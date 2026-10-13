搶攻浪漫產業商機 阿里山神木下婚禮20周年「幸福回家」頂級山林浪漫婚旅

AI重點 文章重點整理： 重點一： 阿里山賓館結合婚宴、蜜月與山林度假推婚旅。

阿里山賓館結合婚宴、蜜月與山林度假推婚旅。 重點二： 神木下婚禮20周年以「幸福回家」為主軸登場。

神木下婚禮20周年以「幸福回家」為主軸登場。 重點三：入住指定套房可享觀星蜜月禮遇與5千元回饋。

【旅奇傳媒/編輯部報導】時序進入10月婚禮旺季，嘉義人氣 No.1景點「阿里山國家森林遊樂區」，不僅是旅人嚮往的山林秘境，更是許多新人與情侶心目中的夢幻婚旅度假勝地。

▲「神木下婚禮」邁入20周年，以森林小火車、「幸福回家」為主軸，見證新人幸福的旅程，更承載著回家、共襄喜慶的溫暖。 圖：阿里山賓館／提供

「阿里山賓館」整合在地特色與豐富旅遊資源，將婚禮喜宴、蜜月假期與山林度假一次串聯，並攜手交通部觀光署阿里山國家風景區管理處，10/16共同推出廣受國內外新人喜愛的「阿里山神木下婚禮」，打造兼具浪漫與儀式感的山林婚旅體驗。

想在浩瀚星空下見證愛情、共度難忘蜜月?! 即日起至10/26止，於「阿里山賓館」官網預訂「把星星摘給妳」蜜月套房，即享市值5千多元的蜜月專屬禮遇，讓浪漫從白天延續至璀璨星空下。

▲特別規劃小笠原夜遊觀星「把星星摘給妳」專案，從婚禮喜宴、頂級旅宿延伸至夜間觀星的浪漫遊程。 圖：阿里山賓館／提供

阿里山賓館表示，阿里山擁有高山森林、千年神木、日落雲海與森林火車等獨特景致，吸引不少準新人走進山林。2026「神木下婚禮」將於10/16-10/17登場，今年以「幸福回家」為主軸，以家人辦喜事的溫暖心意，精心規劃專屬喜宴，融合「森林音樂、家族度假、蜜月假期」三大元素，讓新人與親友在山林間享受輕鬆自在的度假時光，完成一生最重要的幸福大事，同時跳脫傳統繁文縟節，享受媲美國外《婚禮與蜜月》兼具的婚旅假期。

▲入住蜜月套房專案，即贈雙人西式浪漫套餐、小笠原觀星、天鵝開床禮、蜜月專屬拍立得照片一張，送出逾5千元精緻服務。 圖：阿里山賓館／提供

為串聯一系列慶祝活動，「阿里山賓館」特別規劃小笠原夜遊觀星「把星星摘給妳」蜜月套房專案，從婚禮喜宴、蜜月頂級旅宿延伸至夜間觀星的浪漫遊程，打造從專屬喜宴到度假旅行的「一站式」山林婚旅體驗。即日起至10/26止，官網訂房入住指定套房房型，即贈市值逾5千元的蜜月精緻服務禮遇，讓新人與情侶在雲霧山林與璀璨星空相伴下，珍藏最浪漫的愛情回憶。

阿里山以日出、雲海、小火車和千年巨木等自然景觀，深受《紐約時報》和《國家地理雜誌》推薦為必訪旅行勝地。觀光署指出，「阿里山神木下婚禮」20年來已累積399對新人參加，今年邁入第20年重要里程碑，10/16及10/17在阿里山「香林神木平台」隆重舉行。

除了經典的神木證婚儀式、鄒族文化婚禮、婚紗拍攝，以及10/18於「牛埔仔愛情大草原」舉辦的〈大囍之日．回嘉〉等豐富遊程外，今年更特別邀請歷屆「神木下・星光下婚禮」的夫妻與家人們，帶著另一半與孩子再次回到阿里山溫馨團聚！

「阿里山賓館」位於阿里山森林遊樂區至高點，毗鄰神木車站、沼平車站與巨木群步道，也是《國家地理雜誌》推薦前往小笠原山、祝山觀日的必經國家級度假酒店。無論是前往秘境車站或神木遺跡拍攝婚紗，新人都不用摸黑起早，即可輕鬆、自在地穿梭在絕美地景與森林芬多精之中，盡享阿里山雲霧飄渺、壯麗雲瀑和夕陽霞光的夢幻大景！

提供海內外旅遊最新消息，「旅奇傳媒」專業旅遊新聞‧豐富你的視野

最棒的女性生活資訊分享，請追蹤按讚「女子漾」