【新竹五峰露營】享受秋露的鬆弛感｜賓。狗窩露營區，海拔1000公尺的夕陽與星空

AI重點 文章重點整理： 重點一： 秋季首露前進新竹五峰油羅山的賓。狗窩露營區。

秋季首露前進新竹五峰油羅山的賓。狗窩露營區。 重點二： 海拔1000公尺帶來涼意，夕陽與星空成為亮點。

海拔1000公尺帶來涼意，夕陽與星空成為亮點。 重點三：出發前差點忘帶帳篷，仍留下親子同行的鬆弛回憶。

結束四個月的 暑假 ，我們在秋涼的油羅山展開第 57 露。後座留給女兒放腳的空間，填塞的是每一趟願意同行的珍貴回憶。從差點遺忘帳篷的烏龍，到夜幕下與星光的相視，在五峰山林裡，尋找生命與歲月流轉的鬆弛感。

結束四個月的露營暑假，我們啟動秋季首露，前進群山懷抱裡的【賓。狗窩露營區】，繼續累積第57露。

一反常態於前晚裝備上車，隔日晨起，用過早膳再慢條斯理地處理，塞進有限的空間。這種疊疊樂的技巧，我向來運用自如，或許是自幼搬家經驗不少吧。

女兒長大了，需要幫她留放腳的空間，後座除了隨身行李與睡袋、食物外加睡墊，能填塞的就是每一趟還願意與父母一起出門的回憶。

當裝備陸續就定位，心裡默算是否有所遺漏，啊呀，我說本該滿載的後行李箱，怎麼有處空蕩蕩的，原來我忘了帶帳篷，幸好即時發現，不然到了營地最糗的烏龍就會變成笑話。

10月初的油羅山，槭楓雖未變色，但1000公尺的海拔，實在是天涼好個秋的時節啊。

草地上打球、奔跑玩耍的孩童，一張張笑吟吟的臉龐，串起溫馨的畫面。女兒與同齡朋友在一旁寫數學考卷，我環顧四周才意外發現，她居然已經是現場年齡最大的小姊姊了！

當夕陽悄悄上色，眾人紛紛在天空畫布前留影，與大自然融合的悠閒假日時光，盼的就是這一份鬆弛感。

新竹五峰鄉內有不少露營區，藏在迂迴高繞、上下爬坡的轉角，也因為抵達前的折騰，才能換來一次次眼前的驚豔大景。

夜幕籠罩、鼾聲起落，我躺在椅子上遙望。點點星空，不知道有幾顆映入眼簾的星光，與我相視之後就此結束它的週期呢？而我累積的露營次數，又會在哪一個數字停下來。