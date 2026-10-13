AI重點 文章重點整理： 重點一： 臺北漢風盆景展於士林官邸登場，展出逾60盆珍稀盆景。

臺北漢風盆景展於士林官邸登場，展出逾60盆珍稀盆景。 重點二： 作品樹齡從數十年到百年，呈現一花一世界的微縮藝術。

作品樹齡從數十年到百年，呈現一花一世界的微縮藝術。 重點三：展期僅4天，另可欣賞盛開蒜香藤花海與免費導覽。

「臺北漢風盆景展」 60盆珍稀盆景展一花一世界 加碼粉紫色「蒜香藤」的浪漫！

【旅遊經 洪書瑱報導】

雙十國慶連假即將到來，台北FUN假何處去，喜歡賞花的民眾，推薦至士林官邸！「2026臺北漢風盆景展」於今（8）日登場，此次盆景展邀集全台栽培盆景高手提供展出超過60盆珍貴的盆景，樹齡少則數十年，多則百年，「一花一世界，一葉一菩提」完美詮釋了漢風盆景藝術的核心精神，在一方微小的盆缽之中，創作者藉由枝幹的攀折、山石的配置與苔蘚的鋪陳，將大自然的巍峨山川與歲月痕跡濃縮其中，也常被稱為「活的藝術品」，展期為10/8-10/11，僅有4天，請愛花草人士把握時機。另外，士林官邸賞花加碼遊，別忘了花如鈴鐺，花開正美的「蒜香藤」！









入選華風展金牌獎_羅漢松







入選華風展漢風獎作品







此次盆景展，逾60件，由全台盆景載培高手栽培珍貴盆景





盆景是有生命的藝術品，更是自然美與藝術美的結合，隨著四季流轉展現出不同風貌。此次展出的盆景，包括有：羅漢松、黑松、赤松、五葉松、真柏、七里香、西印度櫻桃、榕等，這些植物栽植於器皿中，點綴山石，讓結構之美，在最小空間內呈現出來，前來觀賞的民眾必定能夠從各種意境的藝術盆栽之中細細品味，窺探其中之美。

台北市盆景協會游錫坤理事長表示，除了欣賞造型巧奪天工的藝術盆景之外，在盆景展期間每日上午10點及下午2點，於展覽現場更有專家及老師免費進行盆景賞析導覽，由專家們告訴大家如何透過選材修剪，蟠扎和雕刻鏤鑿等藝術加工手段來造型，讓來參觀的民眾不只是走馬看花，還能在專家帶領下，一同進入盆景的世界，體會它的樂趣及奧妙。









涼亭廊架蒜香藤花海









另外，士林官邸公園內的蒜香藤近日盛開，一串串淡紫色喇叭狀花朵沿著藤蔓綻放，花朵成串垂掛，形成浪漫的紫色花景，淡雅花色搭配綠意盎然的園區景致，在秋日陽光映照下更顯清新柔美，也為士林官邸增添一處充滿浪漫氣息的賞花角落。









蒜香藤







蒜香藤花狀特寫





目前正值最佳觀賞時期，民眾若至士林官邸除了欣賞臺北漢風盆景展外，不妨加碼來場季節限定的粉紫色浪漫。蒜香藤攀附枝蔓生長，盛開時可形成自然花瀑，從遠處即可看見一串串紫色花朵點綴其中，近距離觀賞則能發現花朵細緻的喇叭造型，是兼具花色與姿態的特色藤本植物。

蒜香藤又名紫鈴藤，原產於中南美洲熱帶地區，是紫葳科常綠藤本植物，喜愛溫暖及陽光充足的環境。它最特別的地方，就是葉片及花朵具有獨特的蒜香氣味，因此得名「蒜香藤」；成串花朵則宛如一盞盞紫色小鈴鐺，隨著花朵開放及成熟，色彩也會由較深的紫色逐漸轉為粉紫、淡色，呈現自然的漸層變化，讓同一株植株在不同時間欣賞，都能看見不一樣的花色風貌。

除了特殊香氣與花色，蒜香藤在原產地的部分傳統文化中，也具有驅邪、祈求平安及好運等象徵意涵，因此延伸出「勇氣與守護」的花語。紫色花朵一串串垂掛於藤蔓之間，隨著微風吹拂輕輕搖曳，柔美的花色搭配獨特香氣，為蒜香藤增添一份浪漫而神秘的氣息，也讓它成為庭園景觀中相當吸睛的植物。

雙十假期裡臺北漢風盆景展，是一場文化韻味的藝術盛典，除了欣賞作品之外，現場更有綠色市集，讓您可以把盆景及周邊商品帶回家，還能感受淡紫粉蒜香藤的藤蔓花海，一舉數得，相關展覽及活動資訊可至「士林官邸旅客粉絲團」查詢！







※.2026臺北漢風盆景展



日期：115年10月8日至115年10月11日



時間：上午8時至下午19時



場地：士林官邸公園駐警室前廣場









以上圖片：臺北市政府工務局提供





