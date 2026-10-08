2026-10-08 16:15 女子漾／編輯金柔葳
日本豪斯登堡必玩6大亮點！赴日旅遊新清單！miffy變身聖誕兔、5千發煙火迎2027太夢幻
準備安排日本旅遊的人快筆記！位於長崎的豪斯登堡公布2026年底至2027年最新活動，首度推出「miffy聖誕節」，米飛兔與好友換上冬季限定造型，還有全新星夜燈海、5,000發跨年煙火，以及2027年即將登場的首座雲霄飛車。從聖誕節、跨年到春季花海，整理豪斯登堡6大必玩亮點，想去九州玩的旅客可以先收藏！
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豪斯登堡亮點1：首度推出miffy聖誕節！米飛兔換上冬季限定造型
豪斯登堡亮點1：首度推出miffy聖誕節！米飛兔換上冬季限定造型
米飛兔粉絲準備衝日本！豪斯登堡今年首度推出「miffy聖誕節」，miffy將與好友melanie、小熊boris、小豬grunty一起換上圍巾、外套等冬季限定造型，在「miffy＆朋友們的聖誕慶典」帶來特別演出。除了可愛角色表演，園區還有聖誕限定聯名企劃，推出miffy聖誕塔三明治、聖誕樹造型熱飲等節慶美食，從拍照、看表演到吃甜點，都能感受滿滿的米飛兔魅力。
豪斯登堡亮點2：全新星夜燈海登場！16年來大幅翻新
豪斯登堡亮點2：全新星夜燈海登場！16年來大幅翻新
喜歡浪漫夜景的人，絕對不能錯過豪斯登堡的冬季燈飾！11月6日起，全新彩燈活動「璀璨星夜盛典」正式登場，這也是園區睽違16年大幅翻新的燈光企劃，以繁星般的燈飾點亮歐風建築，讓整座園區變成夢幻夜景。同期登場的「歐洲聖誕慶典」還有熱鬧聖誕市集，以及由無數顆水晶打造的「大水晶吊燈聖誕樹」，無論情侶約會或姊妹旅行，都很適合安排晚上來拍照。
豪斯登堡亮點3：5,000發跨年煙火！一路玩到凌晨2點
豪斯登堡亮點3：5,000發跨年煙火！一路玩到凌晨2點
想在日本迎接2027年，可以把豪斯登堡列入跨年清單！12月26日至31日，園區將連續6天舉辦「華麗壓軸盛宴－音樂＆煙火倒數－」，結合人氣藝人演出、電影音樂、燈光與煙火，打造熱鬧的年末慶典。最受矚目的12月31日跨年夜，將以5,000發煙火搭配熱門歌曲與光影演出迎接新年。當天園區更延長營業至2027年1月1日凌晨2點，最長可暢玩16小時，並推出限定「跨年護照」，倒數結束後還能繼續玩設施、逛街與享用美食。
豪斯登堡亮點4：2027首座雲霄飛車登場！邊玩邊欣賞歐風美景
豪斯登堡亮點4：2027首座雲霄飛車登場！邊玩邊欣賞歐風美景
豪斯登堡2027年將迎來開業35週年，還有全新大型遊樂設施值得期待！園區首座雲霄飛車「絕景雲霄飛車」預計於2027年登場，最大特色就是將速度刺激與歐風街景結合，搭乘時還能欣賞園區的壯闊景色。園區也有世界唯一的miffy主題園區「Miffy夢幻小鎮」，以及《新世紀福音戰士》主題8K騎乘式遊樂設施「新世紀福音戰士‧飛行劇場 - 8K -」，讓米飛兔粉絲與動漫迷都能找到喜歡的玩法。
豪斯登堡亮點5：春季花海超浪漫！鬱金香、玫瑰接力盛開
豪斯登堡亮點5：春季花海超浪漫！鬱金香、玫瑰接力盛開
豪斯登堡不只有冬季活動，春天也很值得安排！2027年2月5日至4月5日將舉辦「花之慶典」，鬱金香、玫瑰、繡球花等花卉接力綻放，搭配園區的歐風建築與運河景色，彷彿走進歐洲童話小鎮。夏季則有向日葵花海、煙火活動，以及「歐風水岸」玩水體驗；秋季可以感受萬聖節氣氛與葡萄酒節，冬季則欣賞浪漫燈海，一年四季都有不同的旅遊亮點。
豪斯登堡亮點6：36項遊樂設施＋5大官方飯店！住一晚玩得更盡興
豪斯登堡亮點6：36項遊樂設施＋5大官方飯店！住一晚玩得更盡興
想把豪斯登堡玩得更完整，不妨安排兩天一夜！園區目前共有36項遊樂設施，約7成位於室內，即使遇到下雨也能繼續玩。園內還有約40間餐飲設施，以及結合演唱、煙火、燈光與水舞的夜間演出「光之盛宴」。
住宿方面，豪斯登堡共有5大官方飯店，包括能搭乘專屬遊艇辦理入住的「歐洲飯店」、設有miffy主題客房的「阿姆斯特丹飯店」、全包式度假的「海牙飯店」、環湖獨棟小木屋「森林小別墅」，以及提供和式房型的「鹿特丹飯店」。
入住官方飯店還有多項特典，包括購買首日門票可兌換翌日1DAY護照、開園前1小時提早入園，以及12歲以下兒童不佔床免費等，實際適用條件依官方公告為準。
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