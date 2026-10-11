秋日晚風的路過｜他鄉夜晚，一個人的散步

AI重點 文章重點整理： 重點一： 異鄉秋夜的飯後散步，沿著熟悉又陌生的街景慢慢前行。

異鄉秋夜的飯後散步，沿著熟悉又陌生的街景慢慢前行。 重點二： 走進六合夜市卻無心消費，對熱鬧攤位與喧囂保持距離。

走進六合夜市卻無心消費，對熱鬧攤位與喧囂保持距離。 重點三：轉入小巷觀察老宅、店面與住家日常，感受平靜自在。

帶著半飽的胃走進熱鬧夜市，卻無心留戀；轉進靜謐小巷，聽著尋常人家的電視聲與對話。在異鄉的秋夜裡放慢腳步，走馬看花拍拍照，享受這份與喧囂保持距離的平靜與自在。

臨時起意的一段飯後散步，走過曾經熟悉的風景，不乏有新的發現，有年代的老宅與街角風景，可能是放鬆的心情更能留意，不急不緩細細端詳，這一陣秋日晚風的路過。

帶著半飽的胃走進六合夜市，尋不著掏錢消費的攤位，經過喜歡的沙威瑪、大腸包小腸、烤肉串還有臭豆腐，直接走過不留戀；一個人逛夜市真的沒有什麼意思。

轉進小巷續行，聽著屋內傳來的電視聲，還有生活日常的對話，尋常人家的樸實無華，淡然恬靜就是福氣。

馬路旁的店面氛圍吸引我的目光，在門口往裡面窺探，隨手翻閱門前立架上的MENU，城市的夜生活靠氣氛堆疊，但已經離我很遠了，走馬看花拍拍照也就足夠。

差旅的夜晚很簡單，在外地散步消化食物，再回飯店沐浴後看電視，睡前打通視訊說話，一天結束明天繼續。