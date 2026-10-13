2026-10-13 14:03 旅遊經
2026韓國賞楓前線！「楓紅預測」、「5大私房祕境」ＶＳ「各地慶典」全攻略！
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：2026年韓國楓紅預估較往年略早，10月底至11月中旬為賞楓高峰期。
- 重點二：首波楓紅從10月3日雪嶽山開始，內藏山等名山將陸續轉紅。
- 重點三：除熱門景點外，文章也推薦5大私房賞楓秘境與多場秋季慶典。
2026韓國賞楓前線！「楓紅預測」、「5大私房祕境」ＶＳ「各地慶典」全攻略！
【旅遊經 洪書瑱報導】
隨著時光任苒，逼人的暑氣漸漸遠離，秋風已漸微涼輕吹，全韓國的景色已開始慢慢被紅黃交織染上秋日色彩。受氣候變化影響，2026年韓國楓葉轉紅的時間預計將比往年略早些，目前暫訂從10月底至11月中旬，全韓秋景色調將轉為璀璨的黃金時期，各大名山與都市公園預計迎來大量賞楓人潮，但提醒因大自然的黃銀杏與秋彩楓受天候影響，預測日期可能有些微變動，遊客欲前往賞楓前，請先行做功課了解！
目前2026楓紅時程預測已出爐，根據氣象預測，預計10月下旬至11月上旬迎高峰，2026年韓國第一波楓紅（初轉紅）於10月3日由江原道的雪嶽山揭開序幕，其後內藏山則於11月5日陸續轉紅、五台山於10月7日、錐岳山10月10日、伽倻山10月22日、北漢山10月23日、雞龍山10月24日、月嶽山10月25日、八公山10月26日、俗離山與無等山10月27日、智異山10月28日、頭輪山10月29日、濟州島漢拏山於10月31日。而楓葉最盛期（高峰期）通常於第一波楓紅出現約兩週後，預估全國將在10月中旬至11月上旬陸續進入賞楓盛期。
若遊客想在首爾與近郊賞楓紅杏黃，在交通便利之下，欣賞大自然彩色盤的美景，推薦首爾市區歷史景點：景福宮、南山首爾塔。首爾5大森林公園：首爾林、奧林匹克公園、天空公園、北首爾夢之林、松坡渡口公園。以及首都圈近郊名勝：春川南怡島、加平晨靜樹木園等。除此之外，韓國各地熱門地標，包括：大田壯泰山自然休養林、長城白羊寺、慶州佛國寺等。
大邱 頭流公園 聖堂池 (圖片由大邱駐台觀光推廣辦事處提供)
南漢山城
釜山梵魚寺
錦山楓紅
由於每逢賞楓季節，雪嶽山、五台山等傳統名山往往人山人海。若想在人煙稀少、告別壅塞！安靜舒適的環境中感受秋葉美景，推薦「5大賞楓祕境」私房景點。
一、京畿道廣州——和談林：首都圈近郊最具代表性的精緻林園，賞楓環境優雅舒適。
二、江原特別自治道——洪川銀杏林：整片金黃銀杏林交織，秋日氛圍絕美浪漫。
三、全北特別自治道——高敞禪雲寺：古剎禪意與濃密紅葉互相輝映，別具幽靜意境。
四、全羅南道——潭陽官防堤林：漫步於平緩林蔭堤道，享受寧靜閒適的秋光。
五、江原特別自治道——麟蹄秘密庭園與院岱里白樺林：純白白樺樹幹與秘境紅葉相互疊映，充滿夢幻氛圍。
※.在韓國賞楓杏時，在有慶典之國的韓國，也別錯過韓國各地秋季文化節慶慶典：
江原特別自治道：江陵咖啡節（2026-10-21 ~ 2026-10-25）
忠清南道：錦山人蔘節（10/11止）
慶尚北道：金泉海苔飯捲節（2026-10-23 ~ 2026-10-25）、龜尾泡麵節（2026-11-06 ~ 2026-11-08）、安東國際假面舞節
大邱廣域市：大邱辣炒年糕節（2026-10-23 ~ 2026-10-25）
慶尚南道：晉州南江流燈節（2026-10-03 ~ 2026-10-18）
釜山廣域市：釜山國際搖滾音樂節、釜山國際電影節（2026-10-06 ~ 2026-10-15）
全北特別自治道：淳昌醬類節（2026-10-15 ~ 2026-10-18）、茂朱螢火蟲節
全南光州統合特別市：光州辛奇節（2026-10-23 ~ 2026-10-25）
2025大邱辣炒年糕節檔案照
2025金泉海苔飯捲節檔案照
光州辛奇節
晉州南江流燈節
釜山國際電影節
淳昌醬類節
不論是喜愛攀登群山遠眺層林盡染的壯麗景色，還是偏好在城市公園中靜享金秋，不妨把握10月底至11月中旬的黃金期，為自己規劃一趟專屬的韓國秋節之旅！而相關秋季文化節慶慶典日期，請至韓國觀光公社台北支社官網查詢。
值得一提的是──想了解韓國最新旅遊訊息，韓國觀光公社於10/17及10/18分別在桃園及高雄等地舉行自由行講座，如：京畿道、大邱、釜山、濟州等地旅遊分享，手作體驗與好康相報等，相關活動免費報名且名額有限，相關資訊請至網頁查詢及報名(https://forms.gle/1vbTYB8duD8oczBJ6)。
※.桃園場：10/17(六) 13:40-17:50
名額：共100名（講座75名、講座＆手作25名）
地點：桃園拓學院(中壢區領航南路三段311號7樓；桃園高鐵站步行約10分鐘）
手作：燙布貼＆咖啡渣鑰匙圈塗色體驗
※.高雄場：10/18(日) 13:40-17:50
名額：共200名（講座175名、講座＆手作25名）
地點：R23糖倉會展中心 物五會展館（橋頭區糖廠路24號；捷運橋頭火車站步行約8分鐘）
手作：螺鈿鑰匙圈Ｖ＆柿子核桃卷體驗
以上圖片：韓國觀光公社台北支社提供
精華 FAQ
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依文中預測，2026年韓國楓葉轉紅時間會較往年略早，10月底至11月中旬是主要賞楓期，而全國最盛期則多落在10月中旬到11月上旬之間。
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首爾市區可選景福宮、南山首爾塔與多座森林公園；近郊則有春川南怡島、加平晨靜樹木園等，適合交通便利又想欣賞秋色的旅客。
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5大秘境包含和談林、洪川銀杏林、高敞禪雲寺、潭陽官防堤林與麟蹄秘境白樺林；節慶則有江陵咖啡節、釜山國際電影節、晉州南江流燈節等。