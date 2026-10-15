瑞典成立「Ｉ人旅行社」 實體快閃店在柏林、巴黎和倫敦主打自在旅遊

AI重點 文章重點整理： 重點一： 瑞典推出「I人旅行社」，主打內向型旅客自在旅遊。

瑞典推出「I人旅行社」，主打內向型旅客自在旅遊。 重點二： 平台可線上預訂瑞典行程，並在三城設快閃實體店。

平台可線上預訂瑞典行程，並在三城設快閃實體店。 重點三：調查顯示多數旅客偏好安靜私密、少社交的旅行體驗。

【旅奇傳媒/編輯部報導】瑞典宣佈開設一家「Ｉ人旅行社」，專門服務於「內向型人格」的旅客。這不僅是一個可以線上預訂瑞典旅遊體驗的平台，還將在柏林、巴黎和倫敦推出實體快閃店。

「Ｉ人」源自英文「introvert」，指內向型人格的人。這裡的「內向」並不意味著不善交際，而是指他們通常更喜歡安靜的環境、擁有更多個人空間，並傾向於通過獨處或低強度的社交互動來恢復能量。對於他們而言，旅行的意義不一定是不斷走訪更多景點，而是在旅途中找到屬於自己的節奏。

你有沒有過這樣的感覺：旅行回來之後，還需要「再休個假」緩一緩？越來越多熱門旅遊目的地面臨游客過多、景點擁擠、旅行節奏過快的問題。一項最新的市場調查發現，67%的旅客更嚮往可以自在獨處、不必刻意社交的目的地；53%的人願意為更安靜、更私密、遠離人群的旅遊體驗買單。

而瑞典，恰好提供了這樣一種旅遊方式。這裡有遼闊的自然、充足的個人空間，以及按照自己的步調探索目的地的自由。因此，一個全新的旅行概念因而誕生－「Ｉ人旅行社」（The Introvert Travel Agency）。

如果你也是一個「Ｉ人」，這裡或許能找到最適合你的旅遊方式，在安靜與自在中放鬆身心，重新恢復能量。

旅行似乎總是為「Ｅ人」設計，瑞典卻選擇了另一種方式

很長一段時間里，旅行似乎總是在追求「更多」：看更多景點、造訪更多地方、安排更多活動，把每天的行程排得滿滿的。但當熱門旅遊目的地越來越擁擠，旅遊體驗變得越來越像一場「趕場」，越來越多旅客開始重新尋找另一種可能－少一點擁擠，多一點放鬆，多一點屬於自己的時間。

「Visit Sweden」委託 YouGov 在九個市場開展的調查顯示，41%的受訪者認為自己是「Ｉ人」，即內向型人格；45%認為自己介於內向與外向之間（本次調查由 YouGov 市場調查機構受「瑞典國家旅遊局」委託進行，於2026/06/26-07/06期間，在丹麥、芬蘭、法國、德國、荷蘭、挪威、瑞典、英國和美國9個國家和地區進行，共覆蓋9,212名18歲及以上成年受訪者）。

瑞典優密歐（Umeå）大學心理學副教授、執業心理師馬蒂亞斯．倫德貝里（Mattias Lundberg）表示：「對於內向型的人來說，恢復能量並不一定意味著一個人待著，更重要的是能夠自主決定甚麼時候與人交流、以甚麼方式交流。當一個地方沒有太多社交壓力，有足夠的個人空間，也能隨時找到屬於自己的安靜的角落時，人們更容易保有自己的能量，並在需要時重新充電。瑞典恰好擁有許多這樣的特質，很適合那些希望按照自己喜歡的方式旅行的人。」

▲瑞典相當適合「Ｉ人」體驗少一點擁擠、多一點放鬆、多一點屬於自己的時間的旅行（圖為斯德哥爾摩）。 圖：shutterstock／來源

獨處，是一種奢侈的旅行

在瑞典，獨處並不意味著孤單，而是一種自在探索世界的一種方式。這裡人口密度較低，人們習慣尊重彼此的個人空間；再加上獨特的「自由漫游權」（Allemansrätten），旅客可以按照自己的節奏走進森林、湖泊和曠野，在遼闊的自然中找到屬於自己的位置。

你可以在北極漫長的冬夜裡，靜靜等待極光出現，身邊只有白雪與夜色；也可以獨自穿行於森林步道，耳邊只有自己的腳步聲和風吹過樹梢的聲音；或者划著獨木舟穿過如鏡面般平靜的湖面，放眼望去，沒有人潮，只有大自然相伴。

在瑞典，旅行不一定意味著不斷趕往下一個景點。有時候，遠離人群，放慢腳步，靜靜感受眼前的一切，本身就是最珍貴的旅遊體驗。

一家專為「Ｉ人」而開辦的快閃旅行社

瑞典「Ｉ人旅行社」不僅是一個可以實際預訂旅遊體驗的線上平台，還將在柏林（10/14-10/17）、巴黎（10/21-10/24）和倫敦（10/28-10/31）開設實體快閃店，把瑞典的自然、空間感與輕鬆自在的生活方式帶到當地。

「很多旅客想要的其實很簡單：自己決定什麼時候想有人陪伴，什麼時候想一個人待著。」瑞典國家旅遊局執行長蘇珊‧安德森（Susanne Andersson）表示，「無論是在大自然、城市，或日常生活中，瑞典一直都有這樣的空間。『Ｉ人旅行社』希望讓更多人發現，可以用自己喜歡的方式體驗瑞典。在這裡，社交是一種選擇，而不是非做不可的事。」

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