2026-10-09 08:58 女子漾／編輯周意軒
2026雙十國慶優惠懶人包！肯德基333元開桶、咖啡買10送12，夜市100元換200元
雙十連假，吃喝清單先存起來！2026國慶優惠從超商咖啡、炸雞披薩一路到手搖飲，除了肯德基6塊炸雞加6顆蛋撻333元，還有7-ELEVEN美式38杯1,010元、美廉社咖啡買10送12。想出門逛夜市，也能把握好市券100元換200元。以下整理各家優惠、活動日期與使用條件，揪朋友一起吃，也能省荷包！
1. 超商咖啡優惠｜小七38杯1,010元、美廉社買10送12
天天都要喝咖啡的人，可以趁國慶檔期補寄杯。購買前記得確認指定品項、購買通路與兌換期限，買得划算，也要喝得完。
7-ELEVEN大杯美式38杯1,010元，平均每杯約26.6元；大杯拿鐵26杯1,010元，平均每杯約38.8元。美廉社則是經典美式22杯600元、經典鮮奶拿鐵22杯700元，每名會員每款最多限購5組，數量有限、售完為止。
2. 速食、炸雞優惠｜肯德基333元、三商炸雞買5送5
連假聚餐、宅家追劇，炸雞桶直接安排！這波除了多人分享餐，也有百元早餐與單人漢堡套餐，依人數挑選更方便。
肯德基175元套餐優惠碼為「50551」，333元經典澎派桶為「50529」，無骨澎派桶為「50528」，點餐時可依指定方式使用。漢堡王國慶套餐不適用兒童樂園店、機場店及科技廠店。
21風味館優惠包含香草烤半雞189元、香草烤雞379元，以及經典炸雞桶5入276元，想吃烤雞的人也有選擇。
3. 披薩優惠｜拿坡里披薩加12隻雞翅199元
想一次吃到披薩與雞翅，可以鎖定拿坡里199元組合；偏愛濃郁起司，則可看看達美樂指定火山披薩優惠。
披薩優惠需留意指定口味、尺寸及外帶限制。其中必勝客「大披薩5折送烤雞」只到10月8日，安排連假聚餐時，要另確認仍在活動期間的方案。
4. 手搖飲優惠｜水果茶買1送1、加10元多一杯
出遊順手買飲料，先看日期再下單！先喝道買1送1只限10月8日，大苑子與迷客夏優惠則到10月10日，並非每檔都涵蓋整個連假。
大苑子芭樂檸檬優惠採門市限量販售，想揪朋友一人一杯，記得先確認當日是否還有名額。
5. 飯店、Buffet優惠｜10月壽星吃1,010元、5人同行折1,010元
10月壽星可以把生日大餐一起排進行程！飯店優惠多設有生日、同行人數或指定入住日期限制，訂位時先告知使用方案，也記得確認證件與服務費規定。
遠雄悅來的10月壽星價與10月10日當日壽星5折，屬不同優惠條件，預約時可先向飯店確認適用方案。
6. 夜市、商圈優惠｜100元換200元，記得帶環保用品
全台40處夜市好市券，連續4週開搶
經濟部商業發展署推出「歡慶十月－精彩好市券」，串聯全台40處夜市，於10月10日、17日、24日、31日連續4週發放。民眾須自備環保袋、環保杯、環保餐具等用品，經現場工作人員確認後，即可用100元兌換價值200元的好市券，於該夜市配合活動的攤位折抵，使用期限至11月8日。各夜市發放時間、地點與活動細節，依個別公告為準。活動期間，在同一處夜市累計消費滿500元，憑發票、收據或專用購物證明，還可兌換茄芷袋1個，每處夜市限量60個，每人每天限換1個，送完為止。
師大、公館商圈，秋Out音樂節加碼4,000份優惠券
10月10日至11日「秋Out音樂節」登場，活動串聯師大、公館商圈超過160家店家，推出4,000份優惠券，內容涵蓋餐飲折扣、滿額優惠及買1送1等。想邊聽音樂邊吃美食，可參考「秋Out遊玩地圖」安排路線，各店使用條件依活動公告。本文整理截至2026年10月8日的活動資訊。各項優惠的指定品項、適用門市、優惠券及兌換方式，以品牌最新公告為準；限量商品售完為止，優惠能否併用請於消費前確認。