吃的是回憶與念想：高記早點的「半套」時光與再次入列的溫柔

AI重點 文章重點整理： 重點一： 高記早點橫跨3個店面，對面工地已變成LaLaport

高記早點橫跨3個店面，對面工地已變成LaLaport 重點二： 店門口依舊大排長龍，客群多為中老年老饕。

店門口依舊大排長龍，客群多為中老年老饕。 重點三：食客點半套也為重溫記憶，吃完還會再排隊。

刻意搭車趕早，只為尋找久違的傳統美味。對面大工地已變成 LaLaport，高記早點門口依然排滿老饕。吃完抹抹嘴，因為怕下次不知何時再來，我默默走出店門，重新排進了人龍裡。

早餐吃的飽，一天心情好。

刻意搭車趕早，享受久違的傳統美味。許久沒來報到，對面的大工地居然搖身變成一間 LaLaport，看來這間橫跨三個店面的《高記早點》，以後要更加忙碌了。

看著從後方煎台遞來一盤盤蛋餅、燒餅與蔥蛋，眼前一鍋浸滿醬油的切丁碎洋蔥，熟練輕巧的製作來客餐點，往往食物尚未入口，口腔就開始分泌唾液，這是味蕾之旅的饗宴。

無論幾點來，每回都需要先在人行道排隊，不同時下的熱門網美店家，人龍中盡是中、老年人，我們追求的不是時尚視覺，而是入口芬芳的回憶念想。

胃口變小的關係，我吃不了「大全配」，只能吃「半套」，卻也足以讓遠道而來的我，感受心心念念的味道。

吃完擦嘴收拾碗盤，排隊人龍已經消化不少，想到下次不知何時再來，於是走出店門的我重新入列。