AI重點 文章重點整理： 重點一： 臺北洲際酒店正式開幕，規劃347間客套房與公寓式套房。

臺北洲際酒店正式開幕，規劃347間客套房與公寓式套房。 重點二： 館內集結5間餐廳、2間Lounge與酒吧，主打多元餐飲體驗。

館內集結5間餐廳、2間Lounge與酒吧，主打多元餐飲體驗。 重點三：11月將迎來Akira Back與DOSA雙品牌進駐，強化國際餐飲陣容。

臺北新地標─臺北洲際開幕 新飯店房間、餐飲正式對外「亮」相！

【旅遊經 洪書瑱報導】





臺北又有新酒店開幕──備受矚目的「臺北洲際酒店」正式開幕，酒店緊鄰松山文創園區與信義商圈，巧妙串聯大巨蛋的盛事律動！臺北洲際全館規劃共347間客、套房，房間11.5坪起跳，坐擁信義天際線、臺北101景觀，其中包括針對高階差旅與家庭深度旅遊者，特別規劃了23坪起的公寓式套房，房內配備廚房、用餐區與獨立洗衣等設備，來提供長期商務駐點與長住需求。臺北洲際除了住宿，館內還設置了令人期待的 5 間餐廳、2 間 Lounge 與酒吧，以多元國際餐飲概念，包括：大廳 Lounge、義式小酒館、直火餐廳、爵士酒吧、全日百匯餐廳，到即將登場的國際名廚餐飲等，來回應臺北從晨間、日常聚餐、商務交流到深夜社交的多元生活節奏。











臺北洲際酒店客房



臺北洲際酒店餐飲副總經理 Karsten Roettger表示：「臺北擁有極具深度與活力的餐飲底蘊，希望打造的不是數間附屬於酒店的餐廳，而是 7 個真正擁有自己個性、能夠融入臺北日常生活的餐飲品牌。







臺北洲際酒店餐飲副總經理 Karsten Roettger (右) 與餐飲廚藝總監 Trevor Allan MacLeod(左)





※.一樓餐飲──茶香綠洲x義式小酒館－從晨光優雅到深夜微醺：









《Thea Lounge初卉》以花卉與茶飲為靈感，打造日茶夜酒的當代大廳交誼空間





《Thea Lounge初卉》以花卉與茶飲為靈感，「Thea」為茶樹分類史的舊時屬名，在當代大廳交誼空間，展靜謐優雅姿態，以「花卉與茶飲」打造精緻體驗，午後更推出 Herbal Trolley 桌邊侍飲服務，依賓客喜好現場沖泡客製化養生花草茶。主廚部份由南法出身、定居臺灣多年的點心房行政西點主廚 Yann Roumanille主理，主廚珍惜臺灣四季豐饒的水果與多元在地風味食材，將這片土地饋予融入甜點創作，如：屏東 85% 巧克力可可果、宜蘭紅心芭樂起司蛋糕等。此外，更將計畫於年底推出以「植物園」為靈感的花茶主題午茶饗宴：將洛神花、香蘭草花、茉莉花、桂花與梅花等在地花卉的形、香、色巧妙融入甜點；搭配金萱茶風味司康，以及結合烏魚子、櫻花蝦等在地珍味的鹹點，成就一段優雅的寶島 High Tea 時光。飲品方面，特邀臺北當代茶苑 Liquide Ambré 琥泊甄選「木柵鐵觀音」、「窨制奶香金萱烏龍」等洲際限定款，延伸對在地茶文化的當代詮釋。









《Thea Lounge 初卉》以「花卉與茶飲」打造精緻體驗，午後更推出 Herbal Trolley 桌邊侍飲服務，依賓客喜好現場沖泡客製化養生花草茶

※.《NTD Eatery》 在地職人食材打造義式日常，坐吃、站聊、帶走，並打造狗狗友善空間：









「NTD Eatery」以臺灣風土演繹義大利家常滋味，打造輕鬆熱鬧的全天候義式餐桌





「NTD Eatery」是一間義式小酒館，以臺灣風土來演繹義大利家常滋味，打造輕鬆熱鬧的全天候義式餐桌，空間不只設有舒適座席，也規劃更輕鬆自在的站位，餐廳並規劃了狗狗友善空間，平日早晨 8 點開門、週末營業至深夜零點，從晨間咖啡、商務午餐到大巨蛋活動前後的歡聚小酌，以平易近人的形式提供全天候的日常款待。NTD Eatery秉持「打破傳統進口思維，將臺灣在地風土推向國際」的理念，遍訪臺灣各地，並與在地職人、農場及熟成工廠合作，讓義大利家常味與寶島風土在同一張餐桌上共振。

※.5樓餐飲《Rough Cuts》直火狂熱、爵士微醺與極致百匯：









《Rough Cuts》以直火演繹牛排風味，結合備長炭、荔枝木與龍眼木的火候與燻香，展現開放式廚房的料理張力







座落於 5 樓的「Rough Cuts」美式直火餐廳，以火焰與煙燻為靈感，由主廚 Nomo 領軍，嚴選當季頂尖食材，結合乾式熟成工藝、備長炭熱力、荔枝木與龍眼木燻香，以及西班牙Josper 烤爐炙燒工藝，呈獻層次豐富的頂級肉品與海鮮美饌。







《Rough Cuts》以直火演繹牛排風味，結合備長炭、荔枝木與龍眼木的火候與燻香，展現開放式廚房的料理張力。







《Rough Cuts》整體以沉穩而富層次的空間語彙，呼應直火與熟成工藝交織的餐飲體驗



端出海陸美味，肉品方面主廚引用 Flannery 頂級荷斯登牛肉展現美牛的軟嫩甜美與狂野炭香；乾式熟成澳洲草飼牛，利用天然草酸與煙酸激發豐富風味，更創新以解構紅燒牛肉麵醬汁搭配果凍般軟嫩的日本 A4 和牛，大膽翻轉牛排體驗。主廚更率先啟用具純種但馬牛基因、臺灣在地培育的源興牛肋眼進行乾式熟成測試，探索本土食材更多可能性。海鮮部份，端出3 天乾式熟成直火全魚燒烤的午仔魚，7 天乾式熟成、凝縮 Q 彈口感的帶骨黃鰭鮪魚排與炙烤澎湖白蝦等，將直火與熟成工藝發揮得淋漓盡致。









肉品選藏橫跨 Flannery 頂級荷斯登牛、澳洲草飼牛、日本 A4 和牛，更率先嘗試臺灣在地源興牛乾式熟成，展現主廚對牛肉風味與產地的講究。



※.《Simple Sips》 風味象限酒單輕鬆享微醺爵士夜──





《Simple Sips》以低調光影營造當代爵士酒吧氛圍，演繹經典調酒與臺灣風味交會的微醺時光





「Simple Sips」與「Rough Cuts」相鄰，兩者如性格鮮明的雙生夥伴，既獨立營運。酒吧以經典骨幹、火的風味轉化與在地元素為核心三角，搭配極致視覺儀式感與直覺化酒單設計，為追求品味的賓客打造從傍晚延伸至深夜的感官盛宴。翻開酒單，則以「經典原型VS臺灣再詮釋」的雙篇章展開，同步提供低酒精與無酒精選擇，回應不同飲酒偏好。而烈酒選品則如概念選品店，賓客可隨時開啟一場舌尖上的微醺漫遊。每週五、六晚間更有現場爵士樂零距離演奏，帶來臺北當代酒吧全新微醺樣貌。

※.自助餐「逸匯 Yi Social」，多國風味滿足不同味蕾──





《逸匯 Yi Social》以開放式餐檯匯聚多元國際風味，讓豐盛百匯成為自在相聚的日常餐桌



「逸匯 Yi Social」全日餐廳匯聚多元國際風味，主廚 Neo 率領團隊於早、午、晚餐時段獻上精緻豐盛的自助餐體驗。空間採用多面採光設計，將戶外綠意與天光雲影納入視線，打造通透舒適的用餐氛圍。早餐時段，除西式經典，主廚更將臺灣街邊美味精緻重現，如牛肉湯、臺式扁食與虱目魚丸湯，為在台旅人開啟活力晨光。午晚餐菜單則化身串聯歐陸、日本與臺灣風情的美食地圖，其自助餐檯區劃分為沙拉吧、海鮮與生蠔吧、日式料理、歐美經典、港式燒臘、炭火燒烤與世界甜點等區域，全方位滿足「吃到飽信徒」對饗食的極致追求。



海鮮餐檯(左)以新鮮豐盛、品項多元見長，是餐廳最具代表性的招牌亮點之一；生蠔吧 (中) 嚴選新鮮生蠔即開即享，展現鮮甜飽滿的純粹海味；炭火燒烤區以直火烹調，將肉品、海鮮與時蔬炙烤出誘人焦香，熱騰騰呈現炭火料理的鮮香滋味。









Yi Social







海鮮餐檯以新鮮豐盛、品項多元見長，是餐廳最具代表性的招牌亮點之一







炭火燒烤區以直火烹調，將肉品、海鮮與時蔬炙烤出誘人焦香，熱騰騰呈現炭火料理的鮮香滋味

※.《Akira Back》 & 《DOSA by Akira Back》 星廚雙餐飲品牌降臨











《Akira Back》（上）與《DOSA by Akira Back》（下）雙品牌進駐臺北洲際酒店，分別以現代日式跨界料理與限席 Omakase，展現 Akira Back 的多元餐飲世界。



臺北洲際酒店將於 11 月迎來國際名廚 Akira Back 旗下雙餐廳品牌進駐 2 樓空間！Akira Back生於首爾、15 歲移居美國，從職業單板滑雪選手成功跨足餐飲，於全球打造超過 30 間餐飲據點，並曾登上《Iron Chef America》等國際節目。



本次落地臺北洲際酒店的雙品牌中，「Akira Back」以現代日式料理為核心，揉合韓國靈魂與世界風味，以大膽創意顛覆傳統日料想像；而曾獲首爾《米其林指南》一星肯定的「DOSA by Akira Back」，則回溯主廚的韓國根源，運用季節食材、當代精緻技法與藝術擺盤，演繹頂級當代韓食。兩大國際級在美食市場受到關注。







提醒您，飲酒過量有礙身體健康！

※.臺北洲際酒店──



地址：臺北市信義區忠孝東路四段535號



餐廳訂位：https://ictaipei.com.tw/Inline_MD3







以上圖片：臺北洲際提供