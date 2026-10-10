2026-10-10 11:58 樂天小高＠美食之旅
吃。台南市。美食｜區。「北方手拉麵」隱身台南巷弄的「北方手拉麵」，每日現拉Q彈麵條與秒殺滷味！
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：北方手拉麵藏身台南北區巷弄，早上7點開賣。
- 重點二：老夫婦與兒子共同經營，店面保留民宅樸實風貌。
- 重點三：乾麵、餛飩湯與滷味親民實惠，常於午前售罄。
位在開南街巷弄裡有擺放招牌很顯眼。
「北方手拉麵」是看到格友分享收入口袋名單中，店面就隱身在巷弄裡住宅區，是由一對老夫婦偕同兒子共同經營中，維持樸實的民宅樣貌對外營業，對獨特是每天早上七點就開賣，經常是午餐時段之前就銷售一空，下午打烊後，常能看見老闆親自揉製、壓延麵團，觀察菜單這裡餐點品項不多，主要有麵類、飯類、湯類及滷味等，小高就點招牌乾麵和湯品來享用，品嚐完覺得很美味定價親民，值得樂天小高極力推薦給您品嚐。
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民宅透天店面騎樓下有擺放料理台。
烹飪課程
攤位裡應該是年輕二代負責掌理中。
牆面有掛著菜單供顧客點餐參考。
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桌面上有擺放顧客預訂的滷味，滷味的內容物和定價就覺得很便宜，滷味端上桌之前會經過滷汁川燙過。
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透天雙店面皆有設置冷氣供顧客舒適用餐。
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店內有擺放菜單、餐具和佐料供顧客自取。
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食材宅配
店內有放置老舊製作麵團的設備。
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這張是店家點菜單供顧客直接畫選，菜色主要分類有麵類、飯類、湯類及滷味等，整體餐點定價相當的親民。
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小高就點乾麵和餛飩湯來填飽肚子。
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這碗乾麵表面滿滿的豆芽菜再淋上肉燥。
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麵包
完全採用瘦肉絞製，少了一般肉燥的肥膩感，搭配爽脆的豆芽菜一起入口，鹹度適中麵條超Ｑ彈有嚼勁好吃。
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這碗是餛飩湯。
湯頭呈現淡淡的大骨甘醇爽口好喝。
這餛飩偏小顆但是不錯吃。
樂天小高食後個人主觀心得分享(僅供參考)(且不保證店家食材品質與安全):「北方手拉麵」用餐空間很復古舒服,服務很親切,整體口感水準之上定價親民,值得樂天小高極力推薦給您品嚐。
食材宅配店家資訊：北方手拉麵
地址：704臺南市北區開南街121巷3號
營業時間: 07:00–13:00
電話: 06-236-7531
樂天小高邀約資料
s6967391@gmai.com
Line ID:0937318086(不是電話喔！）
精華 FAQ
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店家位在台南市北區開南街121巷3號，藏身住宅巷弄中，營業時間為每天7:00到13:00，通常午餐前就可能賣完，想吃建議提早前往。
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文章推薦招牌乾麵與餛飩湯，乾麵鋪滿豆芽與瘦肉肉燥，麵條Q彈有嚼勁；餛飩湯則湯頭清爽帶大骨甘醇，整體口味樸實耐吃。
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店家由老夫婦與兒子共同經營，維持民宅般的復古風格，店內有冷氣、餐具與佐料可自取，整體氛圍舒適親切，價格也相當親民。
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