默默守護北投的湯守觀音｜轉個彎，遇見一座彷彿京都的百年古寺

AI重點 文章重點整理： 重點一： 北投普濟寺前身鐵真院，木造古寺充滿日式京都風情。

北投普濟寺前身鐵真院，木造古寺充滿日式京都風情。 重點二： 湯守觀音原為守護北投溫泉的石像，現藏於千手觀音後方。

湯守觀音原為守護北投溫泉的石像，現藏於千手觀音後方。 重點三：寺內屋飾、子安地藏與遍路石佛，展現多層次文化故事。

說到北投，你會想到什麼？是煙霧繚繞的地熱谷、熱氣蒸騰的溫泉，還是沿著山坡蜿蜒而上的百年街道？

其實，在熱鬧的北投溫泉區，還藏著一座日式木造古寺。寺裡有一位觀音，默默守護著這片土地超過一個世紀。祂的名字，叫做「湯守觀音」。

有趣的是，許多人走進寺院，欣賞過建築、參拜過觀音，卻未必知道，真正的湯守觀音並不在最醒目的地方。而尋找祂的過程，正好是一趟充滿驚喜的北投文化小旅行。

穿過木造山門，把喧囂留在身後

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這裡，就是北投普濟寺。

穿過山門，彷彿跨越一道無形的界線。外頭是熱鬧的溫泉街，裡頭卻有另一種安靜。先別急著爬石階。一旁的手水舍，提醒來訪者在進入寺院之前，以清水洗淨雙手。日本寺社的手水禮儀，除了清潔，也象徵以潔淨、恭敬的心走入神聖空間。

若從佛教修行的角度延伸思考，也讓人聯想到清淨身、口、意的提醒：整理自己的行為、言語與心念。清水流過指尖，腳步也跟著慢了下來。原來，一場好的旅行，不一定從看見什麼開始，有時候，是從願意放慢開始。

沿著石階拾級而上，兩旁樹木交錯，陽光從枝葉間灑落。原本以為前方只是尋常的山中寺院，沒想到，當石階轉了個彎，眼前景色突然豁然開朗。

一座典雅的日式木造寺院，就這樣靜靜地出現在眼前。

深色屋瓦、木造屋身、舒展的屋簷，加上背後層層疊疊的綠意，讓人一瞬間有種置身日本京都的錯覺。沒有擁擠的觀光人潮，也不需要刻意尋找拍照角度。光是站在庭前，就能感受到這座古寺獨有的沉靜。

普濟寺的前身稱為「鐵真院」，於1915年創建，現存主要木造建築則於1934年改建完成。寺院後來更名為普濟寺，並於1998年獲指定為市定古蹟。眼前這座低調的木造建築，不只是漂亮的拍照背景，更是一段留在北投山林裡的歷史。

抬頭看看，屋頂竟然藏著一隻烏龜！

欣賞普濟寺，千萬別只看正面。試著抬起頭，仔細觀察屋頂，會發現許多平常容易忽略的細節。其中令人莞爾的，是屋頂上的烏龜裝飾。

烏龜在東亞文化中常與長壽、吉祥連結，也讓人聯想到水的意象。放在傳統木造建築上，更增添幾分值得玩味的文化趣味。再看看屋脊上的「鬼瓦」。雖然名字裡有個「鬼」字，卻不必把它想得可怕。日本傳統建築常在屋脊端部設置鬼瓦，除了保護建築構件，也帶有避邪、守護的文化意涵。

另一個值得留意的，是屋簷附近的「懸魚」。懸魚原本與屋頂木構造及裝飾有關，後來也衍生出以魚、水意象祈求防火平安的傳統解讀。對一座以木材為主要建材的寺院來說，這樣的文化聯想格外有意思。不過，建築裝飾的實際功能與民俗寓意並不完全相同。知道其中的故事，再抬頭欣賞，便能多讀懂一層傳統建築的美。

鐘形窗與海老虹樑，原來建築也能這麼有趣

視線從屋頂往下移，普濟寺還有兩處值得細細欣賞的巧思。第一個，是造形優雅的鐘形窗。不同於一般方正的窗戶，帶有曲線的窗形，讓沉穩的木造建築多了一分柔和。

第二個，則是名字十分有趣的「海老虹樑」。「海老」在日文裡就是蝦子。因為這種彎曲的樑材形狀，讓人聯想到蝦子弓起的身體，因此得名。它並不只是漂亮的裝飾，也與傳統木構造的設計有關。

至於蝦子在日本文化中常讓人聯想到長壽，則替這項工藝增添另一層欣賞趣味。在普濟寺，最迷人的地方，就是這些細節不會主動告訴你答案。你得停下腳步，抬頭、轉身、靠近一些，才能慢慢發現。

一塊石碑，揭開湯守觀音的百年身世

寺院裡還有一塊容易被忽略的石碑，上面刻著「村上彰一翁碑」。對初次到訪的旅人而言，這或許只是一塊年代久遠的紀念碑；但若想認識湯守觀音，村上彰一卻是一位不能略過的人物。

故事得從1905年說起。當時北投溫泉逐漸發展，經營溫泉旅館的平田源吾，希望能有一尊觀音守護當地溫泉及往來的人們。在鐵道相關人士村上彰一的協助下，一尊約六十公分高的石造觀音像得以設置，並被稱為「大慈大悲北投湯守觀音大菩薩」。

「湯」在日文裡與熱水、溫泉有關；「湯守」，便帶著守護溫泉的意思。從一尊守護溫泉的觀音，到後來寺院的興建與發展，宗教信仰、鐵道交通與溫泉產業，在這座山坡上交織成北投獨特的歷史。原來，北投的溫泉不只滋養身體，也承載著不同年代的人們對平安的期盼。

子安地藏，藏在寺院裡的溫柔祝福

除了觀音信仰，普濟寺還有一尊令人感到親切的子安地藏。在日本民間信仰中，子安地藏常與孕婦、生產、兒童平安及家庭守護有關。地藏菩薩懷抱孩子的形象，流露出一種溫柔的守護力量。

即使不熟悉日本佛教文化，也能從中感受到人們對家人平安、孩子健康成長的共同心願。旅行有時很奇妙。我們原本是為了欣賞一座古寺而來，卻在某個不起眼的角落，遇見跨越時代與地域、依然相通的情感。

真正的湯守觀音，原來藏在千手觀音身後！

來到普濟寺，最值得期待的時刻，終於到了。走近佛殿，首先映入眼簾的是莊嚴的千手觀音。但故事真正的主角，並不是這尊最容易被看見的佛像。

根據寺院相關文化資料，早年守護北投溫泉的石造湯守觀音，如今安置於主尊千手觀音後方的壁面位置。也就是說，許多人慕名尋找的湯守觀音，其實並不站在最醒目的地方。

祂靜靜留在佛殿深處，彷彿延續著一百多年前守護北投的心願。這樣的安排，反而讓人覺得格外動人。

真正的守護，不一定需要站在眾人目光的中心。有時候，安安靜靜地存在，本身就是一種力量。

別急著離開，寺院後方還有驚喜

參拜完佛殿，先不要急著沿原路下山。寺院後方還有值得留意的宗教文化細節，包括與日本四國遍路信仰相關的石佛，以及藥師佛等供奉空間。

四國遍路是日本四國地區著名的佛教巡禮文化，以八十八處靈場聞名。這種一步一步完成巡禮的精神，也曾隨日本佛教文化傳入臺灣。在北投這座小小的山中寺院，看見相關石佛，讓人不禁想起：原來文化的旅行，早在百年前便已跨海展開。

而藥師佛所象徵的健康與療癒，也與北投溫泉帶給人們的身心休養意象，形成有趣的呼應。這些角落或許不如主殿醒目，卻讓普濟寺的文化層次更加豐富。

離開時，北投似乎有些不一樣了

再次走下石階，穿過木造山門，不遠處依然是熟悉的北投溫泉街。遊客來來往往，旅館裡的溫泉繼續冒著熱氣，城市依然按照自己的節奏生活。

但經過這趟旅行，眼前的北投似乎有些不同了。原來，在熱鬧的溫泉背後，還有一段關於鐵道、信仰與守護的百年故事；在一座低調的木造古寺裡，也藏著那麼多值得細細閱讀的建築巧思。

最令人難忘的，還是那尊不在顯眼位置的湯守觀音。一百多年來，北投的街景不斷改變，溫泉旅館一間間更替，來訪的人們也換了一代又一代。而祂，依然靜靜守護著這片土地。

下次來北投，不妨在泡湯、散步之餘，留一點時間給普濟寺。也許只需要轉個彎，你就會發現，原來北投最迷人的風景，不一定藏在溫泉裡，也可能藏在山林間，一座默默守護城市的百年古寺之中。

旅行資訊｜北投普濟寺

地址：臺北市北投區溫泉路112號

交通：捷運新北投站步行約15分鐘，沿途為上坡路段。

建議停留時間：約30～45分鐘。

參訪提醒：寺院仍為宗教場所，請保持安靜、尊重參拜者，佛殿內攝影及參觀請遵守現場規範。

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