2026-10-14 09:02 旅奇傳媒 TR Omnimedia
北投老爺酒店「香頌白語」勇奪2026 Mondelēz 當代新銳甜點獎冠軍
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文章重點整理：
- 重點一：北投老爺酒店PURE歐式餐廳甜點奪下2026冠軍。
- 重點二：作品香頌白語融合香草、乳酪與果韻層次。
- 重點三：得獎甜點即日起於飯店餐廳限定供應。
【旅奇傳媒/編輯部報導】甜點界年度盛事－2026「Mondelēz 億滋當代新銳甜點獎」10/05正式揭曉，北投老爺酒店「PURE 歐式餐廳」憑藉甜點作品「香頌白語 Vanilla Sonata」，在眾多品牌與甜點職人作品中脫穎而出，榮獲冠軍殊榮。
北投老爺酒店已連續兩年於賽事中獲得肯定，去年以「鹽藏花生」參賽，憑藉綿密花生質地、鹹甜層次與細緻美學脫穎而出，獲得第三名佳績。今年再以「香頌白語 Vanilla Sonata」挑戰賽事，更進一步摘下第一名的成績，展現「PURE 歐式餐廳」持續精進的甜點創作實力。此次主廚團隊選用「菲力鮮奶油乳酪 Philadelphia Cream Cheese」作為主要原料之一，以細膩的法式甜點工藝，呈現香草、乳酪與果韻交織的多重風味。
一首可以品嚐的香頌 從乳香到果韻留下細緻尾韻
「香頌白語 Vanilla Sonata」以細緻香草慕斯為主體，融入菲力鮮奶油乳酪與帕達諾乳酪的溫潤乳香，讓香草不只停留在單一甜香，而有更加醇厚的風味輪廓，內餡則以紅酒與柳橙交織果香與微酸，注入鮮明層次；最後再以蔓越莓與紅寶石巧克力餅乾底收尾，帶來恰到好處的酥脆口感，形成柔滑與爽脆之間的鮮明對比。
「PURE 歐式餐廳」希望透過此次競賽作品，將餐廳一貫重視的料理精神延伸至甜點創作，讓每一種食材在作品中扮演清楚的角色，在香氣、酸度、甜度與質地之間取得平衡。此次獲得第一名肯定，也讓「香頌白語」從競賽作品走向餐桌，邀請更多旅客親自品嚐得獎風味。
得獎甜點於 PURE 歐式餐廳限定供應
為讓賓客體驗悠閒的法式時光，「香頌白語 Vanilla Sonata」即日起於北投老爺酒店1樓「PURE 歐式餐廳」供應，且特別推出輕鬆優雅的下午茶組合，包含「香頌白語」得獎甜點乙份與特選飲品乙杯，限定優惠只要380元＋10%。在北投午後悠緩的節奏裡，以一杯飲品佐一份得獎甜點，感受香草、乳酪、紅酒與莓果交織而成的細緻風味。
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精華 FAQ
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北投老爺酒店由1樓PURE歐式餐廳推出的「香頌白語 Vanilla Sonata」獲得2026 Mondelēz當代新銳甜點獎冠軍，從眾多品牌與甜點職人作品中脫穎而出。
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作品以香草慕斯為主體，結合菲力鮮奶油乳酪與帕達諾乳酪的乳香，再以紅酒、柳橙、蔓越莓與紅寶石巧克力餅乾底堆疊酸甜與酥脆層次。
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「香頌白語 Vanilla Sonata」即日起於北投老爺酒店1樓PURE歐式餐廳限定供應，並推出含得獎甜點與特選飲品的下午茶組合，價格為380元加10%。