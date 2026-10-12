2026-10-12 10:36 旅奇傳媒 TR Omnimedia
賞鷹正當時 茂林近距離感受群鷹飛過的震撼
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：國慶連假在禮納里部落舉辦賞鷹活動。
- 重點二：長榮百合國小瞭望台提供近距離觀鷹視角。
- 重點三：結合生態導覽、文化體驗與在地工藝市集。
【旅奇傳媒/編輯部報導】交通部觀光署茂林國家風景區管理處（簡稱茂管處）國慶連假（10/09-10/11）於「禮納里部落」辦理「2026在山那邊賞鷹」活動。除了在國慶連假及周末期間，有猛禽駐點解說、生態暨文化導覽、特色市集、音樂分享及免費手作體驗課程之外，在平日期間，也有屏東縣瑪家鄉長榮百合國小的小小解說員，帶領鄰近學童認識在地豐富生態，要讓參與遊客深入體會部落的獨特魅力！
茂管處柯建興處長表示，「禮納里部落」位處猛禽南遷過境的重要中繼站，近年已逐漸成為南部地區賞鷹的重要據點。依據高雄野鳥學會統計，禮納里過境猛禽數量逐年增加，其中又以「國慶鳥」/「灰面鵟鷹」最受矚目。活動第1年109年秋季至少紀錄4萬4,122隻灰面鵟鷹過境，去年秋季更創下至少11萬5,305隻的紀錄，並曾在短短2天內觀察到至少2萬隻猛禽過境，單日過境時間更長達8小時，壯觀景象令人印象深刻。
今年茂管處特別與鄰近「禮納里遊客中心」的長榮百合國小合作，開放校園內約6層樓高的瞭望台，提供遊客登高賞鷹的新視角。站上瞭望台，不僅有機會欣賞猛禽翱翔天際，也能遠眺屏東平原及高雄85大樓，將山林、城市與天空景致盡收眼底。
茂管處並進一步表示，「禮納里部落」在地動植物生態多樣且豐富，活動期間將會安排解說員帶領走訪遊客中心後方步道，進行一場深度的生態暨文化之旅；同時也與長百國小共同辦理環境教育活動，邀請鄰近國小學師生預約參加，透過小小解說員進行生態導覽，用孩子們的視角彼此學習與交流。
除了賞鷹活動外，「禮納里遊客中心」周邊還進駐了多位在地知名藝術家的工作室，包含「伊誕創藝視界」（伊誕‧巴瓦瓦隆／鐵雕.版雕等工藝）、「黑色雋永 Lumamiling」（王雅蘭／構樹工藝）、「姥瑰工坊」（白仙女／皮雕工藝），另外還有「礙·微笑烘焙坊」（手工餅乾），趁著國慶連假前往禮納里部落，欣賞壯麗鷹河、體驗在地工藝與部落美食！各項活動詳細資訊，請參閱 「Fun心遊茂林(茂林國家風景區)」Facebook 粉絲專頁。
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精華 FAQ
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活動地點是在屏東茂林國家風景區的禮納里部落，時間為國慶連假10/09到10/11，並搭配周末與平日的不同活動內容，吸引遊客前往參與。
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現場安排猛禽駐點解說、生態暨文化導覽、特色市集、音樂分享與免費手作體驗，平日還有小小解說員帶學童認識生態，讓賞鷹兼具教育與文化體驗。
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因為禮納里位於猛禽南遷過境的重要中繼站，灰面鵟鷹等過境數量逐年增加，去年秋季更紀錄到至少11萬5,305隻，成為南部賞鷹熱點。