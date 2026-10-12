AI重點 文章重點整理： 重點一： 主打親子營養需求，強調成分單純、安心可快速上桌。

主打親子營養需求，強調成分單純、安心可快速上桌。 重點二： 紅藜麥餅皮融入DHA與海藻鈣，兼具營養與口感。

紅藜麥餅皮融入DHA與海藻鈣，兼具營養與口感。 重點三：五種口味多元，5分鐘加熱即可食用且適合大人小孩。

身為平常到處踩點、吃過數百家餐廳的美食部落客，我對飲食的品味與挑選標準向來嚴格，尤其是給紜紜吃的食物，我的標準會再更高一些，大人偶爾吃重口味、吃加工食品沒關係，但小朋友正在成長，我更在意的是成分單純、用料安心、調味適中，也希望孩子吃東西的同時，是真的能吃到食材本身。

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營養早餐！5分鐘快速上桌" src="https://g.udn.com.tw/upfiles/B_PI/pickupuu/PSN_PHOTO/258/f_29835258_1.jpg"> 【WAKUP醒食超能披薩】吃過數百家餐廳的我，真心願意給孩子吃的營養早餐！5分鐘快速上桌

【WAKUP醒食超能披薩】吃過數百家餐廳的我，真心願意給孩子吃的營養早餐！5分鐘快速上桌

一直在找「小孩能吃、我敢放心、又能快速上桌」的理想披薩，這次終於讓我挖到 WAKUP 醒食研所的醒食超能披薩，它是由營養師媽媽從親子需求出發研發的手工披薩，把爸媽在意的營養元素融入餅皮與配料裡，對平常忙著工作、照顧孩子的家庭來說，冰箱裡備著幾片，需要的時候直接加熱就能上桌，真的相當方便。

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首先很吸引我的就是它的紅藜麥營養餅皮，餅皮中加入 DHA、海藻鈣，不是單純在表面灑上一層營養粉，而是直接融入餅皮裡，再搭配雙重發酵製作，讓餅皮除了帶有紅藜麥香氣，口感也和一般冷凍披薩不太一樣。

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配方方面無防腐劑、無人工色素、無反式脂肪，也不使用廉價組合起司，並通過多重 SGS 檢驗，對於平常會特別注意孩子飲食的我來說，這些都是挑選食品時會留意的細節，五種口味各有不同特色，從經典番茄起司、紅醬牛肉，到白醬嫩雞、青醬鮪魚與黑松露蕈菇，鹹食口味一次就能吃到不同變化。

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醒鈣厚！熔岩瑪格麗特是蛋奶素口味，完熟小番茄搭配經典起司，餅皮中加入海藻鈣，番茄的酸香和起司奶香搭在一起，味道簡單又耐吃，是很經典、也很容易入口的一款。

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智多星！紅醬纖蔬烤嫩牛則是番茄紅醬搭配細嫩牛肉片，加入 DHA 藻粉，番茄紅醬酸甜柔和，牛肉嫩而不柴，再搭配蔬菜一起吃，整體風味很順口。

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大力士！白醬香草雙蛋嫩雞以醇濃白醬搭配雞腿肉、鵪鶉蛋與蛋絲，並加入大豆蛋白，雞肉和蛋的搭配讓口感更豐富，白醬香氣濃郁卻不會太膩，喜歡奶香口味的可以試試。

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亮晶青！青醬藻鹽鮪魚採用溫和羅勒青醬搭配深海鮪魚與多種配料，加入葉黃素，餅皮也融入綠藻粉，青醬香氣淡雅，沒有太強烈的蒜味，搭配鮪魚吃起來比較清爽，是五種口味裡我覺得相對清新的一款。

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防護罩！白醬蕈菇黑松露同樣是蛋奶素口味，白醬搭配新鮮蕈菇與黑松露香氣，並加入 β-葡聚醣，黑松露香氣比較突出，但整體味道不會過重，反而多了一點成熟的大人風味，也是五種口味裡我覺得很有特色的一款。

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WAKUP醒食超能披薩的加熱方式也很簡單，披薩可以先放室溫稍微退冰，也可以前一晚放進冷藏解凍，接著將烤箱提前以 200°C 預熱，在餅皮上均勻噴水約 8～10 下，最後放入烤箱烘烤約 5 分鐘即可出爐。

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而且廠商還附上專用噴瓶，不用另外準備工具就能輕鬆操作，使用上相當方便，餅皮噴水後再放進烤箱烘烤，外層微酥、內裡柔軟帶Q，完全不會乾硬，起司融化後還能拉出漂亮的牽絲效果，整體口感清爽不油膩，讓人忍不住一片接著一片吃！

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不過對我來說，產品標榜多少特色是一回事，最後真正會不會回購，還是要看紜紜願不願意吃，以前吃過不少披薩，只要餅皮偏乾或偏厚，紜紜常常吃到最後就只挑上面的料，餅底反而會留下來，但這次吃WAKUP醒食超能披薩，她反而連餅皮都吃得乾乾淨淨，對媽媽來說，這其實就是最直接、也最有說服力的評價。

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如果你也正在找一款方便備餐、口味適合大人小孩，又希望在忙碌的日常裡多一個簡單選擇的披薩，WAKUP 醒食超能披薩會是很不錯的選擇。

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WAKUP醒食研所

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