2026-10-12 14:00 女子漾／編輯王廷羽
雨琦粉絲衝快西門！官方角色GIGI快閃店限時登場，限定周邊、滿額贈一次收
韓國人氣女團i-dle成員雨琦（YUQI）的官方角色Gigi正式登台！「TODAY WITH GIGI」快閃店自10月11日至25日於台北西門地下市限時登場，現場打造超萌「蘿蔔小屋」、「GIGI溫馨小廚房」兩大主題展區，還有台北限定商品、官方周邊及消費滿額好禮，雨琦粉絲準備好讓錢包失守了嗎？
雨琦GIGI快閃店亮點1. 蘿蔔小屋、溫馨廚房超萌必拍
雨琦GIGI快閃店亮點1. 蘿蔔小屋、溫馨廚房超萌必拍
這次「TODAY WITH GIGI」台北快閃店將GIGI的可愛日常搬進西門町！現場以角色世界為靈感，打造充滿童趣的「蘿蔔小屋」，從空間布置到角色元素都充滿巧思，讓粉絲彷彿走進GIGI的秘密基地。
另一大亮點「GIGI溫馨小廚房」則以午後茶點、烘焙生活為主題，營造溫暖療癒的居家氛圍。從蘿蔔小屋一路逛到小廚房，每個角落都充滿GIGI的可愛元素，絕對是粉絲拍照打卡的必訪場景。
雨琦GIGI快閃店亮點2. 台北限定商品、官方周邊必收
雨琦GIGI快閃店亮點2. 台北限定商品、官方周邊必收
除了超好拍的主題展區，這次快閃店也準備多款雨琦與GIGI官方周邊，讓粉絲把喜歡的角色帶回家！其中最受矚目的就是「台北場專屬限定商品」，將GIGI的可愛魅力融入台北場設計，打造只有這次活動才能收藏的紀念周邊。無論是雨琦鐵粉，還是喜歡GIGI的角色收藏控，都能趁這次快閃店挖寶。
雨琦GIGI快閃店亮點3. 消費滿額再送限定好禮
雨琦GIGI快閃店亮點3. 消費滿額再送限定好禮
雨琦粉絲注意！這次「TODAY WITH GIGI」台北快閃店公布兩大消費好禮，除了韓國快閃店人氣周邊、海外限定商品及台北場專屬紀念商品，消費達指定門檻還能收藏台北限定小卡！
第一波「滿額贈限定小卡」分為兩種條件，若單筆訂單未包含服裝、帽子、包袋等時尚單品，每消費滿1,200元，即可獲贈台北限定小卡1張；若單筆訂單包含時尚單品，每消費滿1,500元，即可獲贈台北限定小卡2張。
第二波則是「來店禮限定明信片」，活動期間只要到店消費，不限金額，即可獲贈快閃店限定明信片1張。兩項贈品皆數量有限、送完為止，想收藏的粉絲可要把握機會！
雨琦GIGI快閃店活動日期：2026年10月11日～10月25日
營業時間：11:00～21:00
活動地點：UNDERCITY : XIMEN 西門地下市（第三廣場）
入場方式：現場參與，不接受事前預約
特別提醒：10月25日最後一天提前於20:00結束營業
精華 FAQ
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活動自10月11日至25日於台北西門地下市的UNDERCITY : XIMEN（第三廣場）登場，現場採現場參與制，不接受事前預約，10月25日最後一天會提早於20:00結束營業。
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現場以GIGI角色世界為靈感，打造「蘿蔔小屋」與「GIGI溫馨小廚房」兩大主題展區，結合童趣布置與烘焙、茶點氛圍，讓粉絲能沉浸式拍照打卡。
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活動有兩波贈品：單筆未含時尚單品滿1,200元可得台北限定小卡1張；若含服裝、帽子、包袋等單品，滿1,500元可得2張。到店消費不限金額，還能領限定明信片1張，送完為止。
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