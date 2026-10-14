只有機場吃得到！臺灣味強強聯手 國門限定神口味泡麵引爆話題

AI重點 文章重點整理： 重點一： 昇恆昌攜手台灣菸酒，推出2款機場限定杯麵。

昇恆昌攜手台灣菸酒，推出2款機場限定杯麵。 重點二： 口味包含酒香老薑麻油與花雕蔥燒牛肉，主打臺灣味。

口味包含酒香老薑麻油與花雕蔥燒牛肉，主打臺灣味。 重點三：商品僅在桃園、松山、臺中、高雄4大國際機場販售。

【旅奇傳媒/編輯部報導】出國前想把臺灣味一起帶上飛機，現在多了一個新選擇！「昇恆昌免稅商店」攜手「臺灣菸酒公司」，歷時逾半年共同開發「酒香老薑麻油風味」及「花雕蔥燒牛肉風味」兩款國門限定杯麵，即日起於桃園、松山、臺中及高雄四大國際機場推出，讓熟悉的臺灣味成為行李箱裡的「隱藏版伴手禮」，一起出發。

▲極具臺灣味的泡麵，讓國際旅客認識臺灣的日常飲食文化。 圖：昇恆昌免稅商店／提供

這次不是市面上買得到的口味，而是從旅客需求出發打造的機場限定。長期在國門第一線服務旅客的昇恆昌觀察，泡麵一直是不少臺灣旅客出國時會準備的旅行食品，方便攜帶，也能在海外吃到熟悉的家鄉味；同時，特色泡麵也經常成為社群討論的旅行伴手禮。

看準旅客對臺灣經典風味及限定商品的喜好，此次特別選擇與具有食品及酒類商品開發實力的臺灣菸酒合作，結合昇恆昌長期接觸國際旅客所累積的消費觀察，以及臺灣菸酒在食品、酒類風味上的研發經驗，從臺灣人熟悉的飲食記憶出發，共同打造市面上吃不到的限定風味。

麻油老薑、花雕蔥燒牛肉 經典臺灣味變身國門限定

「酒香老薑麻油風味杯麵」以麻油、老薑為主要風味，加入淡雅米酒香氣，呈現溫潤醇香的湯頭。從麻油雞到薑母鴨，麻油與老薑早已是臺灣飲食文化中熟悉的搭配，這次化身杯麵，讓旅客人在海外也能用一碗熱湯找回熟悉的味道。

另一款「花雕蔥燒牛肉風味杯麵」，則以經典蔥燒牛肉為基底，加入花雕酒香，濃郁蔥香搭配牛肉湯頭，再以酒香拉出風味層次。兩款口味都以臺灣人熟悉的經典滋味為核心，再結合臺灣菸酒特色，打造此次限定的獨家風味。

不只口味限定 包裝也為旅程量身設計

除了口味，這次連包裝也特別從旅客的攜帶需求出發設計。考量旅客在機場多半還有行李及隨身物品，產品採方便攜帶的杯麵形式，讓旅客可以輕鬆放進行李箱或隨身行李，把限定臺灣味一起帶上旅程，也讓泡麵從旅行食品變成一份具有話題性的臺灣味伴手禮。

旅客詢問度高 日韓旅客尤為熱烈

兩款國門限定泡麵推出後受到不少旅客關注，現場可見旅客主動詢問口味及兌換方式，不少外籍旅客拿到後更等不及現場開吃，其中又以日本、韓國旅客的反應最為熱烈。

昇恆昌表示，泡麵對許多旅客而言，不只是方便攜帶的食品，也是出國旅行時容易想起的家鄉味，臺灣旅客到了異國想念臺灣時，打開一杯泡麵，就能吃到熟悉的味道。對國際旅客而言，也能從一碗泡麵開始認識臺灣的日常飲食文化。

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