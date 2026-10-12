AI重點 文章重點整理： 重點一： 「2026世界在屏東」將於國慶連假在屏東縣民公園登場。

「2026世界在屏東」將於國慶連假在屏東縣民公園登場。 重點二： 活動集結100攤特色市集，其中超過80攤為異國攤位。

活動集結100攤特色市集，其中超過80攤為異國攤位。 重點三：三天有國際表演、DIY體驗與舞蹈交流賽，打造嘉年華。

「2026世界在屏東」國慶連假登場 一站式環遊世界，體驗異國文化、演出與市集！



【旅遊經 洪書瑱報導】

出國旅遊人人愛，遊玩全球更是許多人的畢生夢想，若來不及圓夢，不妨在國慶連假相約屏東，一站玩遍世界可以讓夢想先「行」一場！「2026世界在屏東」將於10月9日至11日，活動日每日下午4時至晚間9時在屏東縣民公園熱鬧登場，活動中將集結百攤特色市集、國際文化展演、人氣歌手演唱、街頭演出及異國手作體驗，打造從午後一路延伸至夜晚的國際嘉年華，讓民眾不用出國，在屏東一站式感受世界多元文化！







「2026世界在屏東」將於10月9日至11日，活動日每日下午4時至晚間9時在屏東縣民公園熱鬧登場









今年「世界在屏東」活動中將集結100攤特色攤位，其中超過80攤為異國特色攤位









今年「世界在屏東」活動中將集結100攤特色攤位，其中超過80攤為異國特色攤位，匯聚各國飲食、手作工藝及文化創意，讓民眾從味蕾到生活體驗，均能感受不同國家的文化魅力。同時推出「消費滿額集點」活動，民眾於合作攤位消費每滿100元即可獲得1點，集滿5點可至服務台兌換活動限定文創品，民眾不僅能邊逛市集、邊品嚐美食，還能集點換好禮，留下專屬於「世界在屏東」的紀念回憶。









活動現場也打造了沉浸式的世界旅行體驗，以「世界旅行箱」及「環遊地標牆」打造入口意象，並設置多組異國風情打卡點。此外，日本愛媛縣吉祥物「蜜柑」也在活動三日每日均會驚喜現身，與大小朋友近距離互動，增添現場歡樂氣氛及國際交流特色。







舞台演出也展現熱鬧且不同的元素，如：開幕日特別邀請「鹿兒島傳統樂器傳承會」帶來具有日本文化特色的開場演出，開幕夜更集結歌手邱鋒澤、鼓鼓呂思緯、方泂鑌接力演唱，以及台鋼雄鷹Wing Stars安芝儇、恬魚、筱雯、千千、芋頭活力登台，從傳統文化展演、流行音樂到啦啦隊演出，為開幕夜寫下精彩的一「頁」。另，為期三天的活動每日安排不同風格的國際文化展演，內容涵蓋日本流行音樂、西洋經典情歌、世界樂器演奏，以及韓國、峇里島、捷克、西班牙佛朗明哥等多國特色舞蹈，透過音樂、舞步與傳統服飾，呈現各地不同文化風貌，讓民眾不必遠行，就能感受豐富多元的世界風情。



除了舞台演出，現場每日也安排異國主題DIY體驗，包含：泰國椰子殼創作、印尼蠟染布拖鞋吊飾及日式榻榻米杯墊等，讓民眾透過親手創作認識各國文化。活動最後一天將舉辦「國際文化創意舞蹈交流賽」，於10月11日下午在屏東縣民公園「森呼C圓形廣場」登場，以「國際文化×創意舞蹈」為主題，讓不同國家的舞蹈與創意在屏東交流碰撞，展現多元文化交融共榮的活力，也為三天的國際文化盛會畫下精彩句點。



屏東縣政府表示，「2026世界在屏東」不只是異國市集，更是串聯美食、音樂、舞蹈、藝術及文化交流的國際平台，透過百攤特色市集、國內外藝文演出、多元DIY體驗及國際舞蹈交流，讓世界文化在屏東相遇。適逢國慶連假，邀請全台民眾來到屏東縣民公園，從午後逛到夜晚，探索世界、品味文化，享受不用出國也能參與環遊世界的國際嘉年華。

以上圖片：屏東縣政府









