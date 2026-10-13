隈研吾操刀 入住愛媛水都西条零耗能飯店

AI重點 文章重點整理： 重點一： 西条市靠石鎚山地下湧泉，日湧量達9千萬公升，被稱為水之都。

西条市靠石鎚山地下湧泉，日湧量達9千萬公升，被稱為水之都。 重點二： 隈研吾團隊設計的ITOMACHI HOTEL 0，主打日本首家零耗能飯店。

隈研吾團隊設計的ITOMACHI HOTEL 0，主打日本首家零耗能飯店。 重點三：飯店結合在地工藝與永續細節，從早餐到備品皆強調減廢循環。

【旅奇傳媒/記者-黃千珮】 西日本最高峰為四國愛媛縣的「石鎚山」，山腳下「西条市」處於石鎚山系天然地下水自噴湧泉(うちぬき)的稀有地帶，每天的湧出量高達9千萬公升，也因此又被稱為「水之都」。由於水量充沛，部分地區市民不需要付自來水費，市區內更有多處取水點，無論市民或遊客都能免費汲取澄淨地下水，甚至可直接飲用湧泉。

▲愛媛「水之都」西条市的零耗能飯店「ITOMACHI HOTEL 0」入口。 記者-蔡雅雯／攝影

▲愛媛「水之都」西条市的零耗能飯店「ITOMACHI HOTEL 0」入口。 記者-蔡雅雯／攝影

大型造鎮計畫「系町 Project」便是活用西条湧泉水資源，結合住宅、市集與飯店的開發案，由世界級建築大師隈研吾團隊設計。飯店以零為名，「ITOMACHI HOTEL 0」強調不只節能，更透過循環創造能源，成為日本首家零耗能的飯店。

▲客房區入口廣場的伊予青石水資源地景。 記者-蔡雅雯／攝影

▲客房區入口廣場的伊予青石水資源地景。 記者-蔡雅雯／攝影

一走入飯店腹地，主建築以巨大屋頂表現「石鎚山」，全面設置太陽能板達成創能。客房區入口廣場有座伊予青石水資源地景，住客可利用設置於房間內的環保杯來自動升降的水龍頭取水。客房共有4種房型，從休閒商務到附設溫泉浴池的奢華 Villa「別邸 青山綠水」，可依自己預算選擇。

▲雙人房有不同房型提供選擇。 記者-蔡雅雯／攝影

▲雙人房有不同房型提供選擇。 記者-蔡雅雯／攝影

接待大廳主藝術品是愛媛出身的和紙設計師佐藤友佳理所主持品牌「REQU」作品，靈感來自西条湧泉，以手抄和紙製作，為空間帶來柔和色調。

▲接待大廳主藝術品為愛媛和紙設計師作品。 記者-蔡雅雯／攝影

▲接待大廳主藝術品為愛媛和紙設計師作品。 記者-蔡雅雯／攝影

此區也是早餐用餐區，未免浪費，早餐為套餐形式，前一天會先請住客自選湯品與主菜，當天用餐時可自己再取用二道小菜，米飯、麵包則不限，精緻卻也能飽足。

▲為避免浪費，早餐為套餐形式。 記者-黃千珮／攝影

▲為避免浪費，早餐為套餐形式。 記者-黃千珮／攝影

飯店內各細節皆經過永續考量，嚴選西条、愛媛在地精品：讓住客最能有舒適感受的床舖使用日本知名西川床墊，沒有金屬彈簧的泡棉床墊，不只安心入睡也減少廢棄物。織品是通過有機認證的織線，並於愛媛當地今治工廠製造，最後再以西条湧泉水洗滌完成的品牌「Nokton」。

▲住客飯店可使用客房內飯店原創隨行杯取用湧泉水。 記者-黃千珮／攝影

▲住客飯店可使用客房內飯店原創隨行杯取用湧泉水。 記者-黃千珮／攝影

茶具與餐盤為被指定為日本傳統工藝品之一的砥部燒「遠藤窯」作品，是飯店原創設計商品。在飯店腹地內的「糸町」散步、到旁邊「ITOMACHI」市集購物或取用湧泉水時，可使用客房內飯店原創環保袋與隨行杯。

湯杯選自愛媛出身，曾在北歐織物「Marimekko」擔任設計師的石本藤雄回日本後所創立的品牌「Mustakivi」，能感受水紋波光之美的砥部燒。Villa 客房特別提供以愛媛縣產柑橘萃取香精所製造、販售的品牌「媛香藏」。

◉ITOMACHI HOTEL 0

・價格：官網預約平日標準雙人房，每人7,650日幣起

・地址：愛媛縣西条市朔日市250-7

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