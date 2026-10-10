2026-10-10 19:42 巧比。針線包
【新竹五峰露營】享受秋露的鬆弛感｜賓。狗窩露營區，海拔1000公尺的夕陽與星空
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：秋季首露前進新竹五峰油羅山的賓。狗窩露營區。
- 重點二：海拔1000公尺帶來涼意，夕陽與星空成為亮點。
- 重點三：出發前差點忘帶帳篷，仍留下親子同行的鬆弛回憶。
結束四個月的暑假，我們在秋涼的油羅山展開第 57 露。後座留給女兒放腳的空間，填塞的是每一趟願意同行的珍貴回憶。從差點遺忘帳篷的烏龍，到夜幕下與星光的相視，在五峰山林裡，尋找生命與歲月流轉的鬆弛感。
結束四個月的露營暑假，我們啟動秋季首露，前進群山懷抱裡的【賓。狗窩露營區】，繼續累積第57露。
一反常態於前晚裝備上車，隔日晨起，用過早膳再慢條斯理地處理，塞進有限的空間。這種疊疊樂的技巧，我向來運用自如，或許是自幼搬家經驗不少吧。
女兒長大了，需要幫她留放腳的空間，後座除了隨身行李與睡袋、食物外加睡墊，能填塞的就是每一趟還願意與父母一起出門的回憶。
當裝備陸續就定位，心裡默算是否有所遺漏，啊呀，我說本該滿載的後行李箱，怎麼有處空蕩蕩的，原來我忘了帶帳篷，幸好即時發現，不然到了營地最糗的烏龍就會變成笑話。
10月初的油羅山，槭楓雖未變色，但1000公尺的海拔，實在是天涼好個秋的時節啊。
草地上打球、奔跑玩耍的孩童，一張張笑吟吟的臉龐，串起溫馨的畫面。女兒與同齡朋友在一旁寫數學考卷，我環顧四周才意外發現，她居然已經是現場年齡最大的小姊姊了！
當夕陽悄悄上色，眾人紛紛在天空畫布前留影，與大自然融合的悠閒假日時光，盼的就是這一份鬆弛感。
新竹五峰鄉內有不少露營區，藏在迂迴高繞、上下爬坡的轉角，也因為抵達前的折騰，才能換來一次次眼前的驚豔大景。
夜幕籠罩、鼾聲起落，我躺在椅子上遙望。點點星空，不知道有幾顆映入眼簾的星光，與我相視之後就此結束它的週期呢？而我累積的露營次數，又會在哪一個數字停下來。
精華 FAQ
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文章寫的是秋季首露，地點位於新竹五峰鄉油羅山上的賓。狗窩露營區。作者在結束4個月暑假露營後，重新出發累積第57露。
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最明顯的小插曲是作者在整理裝備時，差點忘了帶帳篷，幸好及時發現。文中也提到行李空間有限，需塞入睡袋、食物與睡墊等用品。
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作者感受到海拔1000公尺帶來的秋涼，以及草地玩耍、孩子寫考卷、夕陽與星空交織出的悠閒氛圍。整體重點是旅行中的鬆弛感與家人回憶。
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