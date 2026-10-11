2026-10-11 16:54 海帶呀海帶吃遍台灣美食
台中后里｜牧釜燒后里總店．高CP值平價日式阪燒，內用湯品飲料白飯免費續！
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：台中后里牧釜燒主打平價日式阪燒與多樣餐點。
- 重點二：內用提供湯品、飲料、白飯免費續加，CP值很高。
- 重點三：鮭魚阪燒、起司阪燒與咖哩飯份量足又受好評。
每次到休假日的時候，都會安排時間走訪自己的口袋名單
即使離市區遠了一些但為了美食我願意，而且這間內用還有湯品飲料無限續
牧釜燒的香氣讓人著迷等不及要開動！
位於台中后里的牧釜燒后里總店
店內環境頗寬敞的，到用餐時間入續有不少客人來用餐
從招牌的阪燒到丼飯、咖哩飯、炸物都有賣
等餐同時可以先喝杯飲料再來碗湯品～
等待時間不會太長，吃熱騰騰的食物最幸福❤️
牧釜燒后里總店店面
牧釜燒后里總店店內環境
牧釜燒后里總店自助點餐機
牧釜燒后里總店菜單
牧釜燒后里總店自助區
這次選擇的餐點是
鮭魚阪燒$460
失控起司阪燒(牛肉)$260
泰式酸辣歐姆蛋咖哩(雞排)$260
起司可樂餅$100咖哩可樂餅$80
鮭魚阪燒一上桌很吸睛耶！！
這鮭魚份量好大，油脂豐富且充滿營養
明顯的魚香味一咬下去肉質細緻～
鮭魚控拜託要點這份，還有小菜和甜品超豐富
失控起司阪燒(牛肉)一看這起司量真的誇張了😍
濃郁起司搭配牛肉及豆芽菜雙重享受
配飯吃直接讚嘆到不行
這裡的咖哩飯也很有水準
愛吃辣的必點泰式酸辣歐姆蛋咖哩，我選雞排
酸辣可口的雞排很下飯又開胃
加上歐姆蛋本身的滑嫩感和咖哩結合真的不在話下
很像是不同的味覺饗宴但每一份食材都不搶風采各有特色
我們也單點了起司可樂餅和咖哩可樂餅，口感綿密好吃👍
湯品是味噌海帶豆腐湯，料多實在很推薦呀！
當天喝到的飲品是泰奶以及冬瓜檸檬也好好喝
整體吃完真的超級無敵飽😋
這間牧釜燒后里總店推薦給你們喔❤️
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營業地址：臺中市后里區墩東里成功路586號
營業時間：11:00-20:30
電話：04 2558 0113
精華 FAQ
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店內主打日式阪燒、丼飯、咖哩飯與炸物，並提供內用湯品、飲料、白飯免費續加。用餐環境寬敞，自助點餐方便，整體走平價又高CP值路線。
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推薦餐點包含鮭魚阪燒、失控起司阪燒(牛肉)、泰式酸辣歐姆蛋咖哩(雞排)與起司、咖哩可樂餅。鮭魚份量大且細緻，起司阪燒濃郁，咖哩飯也很下飯。
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店家等待時間不算長，還能先喝飲料、喝湯暖胃，吃起來相當飽足。適合喜歡日式料理、重視份量與CP值，或想在后里找平價餐廳的人前往。
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