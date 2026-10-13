AI重點 文章重點整理： 重點一： 草嶺古道芒花季將於10月31日至11月29日登場，迎來25周年。

草嶺古道芒花季將於10月31日至11月29日登場，迎來25周年。 重點二： 今年結合古裝互動、集章、短劇與市集，打造沉浸式賞芒旅程。

今年結合古裝互動、集章、短劇與市集，打造沉浸式賞芒旅程。 重點三：規劃假日接駁、特色小旅行及店家優惠，鼓勵低碳深度慢旅。

「2026草嶺古道芒花季」 穿越時光，走進秋日古道 賞芒、集章 體驗不一樣的古道旅程

【旅遊經 洪書瑱報導】

「楓芒」萬丈象徵秋季時節迎來的景色，其中草嶺古道漫山芒花隨風搖曳，如銀白浪潮翻湧山谷，為東北角披上浪漫秋色。為邀您來欣賞此刻美景，東北角管理處自2002年起即舉辦「草嶺古道芒花季」，今年適逢25周年，將於10月31日至11月29日浪漫登場。為宣傳芒花季，東北角管理處處長游麗玉和與會貴賓換上古裝登場，化身昔日行走草嶺古道的書生、商旅與旅人，彷彿將百年的歷史場景帶進現代，不僅活化了古道故事，也正式宣告「2026草嶺古道芒花季」即將熱鬧開跑。











東北角管理處處長游麗玉表示，今年透過古裝、情境互動等方式，將草嶺古道的歷史故事轉化為更貼近現代的旅人體驗，並延續「芒著走花時間市集」、虎字碑拓碑及手作體驗等深受遊客喜愛的活動，串聯自然、人文與在地旅遊資源，邀請民眾在秋日芒花盛開之際，走一趟草嶺古道，感受山林景致與歷史文化交織的獨特魅力。

因應芒花季的假日人潮，今年特別於10/31至11/29每週六、日，規劃「福隆遊客中心－遠望坑口」定點來回接駁服務，接駁車採免預約制，可現金投幣或電子票證支付，大幅省去步行往返的時間，遊客可以更輕鬆步入秋日山徑，享受賞芒健行的樂趣，同時也鼓勵大眾實踐低碳旅遊。













而今年芒花季也順勢推出兩條特色小旅行遊程，讓旅人不只是賞芒花，更能延伸探索東北角的自然與人文魅力。包括：一、「秋芒漫步・草嶺古道一日遊」帶領旅客輕鬆走訪草嶺古道，在秋日芒花盛開之際欣賞山林美景，感受古道歷史與自然風光；二、「山海雙享．古道秋芒與溫泉湯旅二日遊」則進一步串聯草嶺古道與礁溪溫泉，將秋日山林健行與溫泉休憩一次納入旅程，打造「賞芒花、福隆及礁溪泡溫泉、住宿」的慢旅行程。

另外還有集章活動，凡遊客依循草嶺古道健行路線一路探訪，完成福隆遊客中心、護管所、大里遊客中心等3處集章，即可至指定地點兌換當週限定的主題徽章，週週不同款，限量發行，讓親子旅客及喜愛蒐集紀念章的遊客，在健行過程中多一份探索與尋寶的樂趣，為賞芒旅程增添互動性與成就感。

今年草嶺古道芒花季將帶領旅客「穿越時光」，從古道歷史故事發想，活動期間假日在大里遊客中心提供限定時段免費租用古裝服飾(時段為10/31-11/29每週六日的10:00-12:00及14:30-15:30，請遊客攜帶身分證明文件租借)讓旅客換上古裝，即可化身昔日古道旅人，留下獨具特色的穿越美照，凡完成指定互動或拍照任務，還可至大里遊客中心兌換芒花季限量文創小禮。

此外，10月31日下午2:30規劃一場限定「古道短劇」快閃演出，邀請劇團於大里遊客中心廣場，結合草嶺古道歷史背景，以默劇即興互動方式，與往來旅客近距離交流。另，今年草嶺古道芒花季進一步串聯大東北角觀光圈旅宿、餐飲、觀光體驗及特色伴手禮等在地產業，推出「芒花季期間限定優惠」，共有超過25家特約店家共同響應。旅客只要持芒花季「集章明信片」至合作店家消費，即可享有專屬限定優惠。





除了走進草嶺古道欣賞滿山搖曳的芒花外，芒花季期間每逢週六、日也安排豐富的周邊活動，在福隆及大里遊客中心設置芒花主題意象打卡點，邀請旅客留下專屬於秋日的旅行記憶，還有「芒著走 花時間市集」，邀請旅客放慢腳步、慢慢逛、慢慢選，感受東北角在地生活風味。

喜愛手作的旅客也別錯過今年推出的多場DIY體驗(時段為10/31-11/29每週六日的13:30-14:30)，包括「茶香午安枕」、「龜來運轉香蕉絲擺飾」、「藍染小方巾」及「龜山島印畫杯墊創作」等特色體驗，從自然、文化到在地工藝，讓旅客在賞芒之外，也能親手帶走一份專屬於東北角的秋日回憶，活動採限量預約，歡迎有興趣的民眾及早報名。

從草嶺古道賞芒健行出發，延伸至泡湯(福隆及礁溪)、住宿、用餐及特色體驗，鼓勵旅客將一日賞芒行程延伸為深度慢旅，探索東北角山海風光與在地特色，提升旅客停留時間，也讓「賞芒花、泡溫泉、逛店家、享優惠」成為今年芒花季的延伸玩法。今年的芒花季從換上古裝、拍照打卡，到與劇團近距離互動，今年草嶺古道芒花季將歷史故事化為一場可以參與、可以拍照、也可以帶回家的沉浸式體驗，邀請旅客走進古道、穿越時光，遇見不一樣的秋日芒花季。相關活動資訊、接駁服務、特色小旅行、集章活動及DIY體驗報名資訊，10月16日起可至活動官網預約報名；或「東北角之友」Facebook粉絲專頁查詢。





