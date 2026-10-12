2026-10-12 10:43 柒默lisa
雙十國慶 生日金大鋤歡樂慶生 親友齊聚大啖肉山、幸福感爆棚
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：雙十國慶連假，家人選在金大鋤新莊店為壽星慶生。
- 重點二：現場以火鍋聚餐為主，壽喜燒與鴛鴦鍋深受親友喜愛。
- 重點三：店家提供生日及軍憲警醫護優惠，吸引多人前往聚餐。
雙十國慶不只是舉國歡慶的日子，更是「國慶寶寶」一年一度的重要時刻！
適逢雙十連假，難得親朋好友都有機會聚在一起，家人特別選擇熟悉的聚餐地點「金大鋤新莊店」，為壽星安排一場輕鬆又熱鬧的生日聚會。
沒有過於繁複的安排，大家圍坐在餐桌旁，邊吃火鍋、邊聊近況，歡笑聲此起彼落。對家人而言，最珍貴的生日禮物，不是多麼奢華的排場，而是重要的人都能聚在一起，共同留下美好回憶。
🥩 肉山上桌超吸睛！壽喜燒、鴛鴦鍋一次滿足
說到生日聚餐，美食當然不能少！
金大鋤以壽喜燒、鴛鴦鍋及火烤兩吃等多元用餐選擇，成為這次慶生聚會的一大亮點。
一盤盤鮮嫩肉片搭配香濃壽喜燒醬汁，放入熱鍋輕輕涮煮，再沾上滑嫩蛋液，鹹甜交織的濃郁滋味，讓人忍不住一口接著一口。
喜歡不同口味的民眾，也能選擇鴛鴦鍋，享受多種鍋物風味。熱氣騰騰的火鍋搭配親友間的熱絡互動，讓整場生日聚會充滿歡樂氣氛。
🎉 生日聚餐好選擇！金大鋤推出多項優惠
金大鋤新莊店也提供生日優惠，以及軍人、憲警與醫護人員等相關優惠活動，吸引不同族群前往聚餐。
無論是家庭聚會、朋友慶生，或是連假相約吃飯，壽喜燒與火鍋都是適合多人共享的餐飲選擇。實際優惠內容、適用資格及活動期限，建議消費者事先向門市確認。
雙十國慶，除了欣賞煙火、參加各地慶祝活動，不妨也和親朋好友相約吃頓熱騰騰的火鍋，感受相聚的溫暖。
📍 店家資訊｜金大鋤新莊店
🏠 地址：新北市新莊區幸福路736號B1（JC食尚廣場）
☎️ 預約電話：(02) 2277-9968
🍲 餐飲特色：壽喜燒、鴛鴦鍋、火烤兩吃
🎁 優惠資訊：生日優惠、軍憲警及醫護人員優惠，實際活動依門市公告為準。
精華 FAQ
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家人選擇在熟悉的金大鋤新莊店舉辦生日聚會，利用雙十連假親友較容易團聚的時機，一起吃火鍋、聊天慶生，氣氛輕鬆熱鬧。
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金大鋤主打壽喜燒、鴛鴦鍋與火烤兩吃，肉片搭配壽喜燒醬汁與蛋液風味濃郁，也能依口味選擇不同鍋物，適合多人共享。
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店家提供生日優惠，軍人、憲警與醫護人員也有相關優惠，實際內容以門市公告為準；地址在新北市新莊區幸福路736號B1，電話是(02) 2277-9968。
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