2026-10-15 10:02 旅遊經
台北橋山新吃法 「溫體牛」新食感，關東、關西壽喜燒一次滿足！
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：台北橋山推出全台首創溫體牛雙饗宴，結合關西與關東壽喜燒手法。
- 重點二：台南橋山・鵲邸壽喜燒插旗府城，主打和牛並以包廂與京都宅邸風格吸客。
- 重點三：套餐每日限量且須提前3天預訂，另有溫體牛熱炒與創意單點料理。
台北橋山推出全台首創「溫體牛雙饗宴」，能一次品嚐溫體牛、日本和牛雙重美味。二本松餐飲集團提供
【旅遊經 洪書瑱報導】
台灣牛因新鮮，肉質鮮美，不僅有獨特肉香，還具咬勁，過往台灣牛比較經典的吃法，莫過於將生牛肉薄片，加入少許薑絲與米酒放入碗中，再加入牛骨高湯的「現沖牛肉湯」或加入空心菜、芥蘭，來個熱炒或快炒！在「橋山·壽喜燒」台北店，推出首創限定「溫體牛壽喜燒」，從當日屠宰、分切到配送，縮短食材與餐桌的距離，讓牛肉最鮮甜、柔嫩的風味自然展開，讓溫體牛有了新食感，其成果再下一「城」，揮軍至台南近一個月，在以溫體牛肉湯聞名的城市，開立「橋山·鵲邸壽喜燒」，讓台南也能品嚐橋山原汁原味的和牛壽喜燒。兩座城市的民眾，以「牛」來個雙城論壇，各自品嚐，體驗不同的牛肉「鮮」、「甜」滋味！
一、台南「橋山・鵲邸壽喜燒」：
台南「橋山・鵲邸壽喜燒」915正式開幕，吸引粉絲朝聖。二本松餐飲集團提供
二本松餐飲集團延續京都飲食文化精神，全新台南「橋山・鵲邸壽喜燒」插旗南台灣，在台南開幕將近一個月了，因延續台北壽喜燒名店「橋山」話題熱度，台南店開幕後訂位迅速湧入，成為當地備受矚目的新興壽喜燒餐廳。台南店以「鵲邸」為名，取「喜鵲」與「宅邸」之意，象徵喜悅相聚與迎賓待客，也呼應台南濃厚的人情味。空間設計以京都巷弄宅邸為靈感，融入木質、石材、金屬與水景，展現當代東方美學。台南「橋山・鵲邸壽喜燒」店內寬敞，空間規劃52席座位，設有6間4至8人的獨立包廂，另有可容納18人的半聯通包廂，平均客單價1,880至5,280元，讓一席壽喜燒不只是吃飯，也成為人們相聚、款待與共享重要時刻的餐桌。
台南「橋山・鵲邸壽喜燒」以和牛為主，歡慶開幕，即日起至10月31日推出期間限定優惠，來店用餐即贈頂級日本A5和牛乙盤，以一席壽喜燒款待家人、朋友與重要的人，為府城秋日餐桌增添一份相聚滋味。
台南橋山規劃包廂設計，提供重視隱私的客人專屬空間。二本松餐飲集團提供
台南橋山延續京都「留白、靜謐與款待」精神，有回家的感覺。二本松餐飲集團提供
二、台北「橋山·壽喜燒」推出全台首創「溫體牛雙饗宴」：
主菜「日本A5神戶和牛沙朗／台灣特選溫體牛」以關西、關東手法烹調。二本松餐飲集團提供
台北「橋山·壽喜燒」迎接初秋，推出全台首創「溫體牛雙饗宴」，嚴選南台灣牧場飼養牛隻，從當日現宰、分切到直送餐廳，完美呈現台灣牛肉鮮甜細嫩的自然風味，每套9,880元+10%，套餐每日限量，請提前3天預訂，溫體牛部位依當天為準。
湯品「玉露手沖台灣溫體牛」5分熟口感最佳。二本松餐飲集團提供
前菜「口水和牛舌」微辣超開胃。二本松餐飲集團提供
橋山雙前菜「口水和牛舌」，選用澳洲和牛舌尖最鮮嫩的部位，以黃金比例滷汁慢滷入味，再經冰鎮後切成薄片，清爽又開胃。另道經典前菜「蟹肉鮭魚卵豆腐」冰涼清爽，能嚐到濃濃大海鮮味。湯品端上「玉露手沖台灣溫體牛」，將視覺與味覺巧思融於一席。精選溫體牛紐約客部位，手工捲成玫瑰花形，佐以薑絲、大蔥絲，桌邊現沖以文山包種茶融合柴魚片熬製的玉露湯，攝氏100°C高湯緩緩澆淋而下，淡雅茶香、柴魚鮮味與牛肉清甜交織，將台灣溫體牛的鮮美收入一碗湯。
雙人主菜一次端上兩盤肉品，分別搭配「日本A5近江和牛翼板／台灣特選溫體牛」與「日本A5神戶和牛沙朗／台灣特選溫體牛」，讓日本和牛的馥郁油香，與台灣溫體牛的鮮甜細嫩，在同一鍋中交會。橋山延續日式壽喜燒手法，先以關西風小火煎製，琥珀色三溫糖落入炙熱鑄鐵鍋，依序放入日本A5近江和牛翼板、A5神戶和牛沙朗。和牛肉片在鍋中緩緩煎至恰到好處，入口微甜，隨後湧上和牛豐厚油香，層次鮮明。
單點「鐵板炙香牛」上桌冒著騰騰熱氣，堪稱下飯神器。二本松餐飲集團提供
創意「琥珀和牛春捲」外酥內嫩，超級美味。二本松餐飲集團提供
單點「橙香牛粒脆米釜醋飯」結合和牛與日式釜飯，限量販售。二本松餐飲集團提供
接續登場的是老饕最愛的台灣特選溫體牛，淋入以日本小豆島醬油搭配壽喜燒醬調製的黃金比例醬汁，轉入關東風壽喜燒的醇厚滋味。精選「背肩」與「胛心」兩大部位，入口柔嫩並帶著自然甜味；「胛心」兼具肉香與嫩度，一鍋壽喜燒吃出日本和牛與台灣溫體牛的不同性格。另還有現點現做，外型金黃酥脆的「琥珀和牛春捲」與「紅豆鍋餅」。除了雙人套餐外，台北橋山也為饕客準備單點熱炒系列，將台灣熟悉的家常滋味，換上溫體牛的新鮮風味，熱炒系列餐點限量開賣，請3天前預訂。全新「白玉苦瓜牛」與「鐵板炙香牛」。私人推薦單點菜色──招牌「橙香牛粒脆米釜醋飯」。
（台北）橋山·壽喜燒
地址：台北市大安區瑞安街120巷3弄1號
電話：02-27086835
（台南）橋山·鵲邸壽喜燒
地址：台南市南區體育路9號
電話：06-2131558
精華 FAQ
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主打以日本A5和牛與台灣特選溫體牛同席，結合關西先煎、關東後煮手法，並搭配手沖牛湯與多道前菜，讓鮮甜與油香一次呈現。
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台南店延續橋山品牌精神，以京都宅邸與巷弄氛圍打造空間，設有52席、6間包廂與半聯通包廂，主打和牛壽喜燒與聚餐款待體驗。
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台北雙饗宴每套售價9,880元加10%，屬每日限量供應，需提前3天預訂，且溫體牛部位會依當天進貨情況而定。