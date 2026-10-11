2026-10-11 18:53 妃妃的採訪筆記
開箱｜大安金普頓酒店，城市裡的森林
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：大安金普頓酒店以綠金色系與鐵花窗營造靜謐奢華感。
- 重點二：入住前即收到升等與迎賓禮，服務細節十分貼心周到。
- 重點三：飯店主打寵物友善、品酒時光與便利東區交通位置。
明明就住得離這裡很近，但硬要來住，果然不虛此行 值得來住，入住前已經收到通知升等，是有陽台的房間！桌上放的是迎賓禮和anniversary cake。https://www.facebook.com/share/p/1C95B7di8p/
迎賓禮很精巧，我難得尤愛焦糖馬卡龍 和蝴蝶酥
蛋糕整株美美的冰在冰箱等我去發現
每一樣點心我都喜歡 蛋糕香而不甜膩 已全吞肚
覺得大安金普頓酒店很用心
行前會發upcoming letter 還提供蠻多資訊
我如果是外國觀光客 收到會感覺好貼心又有溫度
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房間是我喜歡的綠金搭配，採光好明亮
一踏進去就非常喜歡，有點寧靜又有點沉穩
搭配鐵花窗的元素點綴 增添印象跟特色
房卡夾著我的welcome drinks x2
但我下午忙房間拍照 來不及上酒吧喝它
後來隔天才去喝 幾乎微醺了整個下午感恩讚嘆！此時此刻的我真是幸福的人！
台北大安金普頓酒店（Kimpton Da An Hotel）是亞洲第一間金普頓酒店，由洲際酒店集團（IHG）經營管理，隱身於台北東區靜謐巷弄中。
空間設計與特色
- 設計團隊：由知名上海如恩設計研究室（Neri & Hu）操刀，將原本的住宅建築改建，融合木質、黃銅、深綠色調與台灣復古磁磚、水磨石浴缸，打造出「鬧中取靜」的低調奢華風格。
- 極致寵物友善：不限種類、無體重與品種限制（每房限2隻以下），不需額外加收寵物清潔費，並提供專屬迎賓小驚喜。
- 房內貼心配備：配有瑞典Bolon環保編織地毯、easyoga瑜珈墊（搭配房內24小時線上瑜珈課程）、穴道按摩器、以及造型趣味的迷你版大同電鍋放置膠囊咖啡。
餐飲與設施
- The Tavernist 餐廳：位於12樓，由英國名廚 James Sharman 主理，連續多年獲得《米其林指南》推薦，提供歐亞創意料理與特色早餐。
- 24小時健身房：位於2樓，提供跑步機、滑步機、飛輪與啞鈴等完整健身設備。
特色服務與活動
- Morning Kick Start 早安組合：每日 07:00–10:30 提供免費咖啡、茶飲、豆漿與穀棒。
- Social Wine Hour 品酒時光：每日 17:30–18:30 在大廳免費提供紅酒、白酒、啤酒與小食。
- Honor Bar 良心酒櫃：24小時自助式迷你小酒吧（需自費）。
- Gochic 腳踏車租借：提供免費單車租借，方便探索東區與周邊街區。
- Forgot it? We've got it：若忘記攜帶電棒捲、護唇膏、沙龍吹風機等生活小物，可免費向櫃台索取。
DATA
- 地址：台北市大安區仁愛路四段27巷25號
- 交通：距離台北捷運忠孝復興站（3號出口）步行約2分鐘
- 客房數：全館共有129間客房與套房
- 入住與退房時間：入住 15:00 起，退房 12:00 前（最低單獨入住年齡為18歲）
- 電話：+886-2-2173-7999
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精華 FAQ
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飯店由 Neri & Hu 操刀，將住宅改建為低調奢華空間，運用木質、黃銅、深綠色調與台灣復古磁磚，營造出鬧中取靜的城市森林感。
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入住前就收到升等通知，還有帶陽台的房型、精巧迎賓禮與 anniversary cake，房內也備有 welcome drinks，整體服務讓住客感受到溫暖與用心。
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飯店距離捷運忠孝復興站步行約 2 分鐘，並提供 24 小時健身房、免費單車租借、Morning Kick Start 與 Social Wine Hour，方便又有生活感。
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