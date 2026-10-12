2026-10-12 17:29 旅遊經
台北繁華都市竟現「稻香」 圓山周邊見稻穗搖曳，大展國慶與欣榮！
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：圓山風景區意外長出稻穗，呈現台北難得的秋收景色。
- 重點二：市土木技師公會配合認養活動，5月植樹並進行3年撫育。
- 重點三：稻禾吸引文鳥覓食，展現城市綠洲的生物多樣性。
圓山稻香
【旅遊經 洪書瑱報導】
在台北這座繁華的都市中，要聽到周杰倫的《稻香》滿容易的，但要親眼看到「稻香」則是非易事，在這個秋季豐收的季節及國恩家假的雙十國慶氛圍中，在台北就能親眼目睹稻穗搖曳的美景，也為即將到來的國慶增添了喜慶與欣榮。
本是為植樹活動前整地，以稻為草席，來做水土保持，卻意外促成繁榮城市難得的秋收美景！
稻禾於秋分之際結實纍纍
台北市土木技師公會在公會成立50週年誌慶，為配合市政府認養活動在台北市圓山風景區，於今年5月時在圓山風景區攜手合作，種下260株樹苗，積極響應淨零碳排，動員會員眷屬親手栽植樹苗，實現還山於林工作，種下造林苗木，並認養後續3年撫育工作，投入森林經營與固碳工作。孰料在尚待林木增長的歲月過程中，植樹活動當日的成果已帶來意外的驚喜秋收，真是應了「有心栽樹待成蔭、無心插秧穗已熟」，當時為活動進行樹穴與坡地整理時，為減少逕流降低表土沖蝕施作水土保持敷蓋工法所鋪設的稻草蓆，在歷經夏季雨水與陽光的滋養後，驚喜的從鋪蓆中殘存的稻粒萌發出青綠稻禾，更在秋分之際結出了纍纍稻穗。
植物的樹苗與稻禾共生
野花盛開，蝴蝶自來(花卉為咸豐草)
稻穗提供糧食，吸引文鳥覓食
其中這結穗的稻香，是一場意外之喜！其實本為重塑山林的植樹活動，意外生長出一片豐饒美景，驚喜隨著造林而「稻來」，稻穀結穗，更吸引文鳥棲息覓食，自然展現生物多樣性，說明在山林更新後，呈現出正向的發展，疏開雜林後所造成的環境動態變化釋出更多生態棲位，增加生物利用環境的機會，提升生物多樣性，也讓「花若綻放，蝴蝶自來」成了實際應景風情畫。
針對這份意外的禮物，大地處也規劃邀請環教夥伴前來體驗割稻樂趣，期盼透過淺山割稻的親山活動，來認識這座城市綠洲，共譜一場驚喜意外稻穗秋收的環境教育。
以上圖片：臺北市政府工務局大地工程處提供
精華 FAQ
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因植樹活動整地時鋪設了稻草蓆作為水土保持，夏季雨水與陽光滋養後，殘存稻粒萌發成稻禾，到了秋分便結出稻穗，形成意外的秋收景觀。
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台北市土木技師公會為慶祝成立50週年，配合市府認養活動在圓山風景區植樹，種下260株樹苗並承諾3年撫育，目標是推動造林、固碳與淨零碳排。
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稻穀結穗後吸引文鳥前來覓食，周邊也有野花與蝴蝶活動，顯示山林更新後釋出生態棲位，讓植物、昆蟲與鳥類共存，提升生物多樣性。