釜山景點【樂天世界冒險樂園】一個魔法和幻想的世界，夢幻童話城堡、刺激雲霄飛車，釜山親子旅遊遊樂園景點。

AI重點 文章重點整理： 重點一： 釜山樂天世界位於機張郡，2022年開幕，園區新穎且佔地廣大。

釜山樂天世界位於機張郡，2022年開幕，園區新穎且佔地廣大。 重點二： 園內有刺激設施、親子玩法與會說話的樹等特色打卡點。

園內有刺激設施、親子玩法與會說話的樹等特色打卡點。 重點三：城堡可換裝拍照、餐飲平價，且可用Visit Busan Pass入場。

帶著小孩出國，我習慣會安排遊樂園景點在行程裡面。

照理說已經12歲的苳，對於遊樂園應該不會那麼有熱情了，

但沒想到，她現在還是很喜歡去遊樂園、觀光工廠這一類的地方，

只能說她童心未泯?

總之，釜山之旅，我便把樂天世界遊樂園排進行程裡。

畢竟樂天世界是韓國樂天集團旗下的遊樂園，

韓國也只有首爾及釜山共兩間樂天世界，

都去到釜山，當然就不要錯過這個它們自己國家企業蓋的遊樂園囉!

釜山樂天世界冒險樂園 地理位置

釜山樂天世界冒險樂園位於釜山的機張郡，比較郊區一點，

這裡距離釜山市區算是有一段車程。

記得我們這趟旅程因為遇到BTS演唱會，前兩天都訂不到市區的飯店嗎?

所以第二天我訂到了比較偏一點的奧西里亞機張豪德飯店 (Hound Hotel Gijang Osiria)，

飯店也在機張，剛好可以跟我們要去樂天世界的行程搭在一起。

前往釜山樂天世界冒險樂園的交通方式，公車或是地鐵都可以抵達。

帶著行李的關係，我們則是直接叫車，

釜山叫車超級方便，大家可以自行評估適合的方式。

釜山樂天世界冒險樂園 園區介紹

前面有提到樂天世界在韓國有兩個據點，一個在釜山，另一個則是在首爾。

釜山的樂天世界，2022年才開幕，

不只新，佔地50多萬平方公尺，比首爾的樂天世界大上許多。

園區共有6大園區，多達24項遊樂設施。

不過如果你去過迪士尼樂園、環球影城這種比較大規模的遊樂園，

自然會覺得釜山樂天世界冒險樂園的規模相對小了一些。

但好處是不用走路走到懷疑人生，而且其實它的設施也足夠了。

喜歡刺激的，還是有刺激的遊樂設施。

也有許多適合我們這種幼幼班等級的設施。

不管是追求速度感的刺激派，

還是只想悠閒地玩玩設施、拍拍美照的佛系玩家，都能在這裡找到玩法。

遊樂設施部分就不一一介紹了，我來分享一些自己覺得比較特別的東西。

像是這個靠近噴泉位於園區中心廣場的-會說話的樹。

只要將手掌放在樹幹前方的感應區，大樹便會開始感應並開口說故事或與遊客互動。

雖然它說什麼我們是聽不懂啦!

但蠻有意思的，加上樹可以遮太陽，

很多遊客都在這邊與大樹合影，算是園區的超人氣打卡點之一。

遊樂園裡面必逛的就是商店了，釜山樂天世界也有不少紀念品商店，

販售樂天世界吉祥物的玩偶、服飾、髮飾....等商品。

除了商店，樂園裡面的餐廳也有不少選擇，

以遊樂園來說，我覺得價位還蠻親切的，吃起來沒有壓力。

我們點了一份烤肉飯，一份則是韓式烏龍麵搭配韓國飯捲，

好吃不雷又平價。

另外分享一下，如果你家有小小孩，

不需要自己帶推車去釜山樂天世界喔!

園區有提供付費的造型兒童推車租借服務，

我看韓國人都是讓孩子坐這個車，超級可愛的。

釜山樂天世界冒險樂園 花車遊行

玩設施之外，時間允許的話，記得要看一下他們的精靈花車遊行喔!

通常每天固定舉行 2 場，詳細時間大家可以參考當天的公告。

由樂園吉祥物帶領著精靈、舞者與特色角色沿著園區中央區域歡樂遊行，

遊行隊伍比我想像中還要長，然後舞者歐巴每個都帥帥的，這是我覺得值得看的地方XDD

釜山樂天世界冒險樂園 奇幻城堡制服拍照

很多人去到樂天世界遊樂園，都會到洛莉之城城堡拍照。

不得不說這城堡真的很可愛，色彩繽紛的建築搭配精緻的尖塔，

光是站在城堡前，就很有置身童話故事中的感覺。

而且城堡是可以走進去的喔!

在洛莉之城裡面，提供各種韓劇制服、禮服租借，可以穿著拍照。

走上城堡的二樓，有許多好拍的場景。

還有設置拍貼機，讓愛拍的人一次拍個夠。

對了，釜山樂天世界冒險樂園內的置物櫃，城堡裡面有喔!

如果你有寄放行李的需求，不用擔心。

話說我們本來應該會用到這個置物櫃，

因為我原先規劃是，第二天退房直接叫車到樂天世界，然後把行李寄放在遊樂園。

沒想到司機人超好，接我們的時候看到我們帶著行李，

問我們行李要怎麼辦?我說我查過了，遊樂園裡可以寄放。

沒想到他查了一下地圖之後，說他可以先送我們到要入住的奧西里亞機張豪德飯店，

把行李寄在大廳，再載我們去遊樂園。

哇!我們這趟釜山之旅，遇到的司機人真的都很好。

還有一次也遇到一個很暖的司機，由於苳這次出國前感冒了，到韓國還有咳嗽。

Uber司機聽到她在車上咳嗽，居然在下車前，

給了我們三包類似感冒糖漿的東西，

並用英文跟我們說也許喝了有用，晚上醫院沒開。

我跟他道謝並且說沒關係，我們隔天就要回台灣了，

真的感動到熱淚盈眶耶!

釜山樂天世界冒險樂園 相關資訊

雖然樂園不算大，但我覺得這裡還是很適合帶孩子來走走、玩玩設施、拍拍照，

體驗一下韓國主題樂園的樂趣。

而且它也是含在釜山 Visit Busan Pass裡面的選項之一，

帶著小孩的韓國親子旅遊，還是要安排一下遊樂園才有fu呀!

釜山樂天世界冒險樂園

地址:42 Dongbusangwangwang-ro, Gijang-gun, Busan, 南韓

官網:https://adventure.lotteworld.com/