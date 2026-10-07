[台南活動]臺南國家美術館 臺灣光譜──臺灣本色｜從大阪展回到臺灣，光影藝術結合的展覽

AI重點 文章重點整理： 重點一： 《臺灣光譜──臺灣本色》從大阪回到臺南國家美術館展出。

《臺灣光譜──臺灣本色》從大阪回到臺南國家美術館展出。 重點二： 展覽以4大展區呈現臺灣藝術、自然、信仰與生活記憶。

展覽以4大展區呈現臺灣藝術、自然、信仰與生活記憶。 重點三：結合光影、聲音與限定餐點，打造適合親子參與的看展體驗。

從大阪展回到臺灣的《臺灣光譜──臺灣本色》，這次來臺南國家美術館展出！小妹Bella特別推薦一定要來看一下，原本看到展覽視覺時，以為會是一場充滿繽紛色彩、線條感比較活潑的展覽，實際走進展場後，才發現整體呈現其實更偏藝術與文化。不過展覽裡也有不少可以親子一起參與、一起觀察的內容，尤其大幅畫作搭配光影動態呈現在眼前時，真的很有震撼感，樂樂看到大鯨魚出現時，馬上就被吸引住了🐳

4大展區認識臺灣的不同面貌

這次展覽一共有「島的模樣」、「臺灣本色」、「光織自然」、「島嶼聲譜」4大展區，從不同角度帶大家重新認識臺灣。

「島的模樣」從閱讀開始認識臺灣，現場可以看到不少以臺灣自然、人文與生活為主題的書籍，像是走進一間專門收藏島嶼故事的書店，從不同主題慢慢認識這座我們熟悉的島。

在這裡可以一起翻翻書、看看作品，從閱讀中慢慢認識我們生活的這座島嶼。

這一區也加入了互動創作，像是可以利用自己的身體輪廓畫出線條，一筆一畫累積在牆面上，最後變成像山脈一樣的巨大作品，自己也成為作品的一部分。

另外還有光影與聲音組成的互動裝置，把臺灣常見的街景、建築與生活記憶重新組合。

這區也是樂爸最愛拍的展品陳列，所以也在這裡拍上不少照片。

接著來到「臺灣本色」，是這次展覽裡我覺得很有記憶點的一個展區，從國立臺灣美術館典藏出發，帶大家認識臺灣近現代美術不同世代的創作，包括李仲生、陳澄波、黃土水、林玉山、廖繼春、席德進、薛保瑕等藝術家的作品。

利用光影、聲音與大型動態影像，把臺灣不同時代的藝術作品重新轉化成沉浸式的展覽體驗。原本平面的畫作，透過大面積投影後變得更加有生命力。

對大人來說，可以慢慢欣賞這些前輩藝術家的作品；但對小朋友來說，大幅度的光影變化本身就很吸睛，尤其一隻巨大的鯨魚突然出現在眼前，整個畫面瞬間變得非常有動態感。

「光織自然」則是從臺灣的山海與自然景色尋找地域色彩，現場可以看到一整面不同色彩的織品，搭配植物、自然影像與光線呈現。

這個展區拍照也滿漂亮的，從紅、橘、黃一路延伸到綠、藍、紫，可以很直觀地看到臺灣自然環境所帶來的色彩變化。

最後的「島嶼聲譜」，則把光影、聲音與臺灣民間信仰文化放在一起。樂爸特別喜歡這一區，尤其看到熟悉的神將、民間信仰元素，透過燈光與空間重新呈現，跟平常看到的廟宇文化又是完全不同的感覺，可以從不同展品中的色彩、聲音，認識一些平常生活裡不一定會接觸到的臺灣文化。

展覽限定聯名餐點，把《臺灣光譜》延伸到味蕾

除了展覽本身，這次《臺灣光譜》也把展覽的概念延伸到吃的部分，「南美春室」還有特別為展覽推出的期間限定餐點，「蜷尾家」也以展覽中的色彩與視覺為靈感，推出限定冰品，從看展了解土地、藝術、光影、工藝與信仰去認識臺灣，逛完展再透過期間限定餐點，把這趟「臺灣光譜」的體驗延續到餐桌上。

臺灣光譜──臺灣本色展覽心得

整體逛下來，《臺灣光譜──臺灣本色》跟原本想像中的繽紛展覽不太一樣，比較偏向藝術、文化與臺灣在地特色的呈現。不過實際來看，樂爸覺得也很適合當作親子看展的一站，大人可以慢慢看作品，小朋友則透過光影、色彩和大型動態影像增廣見聞。尤其看到熟悉的臺灣山海、自然與民間信仰，換成不同的藝術方式呈現，也讓平常生活裡很熟悉的東西，多了一個不一樣的觀看角度。以上簡單小分享～

📍臺南國家美術館

🎨《臺灣光譜──臺灣本色》





📅 2026/10/8～2027/1/10