豪斯登堡不一樣了！不只賞花看燈，還有miffy、福音戰士領軍，一路玩進2027年！

2026-10-13 09:02 旅遊經

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：豪斯登堡以miffy夢幻小鎮和福音戰士設施打造新玩法。
  • 重點二：2025至2027年接連推出聖誕、煙火與全新雲霄飛車。
  • 重點三：園區四季有花海、彩燈、表演與五大飯店延伸住宿體驗。


豪斯登堡「絕景雲霄飛車」將於2027年正式登場。（圖片提供／豪斯登堡）


 

【旅遊經 曹憶雯報導】

位於日本九州長崎縣的豪斯登堡，不只有歐風建築、花海與彩燈，迎接開業35年，園區正以全新遊樂設施與限定活動展現不同面貌。從全球唯一的「miffy夢幻小鎮」、日本首創《新世紀福音戰士》8K騎乘設施，到首度登場的miffy聖誕節、五千發跨年煙火及全新雲霄飛車，讓旅客從白天玩到深夜、從可愛有趣到熱血刺激，再從歲末年終一路玩進2027年。


 


豪斯登堡國際行銷部部長中山 直幹（中）、徐意雯（左）、樋口 英里奈（右）共同推廣豪斯登堡新風貌。（攝影／曹憶雯）

 

miffy賣萌、福音戰士起飛　豪斯登堡更有趣了

 

提到豪斯登堡，許多人首先想到歐風街景、繽紛花海與璀璨彩燈；如今園區的玩法已大不相同。自2025年起，豪斯登堡陸續導入世界唯一以miffy為主題的園區「miffy夢幻小鎮」，讓熟悉的可愛角色走出繪本，成為園區裡可以親近、拍照與遊玩的夢幻風景。秋季來到豪斯登堡，繽紛的歐風街景將換上萬聖節氣氛，為園區增添不同於平日的節慶趣味。旅人除了感受萬聖節的熱鬧氛圍，也能在「miffy夢幻小鎮」可愛的空間裡拍照、遊玩、享受特色美食。

 


「miffy夢幻小鎮」打造全球唯一miffy主題園區。（圖片提供／豪斯登堡）



即日起至11月３日拜訪「miffy夢幻小鎮」，可以和miffy與好朋友們一起慶祝萬聖節。（圖片提供／豪斯登堡）


miffy夢幻小鎮推出的萬聖節主題餐點，可愛迷人。（圖片提供／豪斯登堡）

另一項話題亮點，是以《新世紀福音戰士》為主題、日本首創的8K騎乘式遊樂設施「新世紀福音戰士‧飛行劇場－8K－」，以EVA原創劇情結合日本最高8K畫質及尖端動感技術，帶領遊客飛進充滿速度感與臨場感的故事世界。

一邊是療癒系的miffy，一邊是熱血震撼的福音戰士，兩種截然不同的體驗同時在豪斯登堡登場，也讓親子家庭、動漫迷與追求刺激的旅人，都能找到想玩的理由。迎接2027年，豪斯登堡還將迎來開業以來首座「絕景雲霄飛車」，把速度、刺激與園區特有的歐風景致結合，穿梭於只有這裡才能遇見的美麗風景之中，再次刷新旅人對豪斯登堡的想像。

 


福音戰士迷別錯過刺激有趣的「新世紀福音戰士‧飛行劇場－8K－」（圖片提供／豪斯登堡）

 

全新彩燈「璀璨星夜盛典」，以繁星般燈光點亮歐風街景

冬季造訪豪斯登堡，今年又多了一個讓人忍不住按快門的可愛理由。11月6日起，睽違16年大幅翻新的全新彩燈「璀璨星夜盛典」，將以繁星般的燈光點亮歐風街景；同期舉辦的「歐洲聖誕慶典」，則集結熱鬧聖誕市集與由無數顆水晶打造、日本唯一的「大水晶吊燈聖誕樹」，從白天到夜晚都洋溢濃厚節慶氣氛。最受矚目的新亮點，莫過於豪斯登堡首度推出的「miffy聖誕節」。

 


繁星燈飾點亮豪斯登堡冬日夢幻時光。（圖片提供／豪斯登堡）



夢幻熱鬧的聖誕市集與日本唯一「大水晶吊燈聖誕樹」點亮冬夜。（圖片提供／豪斯登堡）

 

首度迎來miffy聖誕節，好友們紛紛換上冬裝歡聚過節。超人氣的miffy將與好友melanie、小熊boris及小豬grunty一同換上圍巾、外套等冬季限定造型，在「miffy＆朋友們的聖誕慶典」歡聚登場，帶來這段期間才能看見的特別表演。可愛魅力也一路延伸至餐桌與園區活動，不僅推出聖誕限定聯名企劃，還有miffy聖誕塔三明治、聖誕樹造型熱飲等冬季美食。從角色表演、限定造型到節慶餐點，讓旅人不只是觀看彩燈，更能走進一場充滿miffy元素的冬日派對。

 

5千發煙火照亮跨年夜　最長暢玩16小時

聖誕節過後，豪斯登堡的熱鬧不但沒有降溫，反而一路衝向跨年高潮。12月26日起，年末活動「華麗壓軸盛宴－音樂＆煙火倒數－」將連續六天登場，集結人氣藝人現場表演、電影音樂、煙火與光影演出，陪伴旅人告別2026年。


 


五千發跨年煙火與璀璨光影點亮豪斯登堡，熱鬧迎接2027年。（圖片提供／豪斯登堡）

 

12月31日跨年夜，園區將以席捲2026年日本的熱門歌曲，搭配5千發、日本最大規模的跨年煙火與璀璨光影，在震撼夜空下迎接2027年。當天營業時間更延長至1月1日凌晨2點，最長可以在園區暢玩16小時，並推出限定「跨年護照」。倒數結束後還不用急著離開，遊客可以繼續搭乘遊樂設施、逛街購物、享用美食，甚至搶先參與新年人氣遊樂設施的「首次搭乘」。

從年末最後一刻一路玩進新年第一天，讓跨年不只是等待煙火的短暫儀式，而是一場結合音樂、光影、美食與遊樂設施的長時間派對，想把2026年的最後一天玩得盡興，這裡顯然已準備好所有節目。


 

四季都有新玩法　晴天雨天都能從早玩到晚

豪斯登堡的改變不只是一兩項話題設施，也把四季變成一訪再訪的理由。2027年2月5日至4月5日，「花之慶典」將由鬱金香、玫瑰與繡球花接力妝點園區；夏季除了向日葵花海及煙火，還能前往「歐風水岸」享受玩水樂趣；秋季則有萬聖節氣氛與「葡萄酒節」，可品味世界精選約50款葡萄酒等酒類；冬天再由燈彩點亮歐風街景。





春季鬱金香、玫瑰與繡球花接力妝點園區。（圖片提供／豪斯登堡）

 

園區目前共有36項遊樂設施，其中約七成位於室內，晴天能在戶外暢玩，遇到下雨也不必打亂行程。夜晚還有滿意度高達九成六的「光之盛宴」，以現場演唱、演奏、煙火、燈光及水舞交織演出，以及融合傳統與現代風格的「豪斯登堡 天鼓」。玩累了，園內約40間餐飲設施提供日式、西式、中式、韓式等多元料理，讓遊樂、美食、表演、購物，一次串起完整假期。


「光之盛宴」結合音樂、煙火與光影演出（圖片提供／豪斯登堡）


 

住進五大官方飯店　把夢幻假期再延長

想把豪斯登堡玩得更從容，不妨直接住進園區五大官方飯店。「歐洲飯店」可搭乘專屬遊艇辦理入住；位於園區中心的「阿姆斯特丹飯店」設有超人氣miffy主題客房；「海牙飯店」採全包式度假形式，部分客房可欣賞港灣景觀；「森林小別墅」以環湖獨棟小木屋營造悠閒氣氛；「鹿特丹飯店」則提供輕鬆休閒的住宿選擇及和式房型。入住官方飯店，購買首日門票即可兌換翌日1DAY護照，另享開園前1小時提早入園，以及12歲以下兒童不佔床免費等多項住宿特典，實際內容依官方公告為準。


 


五大官方飯店各具特色，圖為豪斯登堡最高級飯店「歐洲飯店」。（圖片提供／豪斯登堡）



深受親子旅客喜愛的阿姆斯特丹飯店miffy主題房。（圖片提供／豪斯登堡）




 

精華 FAQ

  • 最受矚目的是全球唯一的miffy主題園區「miffy夢幻小鎮」、日本首創《新世紀福音戰士》8K騎乘設施，以及預計於2027年登場的全新絕景雲霄飛車。

  • 11月6日起有全新彩燈「璀璨星夜盛典」，並同步舉辦歐洲聖誕慶典、miffy聖誕節、限定表演與節慶餐點，讓遊客從白天到夜晚都能感受濃厚冬日氣氛。

  • 12月31日將以5千發跨年煙火、光影與熱門歌曲迎接2027年，當天營業至1月1日凌晨2點，最長可暢玩16小時，還能使用限定跨年護照繼續遊玩。

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#賞花 #豪斯登堡 #miffy

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2026-09-20 22:00 Belinda的玩美甜蜜窩

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：杖立溫泉肥前屋橫跨熊本與大分兩縣。
  • 重點二：飯店分設熊本館、大分館且皆有大眾湯。
  • 重點三：晚餐Buffet主打現煎安格斯牛與多樣料理。

#跨兩縣的溫泉飯店

#在熊本睡覺，去大分泡湯

杖立溫泉肥前屋ひぜんや

300年歷史的九州溫泉飯店

橫跨熊本縣及大分縣

分別設有熊本館及大分館

且兩館都有大眾溫泉可泡

有趣的是~

各層樓漆著鮮明的縣界線

輕易穿梭在兩縣間也挺促咪

兩館溫泉各有特色~

都有室內及戶外溫泉

熊本館戶外2池、室內1大池

戶外其一高不到腰

另一池較大也較深

溫度自然都比室內高

((畢竟戶外會冷呀~~~))

大分館溫泉明顯豐富許多

光戶外就3池且面積大很多

室內也超寬廣~

2大寬長條溫泉、中有小朋友圓池

1個冷泉及世界首創抗衰老桑拿

溫度比烤箱低~不會一下就飆汗

是稍微慢點兒的把汗逼出來

因緊鄰著杖立川清流

戶外泡湯會聽見潺潺水聲

眼前的景致讓人放的更鬆

標準的身心靈舒暢呀~!!

晚餐則是Buffet

最深得我心的安格斯牛

現煎現切~還放在鐵板上

滋滋作響的鐵板聲~超刺激味蕾

有蒜味、洋蔥2種醬汁可選

雞肉串燒、炸蝦、生魚片也推

飲品跟甜點選擇則較少

酒類另外計價~告知房號

隔天退房再付款就好囉

房間是溫泉飯店榻榻米

空間寬敞，有拉門隔開內外

榻榻米跟擺床處像兩間打通

兩大單人床、兩台電視甚至兩組桌椅

加床部分~晚餐時間飯店人員會先鋪好

用餐完回到房間就可以休息~超貼心!!

#つえたて温泉ひぜんや#九州旅遊 #杖立溫泉 #跨縣溫泉旅館 #日本百選溫泉

精華 FAQ

  • 它最特別之處在於飯店本身橫跨熊本縣與大分縣，分成熊本館和大分館，甚至樓層還有明顯縣界線，能直接在兩縣之間穿梭。

  • 熊本館有室內1大池與戶外2池，規模較精巧；大分館則設施更豐富，戶外有3池、室內空間也更寬廣，還包含冷泉與抗衰老桑拿。

  • 房間是寬敞的榻榻米溫泉房，晚餐採Buffet形式，現煎現切的安格斯牛最受推薦，另外還有雞肉串燒、炸蝦、生魚片等選擇。

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是媽咪~卻仍保有少女心🥰 一樣愛漂亮、愛保養&愛吃喝玩樂!! 這兒就是分享所有的新鮮事~當然也包括育兒囉!!💕

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菇類到底要不要洗？秒懂菇菇家族的正確清洗方法 讓妳煮飯鎖住鮮甜風味

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2026-10-08 11:09 享民頭條
杏鮑菇是以太空包或無菌培養基栽種的菇類，生長環境乾淨。料理前只要用乾淨的濕紙巾把表面微小的屑屑擦拭乾淨就能下鍋。圖/123RF圖庫
杏鮑菇是以太空包或無菌培養基栽種的菇類，生長環境乾淨。料理前只要用乾淨的濕紙巾把表面微小的屑屑擦拭乾淨就能下鍋。圖/123RF圖庫

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：太空包栽培的金針菇、杏鮑菇等不必清洗。
  • 重點二：草菇、洋菇等土培菇需快速沖洗並立刻壓乾。
  • 重點三：乾香菇可溫水泡發，發黏變色菇類應直接丟棄。

編輯/葉佳欣撰文

每次在廚房準備煮菇菇料理，妳是不是也常陷入天人交戰：直接下鍋怕有泥沙細菌，拿去大洗特洗又怕菇菇變成吸水海綿，煮出來水水軟軟還失去香氣？其實菇菇家族的個性大不相同，有些是天生愛乾淨的「貴婦」，洗了反而毀掉風味；有些則是需要洗洗澡的「土系親戚」。今天就幫妳整理出菇類的正確清洗指南，讓妳秒懂怎麼處理，輕鬆鎖住鮮甜！

太空包栽培的乾淨貴婦 完全不必洗

像金針菇、杏鮑菇、香菇、雪白菇、鴻喜菇這類以太空包或無菌培養基栽種的菇類，生長環境其實非常乾淨。這類菇類就像吸水力極強的海綿，一旦碰水就會迅速吸飽水分，下鍋時不僅不易炒香，還會稀釋掉原本濃郁的鮮味。料理前只要用乾淨的濕紙巾把表面微小的培養基屑屑或微塵輕輕擦拭乾淨，或是直接切除根部就能下鍋。

帶土生長的土培菇 短暫快速沖洗

如果妳買的是草菇、洋菇或是傳統市場買到帶有較多泥沙的生鮮香菇，因為生長環境貼近土壤，就需要稍微清洗。不過重點在於「快！」請在要下鍋前的最後一刻，用冷水快速沖洗幾秒鐘，並用手輕柔搓掉泥沙，洗完立刻用廚房紙巾壓乾水分。千萬不要把牠們泡在水裡，否則菇菇吸飽水後口感會大打折扣。

乾燥菇類溫水泡發加點糖

料理常出現的乾香菇、乾木耳等，雖然需要浸泡，但也有小眉角。泡發前先用清水快速沖掉表面灰塵，接著放入溫水中浸泡。想讓香菇香氣徹底釋放又保持彈性，可以在溫水裡加入少許白糖，這能加速水分滲透並鎖住鮮味。泡出來的香菇水可別倒掉，拿來煮湯或燉肉就是天然的鮮味高湯。

遇到微微發黏或變色 那是過期警訊別再洗

有時候冰箱裡的菇菇放太久，表面摸起來滑滑黏黏，或是顏色開始變深發黑。這時候千萬不要以為「洗一洗就能吃」，這種發黏現象代表菇菇已經變質。就算拿去大洗特洗或高溫烹煮，口感和安全性都回不去了，還是果斷跟它說再見吧。

不管是擦拭乾淨還是剛洗完壓乾的菇菇，試試看用乾鍋中火慢慢烘煎，把菇菇的香氣煮出來後再下油與調味料。圖/123RF圖庫
不管是擦拭乾淨還是剛洗完壓乾的菇菇，試試看用乾鍋中火慢慢烘煎，把菇菇的香氣煮出來後再下油與調味料。圖/123RF圖庫

下鍋前關鍵最後一步 乾鍋乾煎鎖住香氣

知道了清洗法則，再教妳一個網美級料理心機！不管是擦拭乾淨還是剛洗完壓乾的菇菇，下鍋時先不要急著放油或放水。試試看用「乾鍋」中火慢慢烘煎，把菇菇內部的多餘水分逼出來，等看到表面微微金黃焦香、香氣爆發時再下油與調味料。這樣處理過的菇菇口感Q彈有勁，美味直接升級好幾個檔次。

掌握了菇菇們的脾氣，以後處理食材再也不用手忙腳亂。把對的方法用在對的菇類上，不僅能省下許多料理時間，還能保留菇類迷人的口感，讓妳在家隨手一煮都是大廚等級的精緻佳餚。

本文享民頭條提供，未經授權，請勿轉載！】

精華 FAQ

  • 金針菇、杏鮑菇、香菇、雪白菇、鴻喜菇等，多屬太空包或無菌培養基栽種，環境較乾淨。料理前用濕紙巾輕擦或切掉根部即可，避免碰水後吸飽水分而影響香氣與口感。

  • 這類土培菇需要在下鍋前最後一刻快速處理，用冷水沖幾秒並輕柔搓掉泥沙，洗完立刻以廚房紙巾壓乾。重點是快洗快乾，千萬不要久泡，否則口感會變得水軟。

  • 不能。表面滑黏、顏色變深或發黑，通常代表菇類已經變質，就算再怎麼清洗或高溫烹煮，也無法恢復安全性與口感，最好直接丟棄，不要勉強食用。

享民頭條

享民頭條

《享民頭條》以女性視角為主要切入點，深度探討女性各層面的生活，報導包含時尚、美妝、寵物、兩性、美食、旅遊、潮流等領域，兼具深度與廣度解答女性在生活裡的疑難雜症。

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❤台北❤浪漫微醺Buffet【URBAN_PARADISE】

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2026-09-27 22:41 Belinda的玩美甜蜜窩

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：URBAN_PARADISE主打台北最潮微醺Buffet，中午就能開喝。
  • 重點二：店內提供18款酒品，從紅白酒到調酒、啤酒選擇多元。
  • 重點三：餐點結合生猛海鮮和牛炙燒等九大主題，並有醒酒湯品。

#台北最潮微醺Buffet

#URBAN_PARADISE

中午開喝到底什麼心情

大概就微醺整天的概念~!!

有人看上這家18款酒品隨便喝

紅白酒、啤酒、清酒、梅酒

小米酒、瑪格麗特、燒酒

調酒 & 氣泡酒等真的喝到嗨

說啥生日都要訂這家~

下酒菜也是各國料理都有

生猛海鮮、和牛炙燒等九大主題

甚至貼心備有醒酒的~

蒜頭蛤蠣湯、牛肉粥~前者超讚!!

調酒喝三款~

個人偏好清爽酸甜的西西里

架上兩款氣泡酒跟梅酒都讚

某娃超愛現煎泡菜牛及大蝦

來來回回不知自取幾盤了

壽星本人大概最愛啤酒吧

啤酒則有三款可選~

為了放心喝還特地坐捷運呢

即便有訂位

但現場還是要排隊等帶位

想說有訂位為啥還要再排隊

說這輪排為了早點入場開吃

果然台灣人很愛排隊...~><

#UrbanParadise#台北吃到飽#餐酒館Buffet

精華 FAQ

  • 最吸引人的是它把吃到飽和餐酒館氛圍結合，主打中午就能開喝，還有18款酒品可自由選擇，營造出輕鬆微醺的聚餐體驗。

  • 文中提到紅白酒、啤酒、清酒、梅酒、小米酒、瑪格麗特、燒酒、調酒與氣泡酒等，且啤酒還有3款可選，種類相當豐富。

  • 餐點包含生猛海鮮、和牛炙燒等9大主題，還有蒜頭蛤蠣湯、牛肉粥等醒酒料理；不過即使有訂位，現場仍需排隊等帶位。

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2026-09-24 17:23 海帶呀海帶吃遍台灣美食

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文章重點整理：

  • 重點一：台中北屯三木鐵板燒主打228元起即可內用。
  • 重點二：店內自助吧供應炒飯、湯品、冰淇淋與飲料。
  • 重點三：套餐可吃到牛排、雞松板、龍蝦等多樣食材。

欸！別再說北屯沒有好吃的餐廳了

這家鐵板燒直接擄獲你的胃

內用還有炒飯、超滿料的湯、冰淇淋、無酒精沙瓦、爆米花等

再回訪的顧客超多，連離峰時間也不少人用餐！

位於台中北屯的三木鐵板燒桌上有QRCODE可直接掃碼點餐，選項頗多

但每一個都很值得嚐鮮看看

每天提供的湯品都不同，炒飯是時段限量提供

每次去吃鐵板燒最喜歡吃熱騰騰的菜和料理以及欣賞師傅超認真做菜的英姿😍

在等餐的同時也先喝了一碗湯暖胃，上餐速度頗快的不會等太久喔🤤🤤🤤

偷偷跟你們說如果去用餐的時候，遇到美女老闆娘還送你小驚喜喔😏

三木鐵板燒店面

三木鐵板燒店內環境

三木鐵板燒菜單

三木鐵板燒自助區

炒飯（時段限量提供）、湯品（每天提供的湯品不同）、爆米花、飲料、白飯通通有

三木鐵板燒冰淇淋區

三木鐵板燒QRCODE掃碼點餐

加入三木鐵板燒官方line會員有最新消息/專屬優惠等

三木鐵板燒扭蛋機

三木鐵板燒自助吧內用限定

這次選擇的餐點是

饗宴2+1雙人套餐

有小菜、板腱嫩煎牛排、雞松板、蒜味起司醬焗龍蝦399、香濃起司蛋、松露奶油杏鮑菇

小菜是高麗菜和豆芽菜

超愛高麗菜的爽脆口感和奶油香氣，我可以全部吃光光！

愛吃菜的有福啦可免費續一次><

板腱嫩煎牛排

肉香濃厚搭配蒜片更有層次感，Q中帶點嚼勁同時又有軟嫩度

醬料是黑胡椒醬，沾醬反而更堤牛排鮮度

雞松板咬下去很JUICY且脆彈

蒜味起司醬焗龍蝦

是小奢華享受呀！不過蒜味香氣比較明顯稍微搶到龍蝦味🥹

香濃起司蛋也好好吃！！！

松露奶油杏鮑菇富含水分

多了松露香真的是OMG，像我愛吃菇的就讚不絕口😍

最後再來份冰淇淋結束這回合

生意強強滾不是沒有原因，CP值高餐點又美味

這間三木鐵板燒推薦給你們🥰

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海帶呀海帶吃遍台灣美食 or 海帶


營業地址：臺中市北屯區建和路一段426號

營業時間：11:00-21:00

電話： 04 2436 0355

精華 FAQ

  • 最大亮點是228元起就能享用鐵板燒，還有內用自助吧無限供應多種餐點與甜品，整體CP值高、選擇多，文中也提到用餐人潮多，顯示人氣很旺。

  • 自助吧有炒飯、每日不同湯品、爆米花、飲料、白飯與冰淇淋等，其中炒飯為時段限量供應，適合在主餐之外再補充飽足感與甜點。

  • 文中點的是饗宴2+1雙人套餐，包含板腱嫩煎牛排、雞松板、蒜味起司醬焗龍蝦、香濃起司蛋與松露奶油杏鮑菇，整體被形容為新鮮、好吃且有層次。

海帶呀海帶吃遍台灣美食

海帶呀海帶吃遍台灣美食

平台：海帶呀海帶吃遍台灣美食｜⭐合作邀約請來信 hdai08123@gmail.com⭐

#海鮮 #鐵板燒 #吃到飽 #美食探店

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文章重點整理：

  • 重點一：光合箱子位於台北華山藝文中心，主打健康早午餐。
  • 重點二：店內以超澎湃生菜山與當季蔬果、水耕生菜聞名。
  • 重點三：餐點與飲品選擇多，環境明亮舒適也很適合拍照。

只是一場意外

點了法式脆皮女士❤

可能餐點名稱太優雅

端上桌這滿滿生菜真心嚇到我!!

華山藝文中心這間光合箱子

以超豐盛蔬果山聞名

嚴選當季新鮮食材及水耕生菜

木質調用餐環境搭配明亮採光

營造出舒適愜意的森林系氛圍

座位不少~一樓面積大

還有個挑高夾層的二樓

可惜閣樓座位真的排太近

服務生經過很怕水杯掉落

戶外不怕熱的話也是很愜意囉

那盤法式脆皮女士❤

說是經典法式風味

除了驚人生菜山外

自家烘焙吐司夾法式火腿

馬扎瑞拉起司~再來顆太陽蛋

蛋黃香濃流淌~微甜牽絲超飽足!!

辣雞派對也是滿滿生菜

叻沙雞腿義大利麵某娃有推

香酥雞翅鹹甜夠味~再追加一份

咖啡口味選擇不少

太妃糖拿鐵香而不膩

香蕉優格冰沙~香蕉味濃郁

小巧可愛的玻璃圓杯

裝在有點假掰的木架上

是間吃到健康~也好拍的店家囉!!

#光合箱子#台北早午餐#華山藝文中心

精華 FAQ

  • 最吸引人的是份量十足的蔬菜盤與健康取向餐點，像法式脆皮女士、辣雞派對都鋪滿生菜，搭配當季食材與水耕生菜，視覺與飽足感都很強。

  • 店內是木質調搭配明亮採光，整體像森林系空間，一樓面積大且座位不少，還有挑高夾層二樓；不過閣樓座位較近，戶外區也能選擇。

  • 文中提到法式脆皮女士、辣雞派對、叻沙雞腿義大利麵與香酥雞翅都不錯，飲品則推薦太妃糖拿鐵和香蕉優格冰沙，整體兼具美味與拍照感。

Belinda的玩美甜蜜窩

Belinda的玩美甜蜜窩

是媽咪~卻仍保有少女心🥰 一樣愛漂亮、愛保養&愛吃喝玩樂!! 這兒就是分享所有的新鮮事~當然也包括育兒囉!!💕

#蔬菜 #台北 #早午餐 #美食探店

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