睡在雲海之上 婆羅洲第一高峰神山解鎖多元玩法

AI重點 文章重點整理： 重點一： 神山國際登山越野賽10/18登場，吸引好手挑戰4,000公尺高山賽道。

神山國際登山越野賽10/18登場，吸引好手挑戰4,000公尺高山賽道。 重點二： 一般旅客可兩天一夜登頂神山，並入住海拔3,000公尺山屋。

一般旅客可兩天一夜登頂神山，並入住海拔3,000公尺山屋。 重點三：神山還能體驗金氏世界紀錄認證的世界最高鐵索攀登。

【旅奇傳媒/編輯部報導】位於馬來西亞「沙巴」、海拔4,095公尺的「神山」（又稱京那巴魯山，Mount Kinabalu），即將迎來年度戶外盛事。第33屆「神山國際登山越野賽」（Mount Kinabalu International Climbathon）10/18登場，吸引各地好手挑戰海拔4,000公尺以上的高山賽道。

對一般旅客而言，登上神山其實也沒有想像中遙不可及，完善的登山步道與設施，加上設備齊全的山屋，讓旅客能以兩天一夜的行程逐步完成登頂，在峰頂迎接日出，感受婆羅洲第一高峰的壯麗景色。此外還能挑戰世界最高的「鐵索攀登」（Via Ferrata），以不同方式探索神山魅力。

▲「神山國際登山越野賽」被視為全球極具挑戰性的高山賽事之一。 圖：Mount Kinabalu International Climbathon／來源

10月國際登山越野賽 世界好手挑戰4,000公尺高峰

今年邁入第33屆的「神山國際登山越野賽」將於10/18在「京那巴魯國家公園」舉行，全程24.5公里，總爬升高度達2,800公尺。賽道一路進入海拔4,000公尺以上的高山區域，考驗選手的耐力與高山適應能力，被視為全球極具挑戰性的高山賽事之一。

前一天10/17則有全長約9.8公里的「丁波漢越野跑」（Timpohon Run）暖身登場，開放給大眾和戶外運動愛好者踏上神山步道挑戰自我。

▲海拔三千多公尺的山屋擁有完善設備，讓登山客能充分休息又能欣賞美景。 圖：Mount Kinabalu／來源

睡在雲海之上 海拔三千公尺上的六星級山屋

「神山」所在的「京那巴魯國家公園」為聯合國世界教科文組織列為世界自然遺產，一般旅客多以兩天一夜的方式，沿途探索自然生態與高山景觀。第一天通常先抵達海拔3,000多公尺的山屋休息，隔日凌晨再登頂迎接日出，而山屋住宿本身也是這趟登山行程的一大特色。

「拉班拉塔休憩旅館」（Laban Rata Resthouse）是神山主要的登山住宿據點，也被台灣山友暱稱為「六星級山屋」。除了常見的多人床位，館內也設有私人套房，並提供雜貨店及裝備租借服務，讓登山客在高山就能吃上一頓熱食、補充體力，再為凌晨的攻頂行程做好準備。

另一座「吊墜小屋」（Pendant Hut）則主要提供參加「鐵索攀登」（Via Ferrata）的旅客住宿。山屋採阿爾卑斯風格設計，不僅設有小型登山圖書館，還提供桌遊供山友休閒娛樂。同時，馬來西亞最高的郵筒也設立於此處，讓登山客能在高山中寄出明信片，為這趟神山之旅留下別具意義的紀念。

▲旅客可挑戰世界最高的「鐵索攀登」，沿著峭壁欣賞壯闊景色。 圖：Mount Kinabalu／來源

挑戰金氏世界紀錄 世界最高鐵索攀登

來到「神山」，除了挑戰登頂，想為旅程增添更多體驗的登山客，還可挑戰獲金氏世界紀錄認證、全球海拔最高的「鐵索攀登」（Via Ferrata）。規劃兩條不同難度的路線，相對入門的「Walk The Torq」適合初次體驗者；「Low's Peak Circuit」則更具挑戰性，旅客將沿著鋼索、踏階與峭壁前進，從高空以不同視角欣賞神山壯闊的山岳景色。

2027年登山規劃 熱門日期宜提早安排

計畫於2027年挑戰「神山」的旅客，也可提前展開行程規劃。由於每日登山人數及山區住宿皆有名額限制，熱門日期通常需提早安排；下一年度的官方登山名額通常於每年年底開放預約，確切時間可留意「沙巴國家公園管理局」（Sabah Parks）最新公告。

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