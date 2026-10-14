2026-10-14 10:03 旅遊經
雙十國慶VS萬聖節 全台主題樂園推多項優惠，邀您「優」遊！
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：雙十連假各大主題樂園推出國慶限定票價優惠。
- 重點二：萬聖節前夕也結合變裝搞怪祭出入園折扣好康。
- 重點三：樂園同步提供親子、壽星與大眾運輸加碼優惠。
六福村只要全身鬼怪裝扮達70%以上，即可享599元優惠
【旅遊經 洪書瑱報導】
雙十國慶連假即將來臨，今(2026)年於10月9日至10月11日將有三天連假，在適逢秋遊的季節中，全臺主題樂園紛紛祭出雙十限定優惠，更提前結合萬聖節搞怪風潮，讓遊客玩得盡興又省荷包！無論是身分證對對碰、國慶壽星、變裝搞怪，或是親子家庭客群，都能在這次連假中找到專屬的驚喜好康。
※.歡慶雙十節，多家樂園大玩數字與國慶元素創意：
綠舞日式主題園區，十月期間穿著國旗上衣或帶有國旗logo入園，即可享250元優惠票價(攝影：洪書瑱)
「六福村主題遊樂園」推出身分證對對碰，連假期間只要身分證字號或民國出生年月日包含數字「1」與「0」，即享599元入園優惠；若是曾到訪的老朋友，出示舊票根、過期年票或本人在園區的照片，同樣可享599元優惠（陪同親友享799元）；綠舞莊園日式主題遊樂區也響應雙十，十月期間穿著國旗上衣或帶有國旗logo入園，即可享250元優惠票價。在壽星優惠方面，雲仙樂園霸氣祭出「10月10日國慶當天生日者免費入園」，陪同親友也能享半價同歡；劍湖山世界則是當月壽星399元、當日壽星100元即可暢遊；麗寶樂園也為十月壽星準備了雙園擇一650元（親友799元）及摩天輪200元的好康。此外，麗寶樂園持續提供現職軍警消、義消義交專案，單人或雙人套票均為1,000元，來感謝無名英雄的辛勞。
※.萬聖節驚奇之旅：
六福村搭上超人氣史努比熱潮，只要雙人穿著黑白配色服裝或出示史努比實體周邊，不僅享門票折價還能獲贈限量票卡
除了國慶專屬禮遇，在萬聖節前夕，各大樂園廣邀民眾變裝搞怪入園。其中柳營尖山埤渡假村於連假期間推出超殺優惠，只要穿著萬聖節裝扮，本人直接免門票入園；六福村只要全身鬼怪裝扮達70%以上，即可享599元優惠；同時搭上超人氣史努比熱潮，只要雙人穿著黑白配色服裝或出示史努比實體周邊，不僅享門票折價還能獲贈限量票卡；綠舞莊園針對萬聖節元素變裝的遊客，加碼贈送牧草乙份及萌寵體驗。
※.家庭出遊享優惠：
麗寶樂園「18歲以下免費」的驚喜優惠（須搭配一位現場購買899元全票者）
麗寶樂園於國慶連假期間打出「18歲以下免費」的驚喜優惠（須搭配一位現場購買899元全票者），園區內還有驚喜快閃的熊大兔兔明星見面會；劍湖山世界於假日限定推出「11:00前入園享第二人免費」的早鳥超級好康，另外也有水陸暢玩半價699元、午後一點入園499元的彈性選擇。綠舞莊園則規劃6至12歲兒童購票完成集章任務即贈送神祕禮物，增添親子互動樂趣。
劍湖山世界水陸暢玩半價699元、午後一點入園499元的彈性選擇
※.公共運輸優惠：
為鼓勵民眾使用大眾運輸工具，減少連假車潮與碳排放，樂園持續推出低碳旅遊獎勵。劍湖山世界與「台灣好行」合作，憑雲林三線套票票根享全票優惠價599元；搭乘新營客運前往柳營尖山埤渡假村，可享100元超低特價；麗寶樂園則貼心提供后里線、朝馬線及渡假園區內的免費接駁車服務。
提醒相關活動辦法及規範，如變裝標準、年齡與身分驗證方式等，請以各大主題樂園官方網站或現場公告為準，民眾並提早規劃，多加利用大眾交通工具，與親朋好友共度歡樂又省荷包的國慶假期！
以上圖片：各主題樂園提供
精華 FAQ
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包括六福村身分證對對碰、綠舞國旗裝優惠、雲仙國慶當天生日免費、劍湖山與麗寶的壽星折扣等，並有現職軍警消專案與親友優惠，種類相當多元。
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柳營尖山埤渡假村提供萬聖節裝扮本人免門票，六福村要求鬼怪裝扮達70%以上可享599元，綠舞則贈牧草與萌寵體驗，並有史努比與黑白配色相關優惠。
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麗寶推出18歲以下免費但須搭配全票，劍湖山有早鳥第二人免費及午後票價方案，綠舞有兒童集章禮物；另有台灣好行、客運與免費接駁，鼓勵低碳出遊。