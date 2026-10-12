2026-10-12 15:16 eat4life_foodie
五分鐘就可以喝煲湯，唐太盅團購來啦！
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：唐太盅推出團購燉湯與甜湯系列，強調多種口味選擇。
- 重點二：燉湯料燉得軟嫩，適合老人小孩補身體，方便日常食用。
- 重點三：滿00元免運並送麻辣豆腐或鴨血，主打五分鐘上桌。
▶燉湯系列◀
燉湯真的超級多種，每天來一包完全不怕膩！特別適合給老人小孩補身體，而且裡面的料，不管是雞肉還是排骨都燉的非常軟嫩、好吃！小編最喜歡胡椒豬肚雞盅和麻油燉雞盅！
▶甜湯系列◀
有三種甜湯，他們家的黑木耳不是那種很稠的，是比較清爽、好入口的！但小編最最喜歡紅豆桂圓紫米粥！桂圓的香氣很濃郁～～
🔗團購連結
💫滿$1500元免運費+送麻辣豆腐或鴨血（隨機）乙包
✨最近天氣轉涼，推薦大家家裡可以備著暖暖的雞湯，下班回家五分鐘就可以吃晚餐，真的超幸福！
精華 FAQ
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本次團購主打燉湯系列與甜湯系列，前者有多種鹹湯可選，後者則提供3款甜湯，方便依口味與需求搭配購買。
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燉湯的特色是食材燉得非常軟嫩，雞肉與排骨都好入口，特別適合老人與小孩補身體，也很適合忙碌家庭日常備餐。
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滿00元可免運費，還會隨機贈送麻辣豆腐或鴨血1包；產品主打加熱後5分鐘就能上桌，適合下班快速吃晚餐。
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