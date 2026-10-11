2026-10-11 19:04 妃妃的採訪筆記
採訪筆記／開箱 台北洲際酒店 台北大巨蛋的最後塊拼圖
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：台北洲際酒店位於大巨蛋核心，2026年10月8日正式開幕。
- 重點二：全館347間客房與套房，並規劃長住型公寓式套房。
- 重點三：館內集結7大餐飲品牌，11月還有Akira Back雙品牌進駐。
採訪紀錄／ 趁開幕前一日，來開箱台北洲際酒店！
(目前我已訂房，明年初迫不及待要去入住！）
臺北洲際酒店（InterContinental Taipei）座落於台北大巨蛋園區核心位置，為 IHG 洲際酒店集團在台北信義區東緣打造的全新頂級奢華旅宿地標，於2026 年 10 月 8 日正式盛大開幕。酒店精準串聯大巨蛋商圈、遠東 Garden City、松山文創園區與信義計畫區，全館設有347 間客房與套房，每晚定價約新台幣 13,167 元起，並特別針對長期商務與家庭客群規劃 23 坪起、配備完整廚房與洗衣設備的公寓式套房。
🏨 空間與客房亮點
- 老城記憶的現代設計： 空間概念融入「In Taipei, For Taipei」精神，大廳中央裝置藝術取材自 1991 年球迷振臂高呼「我們要巨蛋！」的經典記憶，垂墜的水晶與曲線曲線呼應台北多雨的城市意象。
- 頂級房內配備： 經典客房自 11.5 坪起跳，部分房型可直接眺望台北 101 及信義區天際線。房間皆配置 Dyson 吹風機、TOTO 免治馬桶及 BOSE 藍牙音響；奢華的公寓式套房內甚至配有烤箱與洗碗機。
- 館內公共設施： 規劃有高質感的室內游泳池、24 小時開放的健身房，以及設計靈感源自台北雨夜燈火的宴會廳。
🍽️ 七大餐飲風格品牌
酒店將餐飲視為經營核心，首波隨飯店開幕進駐 5 大餐飲空間，11 月份更將迎來國際名廚 Akira Back 的雙品牌進駐：
- 逸匯 Yi Social（全日百匯餐廳）： 台北吃到飽界的新寵，餐期集結超過百道美食，假日午餐（每人NT$1880+10%）及晚餐時段提供帝王蟹腳與生蠔無限吃到飽。
- Rough Cuts（直火餐廳）： 主打火烤風味的肉食控天堂。
- NTD Eatery（義式小酒館）： 適合在大巨蛋看球賽或演唱會前，輕鬆外帶 Pizza 與享受輕食。
- Thea Lounge 初卉（當代沙龍）： 日茶夜酒的社交空間，室內屏風更融入老台北民居的鐵窗花語彙。
- Simple Sips（爵士酒吧）： 伴隨輕快爵士樂節奏，提供適合都會微醺的精緻調酒。
- Akira Back（創意日料）： 預計 11 月開幕，由韓裔美籍名廚 Akira Back 親自打造。
- DOSA by Akira Back（首爾米其林一星韓料）： 預計 11 月進駐，將高規格精緻韓式現代料理首度引進台北。
DATA
- 📍 飯店地址： 110 臺北市信義區忠孝東路四段 535 號（位於臺北大巨蛋園區核心腹地）
- 📞 聯絡電話： 02-7702-5858
- 🚇 交通方式： 搭乘捷運板南線（藍線）至國父紀念館站，出站後步行即可快速抵達大巨蛋園區與酒店。
精華 FAQ
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酒店座落於台北大巨蛋園區核心，地址在信義區忠孝東路四段535號，並於2026年10月8日正式開幕。其地理位置可串聯大巨蛋、信義計畫區與松山文創園區。
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全館共有347間客房與套房，經典客房自11.5坪起跳，部分房型可看見台北101。另設有23坪起的公寓式套房，配備完整廚房、洗衣設備、烤箱與洗碗機，適合長期商務與家庭入住。
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飯店將餐飲列為核心，開幕先進駐5大空間，後續擴充至7大品牌，包括百匯、直火、義式小酒館、酒吧與沙龍等。11月還將迎來Akira Back與DOSA by Akira Back兩大品牌。
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