2026-10-12 11:00 旅奇傳媒 TR Omnimedia
秋遊東勢享好湯 !「森湯音樂會」10/17壓軸登場
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：10/17東勢林場將舉辦森湯音樂會，作為台中好湯溫泉季壓軸活動。
- 重點二：活動結合森林景觀、音樂演出、親子互動與手作體驗，還有入園優惠。
- 重點三：台中好湯溫泉季持續至10/31，完成指定任務可抽機票與住宿券。
【旅奇傳媒/編輯部報導】「2026台中好湯溫泉季」熱度持續升溫，10月療癒行程接力登場！壓軸活動「森湯音樂會」10/17 13:00-17:00在「東勢林場遊樂區」白鴿草坪舉行，活動結合森林景觀、音樂演出、親子互動及手作體驗，只要出示活動圖卡還可享125元優惠入園價。隨著天氣逐漸轉涼，正是安排秋日泡湯小旅行的好時機，不妨走訪台中，在暖湯、山林與音樂相伴下放慢腳步、放鬆身心。
臺中市政府觀光旅遊局（簡稱觀旅局）局長陳美秀表示，台中擁有谷關、大坑、烏日及東勢等各具特色的溫泉場域，今年「台中好湯溫泉季」以「溫泉、自然、音樂」為主軸，將泡湯體驗延伸至瑜伽、音樂、手作及森林休憩等多元內容。10/03已在清新溫泉飯店舉辦「水感溫泉・療癒瑜伽」體驗活動，在專業老師帶領下進行伸展放鬆，並結合溫泉體驗，在運動舒展後浸泡溫暖湯泉，舒緩肌肉、釋放日常累積的疲憊與壓力。「森湯音樂會」活動則選在綠意環繞、充滿芬多精的森林場域舉辦，安排街頭藝人音樂演出、小朋友最愛的樂福哥哥帶動跳，以及愛玉、原木杯墊等 DIY 體驗。若來不及報名體驗的民眾，也歡迎到場聆聽音樂、漫步森林，或自備野餐墊，在自然美景與悠揚樂聲相伴下，享受愜意悠閒的秋日午後。
觀旅局表示，「森湯音樂會」結合森林景觀、音樂藝術與溫泉元素，並串聯同日舉辦的「2026台中自行車嘉年華」，活動結合優美路線、精彩表演與在地產業，也是「臺灣自行車旅遊節」十大品牌活動之一。今年邁入第10屆，吸引1,700名車友踴躍報名，屆時將共同騎訪「東豐自行車綠廊」及「后豐鐵馬道」，歡迎親子家庭與喜愛戶外旅遊的朋友把握機會，一同騎遊山城、賞景泡湯，感受台中山城的秋日風光與旅遊魅力。
觀旅局提醒，「2026台中好湯溫泉季」將持續至10/31，活動期間只要造訪台中市指定合法溫泉旅宿，與活動立牌或桌牌合照，並將照片上傳至「大玩台中」臉書粉絲專頁指定貼文留言區，完成指定任務，就有機會抽中「台中－日本名古屋」雙人來回機票及溫泉住宿券等好禮。更多活動內容及「湯旅限定好湯優惠甜甜價」詳情，請至「大玩台中」臉書粉絲專頁及「臺中觀光旅遊網」的「2026台中好湯溫泉季」活動網頁查詢。
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精華 FAQ
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活動將於10/17 13:00-17:00在東勢林場遊樂區白鴿草坪登場，內容包含街頭藝人演出、樂福哥哥帶動跳，以及愛玉、原木杯墊等DIY體驗。
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只要出示活動圖卡即可享125元優惠入園價，現場也可聆聽音樂、漫步森林或自備野餐墊休憩，體驗山林、溫泉與秋日悠閒氛圍。
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活動期間至10/31，造訪指定合法溫泉旅宿並完成拍照上傳任務，就有機會抽中台中－日本名古屋雙人來回機票及溫泉住宿券等好禮。