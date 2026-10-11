【內有影片】日本山口九州之旅：在 AEON 八幡東看見雙平台綜效與零售韌性

AI重點 文章重點整理： 重點一： AEON八幡東結合THE OUTLETS北九州，形成雙平台綜效。

AEON八幡東結合THE OUTLETS北九州，形成雙平台綜效。 重點二： 生鮮超市以在地調味與限定商品，展現旅遊購物魅力。

生鮮超市以在地調味與限定商品，展現旅遊購物魅力。 重點三：免稅結帳與細雪夜景，凸顯零售體驗與旅途餘韻。

二月的冷風被 AEON 巨大的自動門阻絕在外，迎面而來的是明亮溫暖的燈光、輕快的背景音樂，以及延伸至視野盡頭的寬暢動線。這裡提供著完善的無障礙設施、隨處可見的舒適休憩區，以及生態系完整的日系服飾、生活雜貨與藥妝通路。我們卸下了連日來在戶外奔波的防護裝備，推著手推車，以最放鬆的姿態，一頭栽進這座兼具效率與生活美學的巨型商場中。

AEON 八幡東本就是北九州市民日常消費的地點，而使其商業戰略地位達到巔峰的，則是 2022 年由舊「太空世界（Space World）」遊樂園舊址重塑而成的「THE OUTLETS 北九州」盛大開幕。為了讓這兩大零售巨頭發揮一加一大於二的平台綜效，官方打造了一座雙向空中聯絡橋，將兩者無縫串聯。這座空橋不僅縫合了兩種截然不同的消費型態（日常百貨與國際名品），更打造出西日本最大級別的複合型商業生態圈。

相較於名牌精品，AEON 最具吸引力的核心資產，其實藏在佔地廣闊的「生鮮食品超市」裡。

旅人對異國的眷戀，往往始於味覺。我們推著車穿梭在貨架間，宛如在地主婦般認真挑選著各種調味料——日式高湯包、柚子胡椒、熊本甘甜醬油、明太子仙貝，以及各式期間限定商品。這裡沒有觀光景點伴手禮店的溢價包裝，只有最真實、最實惠的在地供應鏈價格。將這些充滿和風的食材掃入購物車，想像著回到台灣後，依然能在自家餐桌上精準複刻九州風味，這無疑是旅途中最踏實的幸福感。

站在超市的免稅結帳櫃檯前，看著店員熟練地將戰利品裝入透明免稅袋中並仔細封口，心裡也彷彿被打包了一種名為「依戀」的情緒。

然而，當我們提著戰利品走出 AEON 夢樂園那扇巨大的自動門時，大自然給了我們一個驚喜的道別——原本陰冷的北九州天空，悄悄地飄起了細雪。細碎的白雪在商場明亮霓虹的映照下輕輕飛舞，落在免稅購物袋上隨即化為微小水珠。

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