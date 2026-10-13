2026-10-13 10:02 旅遊經
2026關子嶺溫泉美食節將登場 泡泥湯、吃美食、夜間踩街、千人品嚐，節慶祭典真「遊」趣！
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：2026關子嶺溫泉美食節將於10月24日至11月22日登場。
- 重點二：活動結合千人品嚐、夜間踩街、主題市集與光影表演。
- 重點三：民眾可泡泥漿溫泉、吃甕仔雞，並線上報名限定活動。
【旅遊經 洪書瑱報導】
雖然近日白天依舊溫暖，但早晚冷涼的空氣，已宣布秋冬的腳步近了，秋冷寒冬正是泡湯的好季節，其中位於臺南市白河區的關子嶺溫泉，是臺灣著名的溫泉鄉之一，以世界少有的泥漿溫泉聞名，泉水呈現灰黑色、帶有細緻的礦物質顆粒，浸泡後皮膚滑潤，而且在泡泉的過程，享受泉水溫熱暖身外，因泥漿還能塗滿全身，更有另一種「泉趣」。而且在當地除了享受獨特的泥漿泡湯體驗外，周邊也能品嚐到在地知名的甕仔雞、山產美食，以及順遊水火同源、碧雲寺等景點，值得一提的是──每當溫泉季活動，「千人品嚐」及「夜祭巡行」更讓人有節慶祭典之感，遊人真可謂一舉數得！提醒千人品嚐等相關活動，報名活動已開始！
天下第一鼎
天下第一鼎香菇雞湯(攝影：洪書瑱)
關嶺夜祭踩街
夜祭巡行之「百鬼夜行」(攝影：洪書瑱)
「2026關子嶺溫泉美食節」將於10月24日至11月22日登場，其中10月24日至25日、11月7日至8日分別推出開幕周及主題周活動，串聯千人品嚐、夜間踩街、主題市集、趣味闖關、特色集章、光影藝術及精彩表演等豐富內容，民眾至關子嶺時，除了泡溫泉、品美食、逛市集，還能感受關子嶺的獨特魅力。
台南觀光旅遊局局長林國華表示，繼去(114)年推出天下第一鼎香菇雞湯千人品嚐受熱列迴響，今年特別推出2場次推廣關子嶺及東山的在地美食，包含：10月24日開幕周發放香菇脆筍湯（下午2時起發放）、11月7日主題周則發放香菇蛋+咖啡（上午11時及下午2時，分兩梯次發送），除了開放現場排隊領取，為鼓勵民眾踴躍參與，今年同樣開放放線上早鳥名額每場各200名（額滿為止），於指定的時間憑電子票券至美食發放區早鳥通道兌換，即可領取美食及50元市集券各1份，邀請大家相約來關子嶺品嚐在地美食，晚間再一同參與精彩的夜祭巡行，體驗一場溫泉小鎮的節慶氛圍。
穿著浴衣參與踩街遊行
穿著浴衣參與踩街遊行
「千人品嚐」及「夜祭巡行」於已開放報名！採線上免費報名，名額有限，額滿為止。一年一度的關嶺夜祭巡行踩街活動，今(115)年以日式祭典為主題，限量開放「日式浴衣組」30名及「日式提燈組」50名。日式浴衣組可自行準備或穿著主辦單位提供之浴衣，於報到處領取日式紙扇，全程參與踩街遊行，於終點站即可領取日式禮包（每人1份），包含：日式提袋、雙泉抵用券500元、芭樂吸凍及冷感巾；日式提燈組則可於報到處領取日式提燈，全程參與踩街遊行，於終點可兌換雙泉抵用券500元（每人1份）。
甕仔雞(攝影：廖晨光)
一年一度的關子嶺溫泉美食節即將開跑，民眾不妨把握秋季到關子嶺，泡一池泥漿溫泉、吃一桌在地美食，順遊東山喝咖啡看美景、體驗採果樂趣，一起享受美好時光。另，「2026臺南購物節」已開跑(至116年3月15日)，民眾在吃美食、泡好湯，享受美好時光，登錄發票還有機會抽中百萬電動車、3C實用家電、飯店住宿券等好禮，相關活動訊息，可至台南旅遊網或台南旅遊臉書粉絲團查詢。
※.報名網址──
1、夜祭巡行 踩街活動
https://www.accupass.com/event/2609280633041660533625
2、千人品嚐 早鳥名額
https://www.accupass.com/event/2609280425151469177160
以上圖片：臺南市政府觀光旅遊局提供
精華 FAQ
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活動自10月24日至11月22日舉行，分為開幕周與主題周，內容包含千人品嚐、夜間踩街、主題市集、趣味闖關、特色集章與光影藝術表演。
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開幕周發放香菇脆筍湯，主題周則有香菇蛋和咖啡，現場可排隊領取，也有每場各200名的線上早鳥名額，憑電子票券可換美食與50元市集券。
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夜祭巡行以日式祭典為主題，限量開放日式浴衣組30名與日式提燈組50名，完成踩街後可領日式禮包或500元雙泉抵用券，名額都採線上免費報名。