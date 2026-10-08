2026-10-08 10:15 享民頭條
知名設計學院教你專業攝影構圖 國慶煙火美照輕鬆GET
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：大型煙火別站太近，先看施放範圍再決定站位。
- 重點二：快門2至8秒、光圈f/8至f/11、低ISO可防過曝。
- 重點三：手機也能拍，後製壓亮部並保留山海夜景層次。
記者/鄭欣宜報導
10月10日國慶煙火將於台東卑南溪出海口登場，預期吸引大批民眾前往觀賞與拍攝。國慶煙火怎麼拍才完整？赫綵設計學院攝影講師獨家傳授拍攝技法，大型高空煙火拍攝的關鍵並非站得越近越好，而是掌握站位、構圖與曝光。距離太近容易拍不到完整煙火，依賴自動曝光則可能因夜空過暗造成煙火過曝。只要掌握正確方法，即使使用手機，也能拍出兼具煙火與地景的作品。
別急著搶第一排，退後反而更完整
大型高空煙火的綻放範圍往往超出想像，站得太近反而容易讓煙火被裁切。因此，拍攝前應先觀察煙火施放範圍，再決定站位與焦段，適度退後，讓鏡頭保留足夠空間。構圖上可運用三分法、水面倒影、剪影與框架式構圖，將煙火與環境一起納入。台東卑南溪出海口擁有山海景觀，也適合把水面與地景融入畫面，增加空間層次。
國慶煙火怎麼設定？掌握曝光金三角
煙火攝影最常見的問題就是過曝。夜空與煙火存在強烈明暗反差，若完全依賴自動曝光，容易因黑色背景提高曝光量，導致煙火細節消失。赫綵設計學院建議，煙火可從快門2至8秒、光圈f/8至f/11、最低ISO開始設定，透過長快門捕捉完整煙火軌跡，再以小光圈與低ISO降低過曝與雜訊。拍攝時搭配腳架，也能避免長曝造成晃動。
手機拍攝同樣適用這套邏輯。具備專業模式的手機可手動調整快門，拍攝前鎖定對焦與曝光，再適度降低曝光補償；iPhone則可利用原況照片搭配長曝光效果，呈現流暢的煙火軌跡。
想拍出電影感？煙火與地景都要留下
電影感並非單純套濾鏡，而是由畫面比例、空間層次、色彩對比與鏡頭語言共同形成。拍攝時可使用16:9寬幅比例，將煙火、天空與山海安排在不同景別；色彩上保留煙火暖色光線，同時維持夜空冷色調，增加視覺張力。
完成拍攝後，還可透過Lightroom後製，適度降低亮部、壓低黑色，再利用色彩混合器分別調整煙火與夜空色彩，讓煙火更突出，同時保留夜景層次。
從煙火攝影開始，建立完整影像能力
赫綵設計學院表示，煙火攝影不只是節慶紀錄，也是練習曝光、構圖、控光與後製的實戰題材。赫綵攝影系列課程除了攝影基礎與Lightroom後製，也安排持續燈、離機閃燈等實作，模擬高反差夜景，並延伸至人像攝影、模特兒引導與作品集指導，陪伴學員逐步建立影像能力。
今年國慶，不妨換個角度拍煙火，留一點距離，把煙火、山海與當下的光影一起留下。
更多煙火攝影技巧，可點入赫綵設計學院官網並且參考攝影專欄及攝影系列課程。
精華 FAQ
-
因為大型煙火綻放範圍常超出預期，站太近容易把煙火裁切掉，無法呈現完整畫面。先觀察施放範圍，再適度退後，反而更能把煙火、天空與地景一起拍進去。
-
可先用快門2至8秒、光圈f/8至f/11、ISO最低的組合，利用長快門記錄煙火軌跡，再以小光圈和低ISO降低雜訊與過曝風險，並搭配腳架保持畫面穩定。
-
可使用具專業模式的手機手動調整快門與曝光，先鎖定對焦再適度降低曝光補償；iPhone則可用原況照片搭配長曝光效果。後製時再壓低亮部與黑色，讓煙火更突出。
喜歡這篇文章嗎？歡迎贊助作者，好內容值得更多人支持。贊助
贊助說明
為了鼓勵作者持續創作更好的內容，會員可以使用「贊助」功能實質回饋給喜愛的作者。可將您認為適合的點數贈送給作者，一旦使用贊助點數即不得撤銷，單筆贊助最低點數為30點，最高點數沒有上限。
U 利點數 1 點 = NTD 1 元。
您當前剩餘 U 利點數：0點；前往購買點數