採訪筆記／2027跨年住房 巨蛋第一排總套煙火房 美式西餐舊金山螃蟹麵

2026-10-11 13:31 妃妃的採訪筆記
迎接大巨蛋啟用後周邊人潮與住房商機，擁有47年歷史、堅持獨立經營的國聯大飯店，近三年持續投入館內升級，包括近一期耗資約 1.2 億進行28 間「卓越客房」升級裝修。此次翻新採「三改二」思維重新配置空間，透過減少房間數量換取更寬敞的住宿尺度；天地壁全面翻新，配置隱藏式控濕設備，並導入德國 AXOR 頂級衛浴設備，同時保留原有古典搪瓷獨立浴缸，透過新舊並置的設計語彙，讓飯店歷史與當代質感在空間中共存。 位於飯店16樓的「隱廓」套房，更是本次改裝最大亮點。空間大量選用頂級豪宅指定的西班牙帝通石與耐麗石，以其號稱「薄板界愛馬仕」的極致質感，裸足行走即能感受不同凡響的質地。室內更以青玉石作為視覺端景，溪石般圓潤的水磨石中島，具雕塑感的空間襯以自然元素，帶出質樸而不失高雅的氛圍，詮釋一種全新定義的精緻生活。 浴室則以黛綠色玉石洗手台與牆面圍塑出低調奢華的氣氛，並透過燈光、地材轉折與家具層次，在開放流動的動線中隱約劃分不同生活場域，打造宛如隱身繁華城市之中的私密居所，也為國聯大飯店客房升級計畫寫下最新篇章。 https://www.facebook.com/share/1EQaKCmxPH/
迎接大巨蛋啟用後周邊人潮與住房商機，擁有47年歷史、堅持獨立經營的國聯大飯店，近三年持續投入館內升級，包括近一期耗資約 1.2 億進行28 間「卓越客房」升級裝修。此次翻新採「三改二」思維重新配置空間，透過減少房間數量換取更寬敞的住宿尺度；天地壁全面翻新，配置隱藏式控濕設備，並導入德國 AXOR 頂級衛浴設備，同時保留原有古典搪瓷獨立浴缸，透過新舊並置的設計語彙，讓飯店歷史與當代質感在空間中共存。 位於飯店16樓的「隱廓」套房，更是本次改裝最大亮點。空間大量選用頂級豪宅指定的西班牙帝通石與耐麗石，以其號稱「薄板界愛馬仕」的極致質感，裸足行走即能感受不同凡響的質地。室內更以青玉石作為視覺端景，溪石般圓潤的水磨石中島，具雕塑感的空間襯以自然元素，帶出質樸而不失高雅的氛圍，詮釋一種全新定義的精緻生活。 浴室則以黛綠色玉石洗手台與牆面圍塑出低調奢華的氣氛，並透過燈光、地材轉折與家具層次，在開放流動的動線中隱約劃分不同生活場域，打造宛如隱身繁華城市之中的私密居所，也為國聯大飯店客房升級計畫寫下最新篇章。 https://www.facebook.com/share/1EQaKCmxPH/

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：國聯大飯店47年老飯店翻新，硬體與設施仍維持典雅水準。
  • 重點二：總統套房配全玉石洗手台與百萬浴缸，兼顧採光與隱私。
  • 重點三：Slate板石回歸美式西餐，秋蟹料理與2027跨年煙火房同步推出。

採訪筆記／國聯飯店-吃秋蟹、開箱總統套房

台北市光復南路沿線屋齡普遍偏高，平均屋齡約在35年至40年以上，部分路段如老舊公寓、華廈甚至超過50年。在這一票有年紀的屋群裡，要找到「老歸老，但韻味猶存」的也不太容易，像是「國聯飯店」，我對它的印象就是端莊典雅，很是低調，常常是它看我經過千遍，但我沒踏進去一遍，所以在沒踏進去過之前，從來不知道裡面長怎樣。

這棟47年的歷史悠久飯店，經過幾次的微整形，也依舊是美得可圈可點，房間硬體感覺有下預算的，像是去年新增的無限充電設置，就蠻跟得上時代的。

總統套房：

總統套房的價格要嘛不透露，要嘛常常說擺著當老闆的貴賓專房，正當我這麼以為時，原來這間總套前不久才住了香港來的明星，是濃眉大眼的超名人但為了隱私我不好透露～

房間的洗手台是全玉石打造，淡淡淺綠令人賞心悅目，摸來溫潤微涼，另一個是要價100萬的浴缸，半透明的，泡澡可賞景，大景落地窗採光明亮，半遮廉拉一下依舊不減外頭風采，也兼顧隱私。飯店的房間走的是靜靜的美好，氛圍算是能讓一個人的心慢慢沉緩下來的感受。

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餐廳：

餐點這次享用的是「Slate．板石」，才知道原來它開過不同的菜式，但繞了一大圈，現在做回美式西餐，而我很幸運跟上了秋天的螃蟹料理，發現還真的很厲害欸！！！！ 這次吃到：

「灣區螃蟹大蒜麵」、「馬里蘭蟹肉餅」、「舊金山碼頭番茄燉海鮮總匯」、「板石厚牛起司漢堡」、「德州炭烤紐約客佐龍蝦尾」、「炸雞佐肯瓊美乃滋」、「酥炸時令水果酪梨捲佐香菜青醬」、「噶瑪蘭戰斧豬里肌佐紅心芭樂醬汁」

我跟友人飽到天靈蓋，料理滋味我不細講了，但每道都值得點起來！

活動：

現在10月底前有「回饋在地鄰里」優惠活動：

  • 1）大安、信義、松山區里民享四人同行88折。 身為松山區里民我會常常來的！
  • 2）點用本次推出的主菜系列餐點，即可獲得抽獎機會，獎項包括長榮航空單人來回經濟艙機票（洛杉磯/舊金山/西雅圖任選）、Centurion百夫長22吋旅行箱、國聯大飯店住宿券；另外在活動期間至Salte. 板石用餐，即贈美國國家旅遊局獨家設計限量購物袋乙只，送完為止。

「101煙火房」66間，限量即日起開賣

  • 2027跨年煙火房三天二夜專案：

  1. 「國聯套房」每房49,999元
  2. 全新改裝「卓越客房」每房39,999

（以上住宿即送「美式跨年狂歡分享餐」）

DATA

Slate• 板石

地址：台北市大安區光復南路200號（國聯大飯店1樓）

電話：02-2773-1515 #146

精華 FAQ

  • 總統套房以全玉石洗手台、要價100萬的半透明浴缸與大景落地窗為亮點，整體氛圍安靜典雅，兼顧採光、隱私與放鬆感。

  • 餐廳目前回歸美式西餐，並推出秋天螃蟹料理，包括灣區螃蟹大蒜麵、馬里蘭蟹肉餅等，另有漢堡、牛排、炸雞與豬里肌等主菜。

  • 國聯大飯店推出66間101煙火房，三天二夜專案含國聯套房與卓越客房，入住送跨年分享餐；10月底前還有里民折扣、抽機票與住宿券等活動。

妃妃的採訪筆記

妃妃的採訪筆記

我身份有點多：創作歌手、詞曲作家、飯店餐飲公關、媒體記者、自媒體，應該是早期斜槓代表，經歷：中國新歌聲2、台灣歌唱節目比賽選手、代表作品入選HitFM50大及金曲獎最佳歌曲 🌟目前狀態 FIRE，埋頭創作之餘，不忘分享旅遊美食 - YT https://youtube.com/@liphaye、粉專 https://www.facebook.com/liphaye、IG https://www.instagram.com/liphaye、維基 https://reurl.cc/Z4Kd5Q

#煙火 #跨年 #舊金山 #美食探店 #打卡景點 #住宿推薦

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2026-09-20 22:00 Belinda的玩美甜蜜窩

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：杖立溫泉肥前屋橫跨熊本與大分兩縣。
  • 重點二：飯店分設熊本館、大分館且皆有大眾湯。
  • 重點三：晚餐Buffet主打現煎安格斯牛與多樣料理。

#跨兩縣的溫泉飯店

#在熊本睡覺，去大分泡湯

杖立溫泉肥前屋ひぜんや

300年歷史的九州溫泉飯店

橫跨熊本縣及大分縣

分別設有熊本館及大分館

且兩館都有大眾溫泉可泡

有趣的是~

各層樓漆著鮮明的縣界線

輕易穿梭在兩縣間也挺促咪

兩館溫泉各有特色~

都有室內及戶外溫泉

熊本館戶外2池、室內1大池

戶外其一高不到腰

另一池較大也較深

溫度自然都比室內高

((畢竟戶外會冷呀~~~))

大分館溫泉明顯豐富許多

光戶外就3池且面積大很多

室內也超寬廣~

2大寬長條溫泉、中有小朋友圓池

1個冷泉及世界首創抗衰老桑拿

溫度比烤箱低~不會一下就飆汗

是稍微慢點兒的把汗逼出來

因緊鄰著杖立川清流

戶外泡湯會聽見潺潺水聲

眼前的景致讓人放的更鬆

標準的身心靈舒暢呀~!!

晚餐則是Buffet

最深得我心的安格斯牛

現煎現切~還放在鐵板上

滋滋作響的鐵板聲~超刺激味蕾

有蒜味、洋蔥2種醬汁可選

雞肉串燒、炸蝦、生魚片也推

飲品跟甜點選擇則較少

酒類另外計價~告知房號

隔天退房再付款就好囉

房間是溫泉飯店榻榻米

空間寬敞，有拉門隔開內外

榻榻米跟擺床處像兩間打通

兩大單人床、兩台電視甚至兩組桌椅

加床部分~晚餐時間飯店人員會先鋪好

用餐完回到房間就可以休息~超貼心!!

#つえたて温泉ひぜんや#九州旅遊 #杖立溫泉 #跨縣溫泉旅館 #日本百選溫泉

精華 FAQ

  • 它最特別之處在於飯店本身橫跨熊本縣與大分縣，分成熊本館和大分館，甚至樓層還有明顯縣界線，能直接在兩縣之間穿梭。

  • 熊本館有室內1大池與戶外2池，規模較精巧；大分館則設施更豐富，戶外有3池、室內空間也更寬廣，還包含冷泉與抗衰老桑拿。

  • 房間是寬敞的榻榻米溫泉房，晚餐採Buffet形式，現煎現切的安格斯牛最受推薦，另外還有雞肉串燒、炸蝦、生魚片等選擇。

Belinda的玩美甜蜜窩

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是媽咪~卻仍保有少女心🥰 一樣愛漂亮、愛保養&愛吃喝玩樂!! 這兒就是分享所有的新鮮事~當然也包括育兒囉!!💕

#熊本 #飯店 #日本 #住宿推薦

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2026-10-08 11:09 享民頭條
杏鮑菇是以太空包或無菌培養基栽種的菇類，生長環境乾淨。料理前只要用乾淨的濕紙巾把表面微小的屑屑擦拭乾淨就能下鍋。圖/123RF圖庫
杏鮑菇是以太空包或無菌培養基栽種的菇類，生長環境乾淨。料理前只要用乾淨的濕紙巾把表面微小的屑屑擦拭乾淨就能下鍋。圖/123RF圖庫

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：太空包栽培的金針菇、杏鮑菇等不必清洗。
  • 重點二：草菇、洋菇等土培菇需快速沖洗並立刻壓乾。
  • 重點三：乾香菇可溫水泡發，發黏變色菇類應直接丟棄。

編輯/葉佳欣撰文

每次在廚房準備煮菇菇料理，妳是不是也常陷入天人交戰：直接下鍋怕有泥沙細菌，拿去大洗特洗又怕菇菇變成吸水海綿，煮出來水水軟軟還失去香氣？其實菇菇家族的個性大不相同，有些是天生愛乾淨的「貴婦」，洗了反而毀掉風味；有些則是需要洗洗澡的「土系親戚」。今天就幫妳整理出菇類的正確清洗指南，讓妳秒懂怎麼處理，輕鬆鎖住鮮甜！

太空包栽培的乾淨貴婦 完全不必洗

像金針菇、杏鮑菇、香菇、雪白菇、鴻喜菇這類以太空包或無菌培養基栽種的菇類，生長環境其實非常乾淨。這類菇類就像吸水力極強的海綿，一旦碰水就會迅速吸飽水分，下鍋時不僅不易炒香，還會稀釋掉原本濃郁的鮮味。料理前只要用乾淨的濕紙巾把表面微小的培養基屑屑或微塵輕輕擦拭乾淨，或是直接切除根部就能下鍋。

帶土生長的土培菇 短暫快速沖洗

如果妳買的是草菇、洋菇或是傳統市場買到帶有較多泥沙的生鮮香菇，因為生長環境貼近土壤，就需要稍微清洗。不過重點在於「快！」請在要下鍋前的最後一刻，用冷水快速沖洗幾秒鐘，並用手輕柔搓掉泥沙，洗完立刻用廚房紙巾壓乾水分。千萬不要把牠們泡在水裡，否則菇菇吸飽水後口感會大打折扣。

乾燥菇類溫水泡發加點糖

料理常出現的乾香菇、乾木耳等，雖然需要浸泡，但也有小眉角。泡發前先用清水快速沖掉表面灰塵，接著放入溫水中浸泡。想讓香菇香氣徹底釋放又保持彈性，可以在溫水裡加入少許白糖，這能加速水分滲透並鎖住鮮味。泡出來的香菇水可別倒掉，拿來煮湯或燉肉就是天然的鮮味高湯。

遇到微微發黏或變色 那是過期警訊別再洗

有時候冰箱裡的菇菇放太久，表面摸起來滑滑黏黏，或是顏色開始變深發黑。這時候千萬不要以為「洗一洗就能吃」，這種發黏現象代表菇菇已經變質。就算拿去大洗特洗或高溫烹煮，口感和安全性都回不去了，還是果斷跟它說再見吧。

不管是擦拭乾淨還是剛洗完壓乾的菇菇，試試看用乾鍋中火慢慢烘煎，把菇菇的香氣煮出來後再下油與調味料。圖/123RF圖庫
不管是擦拭乾淨還是剛洗完壓乾的菇菇，試試看用乾鍋中火慢慢烘煎，把菇菇的香氣煮出來後再下油與調味料。圖/123RF圖庫

下鍋前關鍵最後一步 乾鍋乾煎鎖住香氣

知道了清洗法則，再教妳一個網美級料理心機！不管是擦拭乾淨還是剛洗完壓乾的菇菇，下鍋時先不要急著放油或放水。試試看用「乾鍋」中火慢慢烘煎，把菇菇內部的多餘水分逼出來，等看到表面微微金黃焦香、香氣爆發時再下油與調味料。這樣處理過的菇菇口感Q彈有勁，美味直接升級好幾個檔次。

掌握了菇菇們的脾氣，以後處理食材再也不用手忙腳亂。把對的方法用在對的菇類上，不僅能省下許多料理時間，還能保留菇類迷人的口感，讓妳在家隨手一煮都是大廚等級的精緻佳餚。

本文享民頭條提供，未經授權，請勿轉載！】

精華 FAQ

  • 金針菇、杏鮑菇、香菇、雪白菇、鴻喜菇等，多屬太空包或無菌培養基栽種，環境較乾淨。料理前用濕紙巾輕擦或切掉根部即可，避免碰水後吸飽水分而影響香氣與口感。

  • 這類土培菇需要在下鍋前最後一刻快速處理，用冷水沖幾秒並輕柔搓掉泥沙，洗完立刻以廚房紙巾壓乾。重點是快洗快乾，千萬不要久泡，否則口感會變得水軟。

  • 不能。表面滑黏、顏色變深或發黑，通常代表菇類已經變質，就算再怎麼清洗或高溫烹煮，也無法恢復安全性與口感，最好直接丟棄，不要勉強食用。

享民頭條

享民頭條

《享民頭條》以女性視角為主要切入點，深度探討女性各層面的生活，報導包含時尚、美妝、寵物、兩性、美食、旅遊、潮流等領域，兼具深度與廣度解答女性在生活裡的疑難雜症。

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❤台北❤澎湃蔬菜聞名【光合箱子】健康早午餐

❤台北❤澎湃蔬菜聞名【光合箱子】健康早午餐

2026-10-04 20:42 Belinda的玩美甜蜜窩

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：光合箱子位於台北華山藝文中心，主打健康早午餐。
  • 重點二：店內以超澎湃生菜山與當季蔬果、水耕生菜聞名。
  • 重點三：餐點與飲品選擇多，環境明亮舒適也很適合拍照。

只是一場意外

點了法式脆皮女士❤

可能餐點名稱太優雅

端上桌這滿滿生菜真心嚇到我!!

華山藝文中心這間光合箱子

以超豐盛蔬果山聞名

嚴選當季新鮮食材及水耕生菜

木質調用餐環境搭配明亮採光

營造出舒適愜意的森林系氛圍

座位不少~一樓面積大

還有個挑高夾層的二樓

可惜閣樓座位真的排太近

服務生經過很怕水杯掉落

戶外不怕熱的話也是很愜意囉

那盤法式脆皮女士❤

說是經典法式風味

除了驚人生菜山外

自家烘焙吐司夾法式火腿

馬扎瑞拉起司~再來顆太陽蛋

蛋黃香濃流淌~微甜牽絲超飽足!!

辣雞派對也是滿滿生菜

叻沙雞腿義大利麵某娃有推

香酥雞翅鹹甜夠味~再追加一份

咖啡口味選擇不少

太妃糖拿鐵香而不膩

香蕉優格冰沙~香蕉味濃郁

小巧可愛的玻璃圓杯

裝在有點假掰的木架上

是間吃到健康~也好拍的店家囉!!

#光合箱子#台北早午餐#華山藝文中心

精華 FAQ

  • 最吸引人的是份量十足的蔬菜盤與健康取向餐點，像法式脆皮女士、辣雞派對都鋪滿生菜，搭配當季食材與水耕生菜，視覺與飽足感都很強。

  • 店內是木質調搭配明亮採光，整體像森林系空間，一樓面積大且座位不少，還有挑高夾層二樓；不過閣樓座位較近，戶外區也能選擇。

  • 文中提到法式脆皮女士、辣雞派對、叻沙雞腿義大利麵與香酥雞翅都不錯，飲品則推薦太妃糖拿鐵和香蕉優格冰沙，整體兼具美味與拍照感。

Belinda的玩美甜蜜窩

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#蔬菜 #台北 #早午餐 #美食探店

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搭台鐵集集線來車埕玩 行程不用排太滿 留點時間在 隱茶 Steam 盡賞池畔美景

搭台鐵集集線來車埕玩 行程不用排太滿 留點時間在 隱茶 Steam 盡賞池畔美景

2026-10-02 20:59 夫子。旅食趣

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：台鐵集集線已恢復二水至車埕全線通車。
  • 重點二：車埕老街與鐵道觀光小學堂展現地方鐵道文化。
  • 重點三：隱茶 STEAM 以池畔日式老宅景觀茶屋吸客。

台鐵集集線已於 2026年6月25日正式恢復二水至車埕的全線通車，來車埕遊玩除了走逛車埕老街區與鐵道觀光小學堂外，一定要留點時間，來位於振昌木業貯木池畔的「隱茶 STEAM」坐坐。隱茶 STEAM 的「靜和室區」，一座延伸至水面上的日式木造建築，270ﾟ全景玻璃窗能盡賞池畔「湖光倒影浸山青」的美景。

當列車通過這集集支線鐵路的第五座隧道，就表示集集支線鐵路的終點站「車埕」到了。

來車埕遊玩，除了走逛車埕老街區外，想了解車埕的風華歲月一定要拜訪由南投車埕國小美麗變身的「林班道鐵路小學」。國小的舊禮堂化身成為「車埕遊客中心」，小朋友的教室在振昌木業「林班道」的規劃下，成為藝文活動展覽空間，也進駐「路易莎咖啡」、質感選物店「樂活倉庫」，校門框架被保留下來成為迎賓通道，通道上一台小火車拉著車埕國小園區的新名字「鐵道觀光小學堂」。

廢校多年的車埕國小，拆除圍牆、整修校園建築，透過規劃與設計，蛻去頹圮有了新風貌，操場變成巴士停靠站、台鐵舊機車頭與舊車廂的展示場域，司令台也巧妙的變成候車亭。

台鐵 R100 型柴油牽引機車 (編號：R114)，藍底白腰線的車皮塗裝，台鐵共購入 39輛，為當年莒光號的牽引機車的主力，目前以觀光列車「藍皮解憂號」，行駛於南迴鐵道。

舊車廂 (35SPK 32700 型)，綠皮沙發、車頂頂燈、吊掛旋轉式電風扇 、金屬置物架都被完整保留下來，這是筆者(夫子) 的青春記憶，一週六天，每日晨昏的台北往返，高中三年加補習班重考一年共四年，超過二千趟的搭乘。無論是長條椅加氣壓控制的自動門車廂 (32200型) 或可旋轉雙人椅加手動式車門車廂 (32700型) 都沒有冷氣空調，悶熱的夏天，打開車窗與車廂頂頭的旋轉式電風扇是唯一的散熱方式。

你知道台鐵集集線共有幾個車站？鐵道主題展館位於鐵道觀光小學堂二樓，展館內以等比例模型細膩呈現集集支線，從起站二水、源泉、濁水、龍泉、集集、水里到終點站車埕 (共七站) 的完整路線，讓遊客能在室內「走一遍」集集線鐵道。

展館內的「集光鐵道」展示了老台鐵人的精心收藏，從過往歷年票卡到鐵道老文物，從台鐵人的生活軌跡到國際友好串聯，每件展品背後都記錄著當時幕後功臣們的辛勞故事。

204 教室「再見車埕國小」車埕國小校史展，由孫海文化基金會與林班道共同策劃，透過老照片及舊文物，再現車埕國小由建校到廢校的點滴過程，透過老照片的紀錄，從時空地貌建物的變遷，看到車埕國小至整個車埕的成長歷史。小學時你有讀過「爸爸補魚去」這一課嗎？你一定能在牆壁上的各年代的課文版本中，找到屬於你的童年記憶。

中央迴旋梯，美麗的線條，映襯遠山一片綠意，擺個姿勢拍照，照片張張精彩，人人是網美。

隱茶 STEAM 的建築是一間屋齡超過 65年的日式老宅，當年是振昌木業公司的「資材課」辦公廳，70年代政府頒布禁伐令，木材工廠停工後，這棟建築被保留了下來。時光荏苒 30年後貯木池被整理為環境優美的生態池，2014年這棟老宅也有了新的舞台，華麗轉身為景觀茶屋 「隱茶 STEAM 」，巧妙結合了沉靜放鬆的日式氛圍與湖光山色，成為到訪車埕必要造訪的熱門地點之一。

隱茶 STEAM 採木質地板，要入內玄關需脫鞋，座位分三區各有低消要求，一般座位區 (照片) 與室外區為 $250/人，靜和室區為 $350/人。

一般座位區，內室。

室內有多款由設計師品牌 MAR2INA 與 Lucky Day Craft 聯名推出的「夢兔 x 兔咩」藝術公仔展品。

隱茶 STEAM 的「靜和室區」，一座延伸至水面上的日式木造建築。

靜和室 270ﾟ全景玻璃窗能盡賞貯木池畔的美景。

貯木池畔「湖光倒影浸山青」的美景盡收眼底。

在秋冬池畔落羽松轉紅之際，一窗湖景更是美得讓人心醉。

隱茶 STEAM

地址：南投縣水里鄉車埕村民權巷101-3號

電話：04 9277 6471

營業時間：平日10:00~17:00 / 週六、日10:00~18:00 (週二公休)。

注意事項：一般座位低消 $200，和室每人低消 $350，皆須含一份飲品。身高110cm以下幼童不需低消，用餐時間限制90分鐘，若有帶外食，則每人收取 $200 清潔費。

官網：https://www.steam-tea.com/

FB 專頁，搜尋：隱茶 STEAM

如何去車埕，大眾運輸：

1. 公路客運 + 台鐵集集線 (台鐵集集線已於 2026年6月25日正式恢復二水至車埕全線通車)

1-1. 台中高鐵站5號出口4號月台，搭台灣好行 6333D (集集線) 經國道前往集集，到達集集轉乘台鐵集集支線火車至車埕站下車。

1-2. 台中火車站，步行前往干城站 (約10分鐘)，搭總達客運 6333A 經國道前往集集，到達集集轉乘台鐵集集支線火車至車埕站下車。

2. 台鐵鐵道運輸

2-1. 從台中高鐵站出發，從高鐵站2樓通廊步行至隔壁的台鐵新烏日火車站，搭乘台鐵南下區間車至二水車站，在二水站轉乘台鐵集集支線火車至車埕站下車。

2-2. 台中火車站搭乘南下區間車至二水車站，於二水站轉乘台鐵集集線支線至車埕站下車。

精華 FAQ

  • 除了逛車埕老街與鐵道觀光小學堂，文章特別推薦預留時間前往隱茶 STEAM。那裡可在貯木池畔坐下喝茶，欣賞日式老宅與湖光倒影，是車埕的重要亮點。

  • 鐵道觀光小學堂由車埕國小改造而成，二樓有集光鐵道模型展，完整呈現集集線7站；204教室則以老照片和文物回顧車埕國小建校、廢校到地方發展的歷程。

  • 隱茶 STEAM 由65年以上日式老宅改建，最大特色是延伸至池面的靜和室與270ﾟ玻璃景觀。一般座位與室外區低消200元，和室350元，皆需含飲品。

夫子。旅食趣

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一沙一世界，一花一天堂，願用流暢的文字，最真實的照片，記錄世間的美好。

#行程 #台鐵 #時間 #美食探店 #南投旅遊 #打卡景點

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2026-09-24 17:23 海帶呀海帶吃遍台灣美食

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：台中北屯三木鐵板燒主打228元起即可內用。
  • 重點二：店內自助吧供應炒飯、湯品、冰淇淋與飲料。
  • 重點三：套餐可吃到牛排、雞松板、龍蝦等多樣食材。

欸！別再說北屯沒有好吃的餐廳了

這家鐵板燒直接擄獲你的胃

內用還有炒飯、超滿料的湯、冰淇淋、無酒精沙瓦、爆米花等

再回訪的顧客超多，連離峰時間也不少人用餐！

位於台中北屯的三木鐵板燒桌上有QRCODE可直接掃碼點餐，選項頗多

但每一個都很值得嚐鮮看看

每天提供的湯品都不同，炒飯是時段限量提供

每次去吃鐵板燒最喜歡吃熱騰騰的菜和料理以及欣賞師傅超認真做菜的英姿😍

在等餐的同時也先喝了一碗湯暖胃，上餐速度頗快的不會等太久喔🤤🤤🤤

偷偷跟你們說如果去用餐的時候，遇到美女老闆娘還送你小驚喜喔😏

三木鐵板燒店面

三木鐵板燒店內環境

三木鐵板燒菜單

三木鐵板燒自助區

炒飯（時段限量提供）、湯品（每天提供的湯品不同）、爆米花、飲料、白飯通通有

三木鐵板燒冰淇淋區

三木鐵板燒QRCODE掃碼點餐

加入三木鐵板燒官方line會員有最新消息/專屬優惠等

三木鐵板燒扭蛋機

三木鐵板燒自助吧內用限定

這次選擇的餐點是

饗宴2+1雙人套餐

有小菜、板腱嫩煎牛排、雞松板、蒜味起司醬焗龍蝦399、香濃起司蛋、松露奶油杏鮑菇

小菜是高麗菜和豆芽菜

超愛高麗菜的爽脆口感和奶油香氣，我可以全部吃光光！

愛吃菜的有福啦可免費續一次><

板腱嫩煎牛排

肉香濃厚搭配蒜片更有層次感，Q中帶點嚼勁同時又有軟嫩度

醬料是黑胡椒醬，沾醬反而更堤牛排鮮度

雞松板咬下去很JUICY且脆彈

蒜味起司醬焗龍蝦

是小奢華享受呀！不過蒜味香氣比較明顯稍微搶到龍蝦味🥹

香濃起司蛋也好好吃！！！

松露奶油杏鮑菇富含水分

多了松露香真的是OMG，像我愛吃菇的就讚不絕口😍

最後再來份冰淇淋結束這回合

生意強強滾不是沒有原因，CP值高餐點又美味

這間三木鐵板燒推薦給你們🥰

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海帶呀海帶吃遍台灣美食 or 海帶


營業地址：臺中市北屯區建和路一段426號

營業時間：11:00-21:00

電話： 04 2436 0355

精華 FAQ

  • 最大亮點是228元起就能享用鐵板燒，還有內用自助吧無限供應多種餐點與甜品，整體CP值高、選擇多，文中也提到用餐人潮多，顯示人氣很旺。

  • 自助吧有炒飯、每日不同湯品、爆米花、飲料、白飯與冰淇淋等，其中炒飯為時段限量供應，適合在主餐之外再補充飽足感與甜點。

  • 文中點的是饗宴2+1雙人套餐，包含板腱嫩煎牛排、雞松板、蒜味起司醬焗龍蝦、香濃起司蛋與松露奶油杏鮑菇，整體被形容為新鮮、好吃且有層次。

海帶呀海帶吃遍台灣美食

海帶呀海帶吃遍台灣美食

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#海鮮 #鐵板燒 #吃到飽 #美食探店

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