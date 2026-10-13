豪斯登堡不一樣了！不只賞花看燈，還有miffy、福音戰士領軍，一路玩進2027年！

AI重點 文章重點整理： 重點一： 豪斯登堡以miffy夢幻小鎮和福音戰士設施打造新玩法。

豪斯登堡以miffy夢幻小鎮和福音戰士設施打造新玩法。 重點二： 2025至2027年接連推出聖誕、煙火與全新雲霄飛車。

2025至2027年接連推出聖誕、煙火與全新雲霄飛車。 重點三：園區四季有花海、彩燈、表演與五大飯店延伸住宿體驗。

豪斯登堡「絕景雲霄飛車」將於2027年正式登場。（圖片提供／豪斯登堡）

【旅遊經 曹憶雯報導】

位於日本九州長崎縣的豪斯登堡，不只有歐風建築、花海與彩燈，迎接開業35年，園區正以全新遊樂設施與限定活動展現不同面貌。從全球唯一的「miffy夢幻小鎮」、日本首創《新世紀福音戰士》8K騎乘設施，到首度登場的miffy聖誕節、五千發跨年煙火及全新雲霄飛車，讓旅客從白天玩到深夜、從可愛有趣到熱血刺激，再從歲末年終一路玩進2027年。





豪斯登堡國際行銷部部長中山 直幹（中）、徐意雯（左）、樋口 英里奈（右）共同推廣豪斯登堡新風貌。（攝影／曹憶雯）



miffy賣萌、福音戰士起飛 豪斯登堡更有趣了



提到豪斯登堡，許多人首先想到歐風街景、繽紛花海與璀璨彩燈；如今園區的玩法已大不相同。自2025年起，豪斯登堡陸續導入世界唯一以miffy為主題的園區「miffy夢幻小鎮」，讓熟悉的可愛角色走出繪本，成為園區裡可以親近、拍照與遊玩的夢幻風景。秋季來到豪斯登堡，繽紛的歐風街景將換上萬聖節氣氛，為園區增添不同於平日的節慶趣味。旅人除了感受萬聖節的熱鬧氛圍，也能在「miffy夢幻小鎮」可愛的空間裡拍照、遊玩、享受特色美食。







「miffy夢幻小鎮」打造全球唯一miffy主題園區。（圖片提供／豪斯登堡）









即日起至11月３日拜訪「miffy夢幻小鎮」，可以和miffy與好朋友們一起慶祝萬聖節。（圖片提供／豪斯登堡）





miffy夢幻小鎮推出的萬聖節主題餐點，可愛迷人。（圖片提供／豪斯登堡）

另一項話題亮點，是以《新世紀福音戰士》為主題、日本首創的8K騎乘式遊樂設施「新世紀福音戰士‧飛行劇場－8K－」，以EVA原創劇情結合日本最高8K畫質及尖端動感技術，帶領遊客飛進充滿速度感與臨場感的故事世界。

一邊是療癒系的miffy，一邊是熱血震撼的福音戰士，兩種截然不同的體驗同時在豪斯登堡登場，也讓親子家庭、動漫迷與追求刺激的旅人，都能找到想玩的理由。迎接2027年，豪斯登堡還將迎來開業以來首座「絕景雲霄飛車」，把速度、刺激與園區特有的歐風景致結合，穿梭於只有這裡才能遇見的美麗風景之中，再次刷新旅人對豪斯登堡的想像。







福音戰士迷別錯過刺激有趣的「新世紀福音戰士‧飛行劇場－8K－」（圖片提供／豪斯登堡）



全新彩燈「璀璨星夜盛典」，以繁星般燈光點亮歐風街景

冬季造訪豪斯登堡，今年又多了一個讓人忍不住按快門的可愛理由。11月6日起，睽違16年大幅翻新的全新彩燈「璀璨星夜盛典」，將以繁星般的燈光點亮歐風街景；同期舉辦的「歐洲聖誕慶典」，則集結熱鬧聖誕市集與由無數顆水晶打造、日本唯一的「大水晶吊燈聖誕樹」，從白天到夜晚都洋溢濃厚節慶氣氛。最受矚目的新亮點，莫過於豪斯登堡首度推出的「miffy聖誕節」。







繁星燈飾點亮豪斯登堡冬日夢幻時光。（圖片提供／豪斯登堡）







夢幻熱鬧的聖誕市集與日本唯一「大水晶吊燈聖誕樹」點亮冬夜。（圖片提供／豪斯登堡）



首度迎來miffy聖誕節，好友們紛紛換上冬裝歡聚過節。超人氣的miffy將與好友melanie、小熊boris及小豬grunty一同換上圍巾、外套等冬季限定造型，在「miffy＆朋友們的聖誕慶典」歡聚登場，帶來這段期間才能看見的特別表演。可愛魅力也一路延伸至餐桌與園區活動，不僅推出聖誕限定聯名企劃，還有miffy聖誕塔三明治、聖誕樹造型熱飲等冬季美食。從角色表演、限定造型到節慶餐點，讓旅人不只是觀看彩燈，更能走進一場充滿miffy元素的冬日派對。



5千發煙火照亮跨年夜 最長暢玩16小時

聖誕節過後，豪斯登堡的熱鬧不但沒有降溫，反而一路衝向跨年高潮。12月26日起，年末活動「華麗壓軸盛宴－音樂＆煙火倒數－」將連續六天登場，集結人氣藝人現場表演、電影音樂、煙火與光影演出，陪伴旅人告別2026年。











五千發跨年煙火與璀璨光影點亮豪斯登堡，熱鬧迎接2027年。（圖片提供／豪斯登堡）



12月31日跨年夜，園區將以席捲2026年日本的熱門歌曲，搭配5千發、日本最大規模的跨年煙火與璀璨光影，在震撼夜空下迎接2027年。當天營業時間更延長至1月1日凌晨2點，最長可以在園區暢玩16小時，並推出限定「跨年護照」。倒數結束後還不用急著離開，遊客可以繼續搭乘遊樂設施、逛街購物、享用美食，甚至搶先參與新年人氣遊樂設施的「首次搭乘」。

從年末最後一刻一路玩進新年第一天，讓跨年不只是等待煙火的短暫儀式，而是一場結合音樂、光影、美食與遊樂設施的長時間派對，想把2026年的最後一天玩得盡興，這裡顯然已準備好所有節目。

四季都有新玩法 晴天雨天都能從早玩到晚

豪斯登堡的改變不只是一兩項話題設施，也把四季變成一訪再訪的理由。2027年2月5日至4月5日，「花之慶典」將由鬱金香、玫瑰與繡球花接力妝點園區；夏季除了向日葵花海及煙火，還能前往「歐風水岸」享受玩水樂趣；秋季則有萬聖節氣氛與「葡萄酒節」，可品味世界精選約50款葡萄酒等酒類；冬天再由燈彩點亮歐風街景。











春季鬱金香、玫瑰與繡球花接力妝點園區。（圖片提供／豪斯登堡）



園區目前共有36項遊樂設施，其中約七成位於室內，晴天能在戶外暢玩，遇到下雨也不必打亂行程。夜晚還有滿意度高達九成六的「光之盛宴」，以現場演唱、演奏、煙火、燈光及水舞交織演出，以及融合傳統與現代風格的「豪斯登堡 天鼓」。玩累了，園內約40間餐飲設施提供日式、西式、中式、韓式等多元料理，讓遊樂、美食、表演、購物，一次串起完整假期。





「光之盛宴」結合音樂、煙火與光影演出（圖片提供／豪斯登堡）

住進五大官方飯店 把夢幻假期再延長

想把豪斯登堡玩得更從容，不妨直接住進園區五大官方飯店。「歐洲飯店」可搭乘專屬遊艇辦理入住；位於園區中心的「阿姆斯特丹飯店」設有超人氣miffy主題客房；「海牙飯店」採全包式度假形式，部分客房可欣賞港灣景觀；「森林小別墅」以環湖獨棟小木屋營造悠閒氣氛；「鹿特丹飯店」則提供輕鬆休閒的住宿選擇及和式房型。入住官方飯店，購買首日門票即可兌換翌日1DAY護照，另享開園前1小時提早入園，以及12歲以下兒童不佔床免費等多項住宿特典，實際內容依官方公告為準。











五大官方飯店各具特色，圖為豪斯登堡最高級飯店「歐洲飯店」。（圖片提供／豪斯登堡）







深受親子旅客喜愛的阿姆斯特丹飯店miffy主題房。（圖片提供／豪斯登堡）









