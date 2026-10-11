採訪筆記／2027跨年住房 巨蛋第一排總套煙火房 美式西餐舊金山螃蟹麵

AI重點 文章重點整理： 重點一： 國聯大飯店47年老飯店翻新，硬體與設施仍維持典雅水準。

國聯大飯店47年老飯店翻新，硬體與設施仍維持典雅水準。 重點二： 總統套房配全玉石洗手台與百萬浴缸，兼顧採光與隱私。

總統套房配全玉石洗手台與百萬浴缸，兼顧採光與隱私。 重點三：Slate板石回歸美式西餐，秋蟹料理與2027跨年煙火房同步推出。

採訪筆記／國聯飯店-吃秋蟹、開箱總統套房

台北市光復南路沿線屋齡普遍偏高，平均屋齡約在35年至40年以上，部分路段如老舊公寓、華廈甚至超過50年。在這一票有年紀的屋群裡，要找到「老歸老，但韻味猶存」的也不太容易，像是「國聯飯店」，我對它的印象就是端莊典雅，很是低調，常常是它看我經過千遍，但我沒踏進去一遍，所以在沒踏進去過之前，從來不知道裡面長怎樣。

這棟47年的歷史悠久飯店，經過幾次的微整形，也依舊是美得可圈可點，房間硬體感覺有下預算的，像是去年新增的無限充電設置，就蠻跟得上時代的。

總統套房：

總統套房的價格要嘛不透露，要嘛常常說擺著當老闆的貴賓專房，正當我這麼以為時，原來這間總套前不久才住了香港來的明星，是濃眉大眼的超名人但為了隱私我不好透露～

房間的洗手台是全玉石打造，淡淡淺綠令人賞心悅目，摸來溫潤微涼，另一個是要價100萬的浴缸，半透明的，泡澡可賞景，大景落地窗採光明亮，半遮廉拉一下依舊不減外頭風采，也兼顧隱私。飯店的房間走的是靜靜的美好，氛圍算是能讓一個人的心慢慢沉緩下來的感受。

餐廳：

餐點這次享用的是「Slate．板石」，才知道原來它開過不同的菜式，但繞了一大圈，現在做回美式西餐，而我很幸運跟上了秋天的螃蟹料理，發現還真的很厲害欸！！！！ 這次吃到：

「灣區螃蟹大蒜麵」、「馬里蘭蟹肉餅」、「舊金山碼頭番茄燉海鮮總匯」、「板石厚牛起司漢堡」、「德州炭烤紐約客佐龍蝦尾」、「炸雞佐肯瓊美乃滋」、「酥炸時令水果酪梨捲佐香菜青醬」、「噶瑪蘭戰斧豬里肌佐紅心芭樂醬汁」

我跟友人飽到天靈蓋，料理滋味我不細講了，但每道都值得點起來！

活動：

現在10月底前有「回饋在地鄰里」優惠活動：

1）大安、信義、松山區里民享四人同行88折。 身為松山區里民我會常常來的！

2）點用本次推出的主菜系列餐點，即可獲得抽獎機會，獎項包括長榮航空單人來回經濟艙機票（洛杉磯/舊金山/西雅圖任選）、Centurion百夫長22吋旅行箱、國聯大飯店住宿券；另外在活動期間至Salte. 板石用餐，即贈美國國家旅遊局獨家設計限量購物袋乙只，送完為止。

2027跨年煙火房三天二夜專案：

「國聯套房」每房49,999元 全新改裝「卓越客房」每房39,999

（以上住宿即送「美式跨年狂歡分享餐」）

DATA

Slate• 板石

地址：台北市大安區光復南路200號（國聯大飯店1樓）

電話：02-2773-1515 #146