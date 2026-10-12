桃園國際機場「桃茶沙龍」出遊順便把桃園好茶帶回家

AI重點 文章重點整理： 重點一： 桃園機場桃茶沙龍自9/24開展，展期至10/14止。

桃園機場桃茶沙龍自9/24開展，展期至10/14止。 重點二： 現場以聞香、奉茶與桃茶地圖吸引旅客認識桃園茶。

現場以聞香、奉茶與桃茶地圖吸引旅客認識桃園茶。 重點三：故宮聯名桃茶寶盒及在地茶品牌成為熱門展售商品。

【旅奇傳媒/編輯部報導】桃園市政府農業局「桃茶生活節」與昇恆昌免稅商店合作推出的「桃茶沙龍」活動，自09/24在桃園國際機場開展以來，吸引不少候機旅客駐足品茶、選購桃園好茶。展期只到10/14，快趁著這波出遊旺季把握最後倒數的機會，來機場喝杯道地的「桃園茶」。

▲「桃茶沙龍」活動展期只到10/14，快趁著這波出遊旺季，來機場喝好茶。 圖：桃園市政府農業局／提供

桃園市政府農業局長陳冠義表示，開展以來現場的桃茶地圖、聞香體驗與奉茶品飲很受旅客歡迎，不少人特地繞去展區看看，了解桃園的茶區、品牌。其中桃市府與「國立故宮博物院」聯名推出的「桃茶寶盒」，以《清 乾隆 粉彩蟠桃天球瓶》為設計靈感，結合桃園市花桃花、桃樹與故宮蟠桃意象，外盒採多層次紙雕設計，點亮後還能當燈飾，成為現場詢問度最高的商品之一，也是不少旅客拍照打卡的熱點。

昇恆昌表示，開展以來可見候機旅客在展區停留，透過桃茶地圖、茶葉展示到聞香、奉茶品飲等體驗，逐步認識桃園茶區與在地品牌，也有旅客主動詢問茶葉特色及相關資訊。此次除了提供展覽空間，亦提供桃園茶農及在地品牌展售空間，協助拓展販售通路，讓國內外旅客候機時除了能體驗臺灣茶文化，也能選購桃園在地優質農特產品，透過實際的展售合作支持桃園小農，協助在地農產品拓展更多元的銷售管道。

▲來機場把桃園好茶帶回家。 圖：桃園市政府農業局／提供

現場安排兩大桃園茶品牌展售，「尚好茗茶」扎根龍潭三洽水茶區，由兩代茶人延續製茶技藝；「双霖茶莊」深耕楊梅秀才茶區，結合傳統炭焙與現代製程，兩者風味各有特色。旅客也能同步選購「豐滄」的「桃園雙韻米香禮盒」、奶油花生牛軋糖及花生軟糖等桃園好農商品，一次把桃園茶與在地伴手禮帶上飛機，送禮自用兩相宜。

▲「桃茶生活節」與昇恆昌免稅商店合作推出的「桃茶沙龍」活動，歡迎到桃園機場第二航廈 C5R 昇恆昌免稅商店台灣大道走走。 圖：桃園市政府農業局／提供

農業局表示，「桃茶沙龍」已連續2年進駐「桃園國際機場」，今年首度與昇恆昌攜手合作，昇恆昌長期推廣臺灣在地農特產品，也持續在機場引進各地特色商品，提供旅客認識臺灣地方好物的機會。此次透過國門場域，讓更多國際旅客認識、喜歡上桃園茶。展期到10/14，還沒安排行程的遊客，歡迎直接到桃園機場第二航廈 C5R 昇恆昌免稅商店台灣大道走走，用聞香、品飲及選購的方式，感受桃園茶的滋味與魅力。

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