「捷克羅姆」。

以上就是我在「邂逅傳說寶可夢：日本橋與八重洲的傳說調查」活動中於日本橋一帶所拍的照片。如果11月29日前有預計要到東京旅遊，有興趣的話不妨就來一次看看歷代的傳說寶可夢吧！

