AI重點 文章重點整理： 重點一： 2026新竹市玻璃藝術節將於10月17日至11月15日登場。

2026新竹市玻璃藝術節將於10月17日至11月15日登場。 重點二： 百年玻璃產業脈絡下，以《玻璃大時代》串連城市文化。

百年玻璃產業脈絡下，以《玻璃大時代》串連城市文化。 重點三：主視覺以Zoom In／Out呈現玻璃與新竹的觀看關係。

2026新竹市玻璃藝術節 百年之際以《玻璃大時代》邀您感受玻璃與城市文化！

【旅遊經 洪書瑱報導】

兩年一度的「新竹市玻璃藝術節」，即將於今(2026)年10月17日至11月15日登場！新竹不只是「風城」，還是是一座工業城市，在台灣乃至全球中，都是最頂尖的高科技重工業與製造業重鎮之一，但除此之外，也是一座「玻璃之城」，新竹玻璃於1925年第一家玻璃廠成立以來，走過百年發展歷程，與城市產業、生活及文化緊密相連。值此百年之際，將舉行「2026新竹市玻璃藝術節」──《玻璃大時代》活動！

新竹玻璃經過長時間的累積與發展，不僅形塑城市的地方特色，也在工藝與藝術創作中持續展現不同樣貌。今年「玻璃藝術節」以《玻璃大時代》為題，在風livehouse及玻璃工藝博物館展出，以「思辨」為策展核心，從民生、技術、產業到藝術創作，探索玻璃如何回應不同時代的需求，又如何受到時代塑造。策展內容從新竹的玻璃經驗出發，同時回望世界玻璃發展歷程，呈現臺灣玻璃藝術由生活「需求」開展，以及世界玻璃發展與人類「創新」相互推進的不同軸線，從新竹玻璃藝術的發展脈絡出發，進一步連結世界當代玻璃創作，邀請民眾以不同視角重新認識玻璃與這座城市的關係。













2026玻璃藝術節主展區《玻璃大時代》-Zoom Out







2026玻璃藝術節特展區《新竹大時代》-Zoom In



今年主視覺以「Zoom In／Zoom Out」建立遠近兩種觀看尺度。近看時，玻璃內部的氣泡、裂痕與流紋被逐漸放大，形成難以立即辨認的抽象景觀；拉遠後，則可看見玻璃完整而不規則的形體，感受材料的輪廓、樣態及變化。透過觀看距離的轉換，引導觀眾發現玻璃不只是被觀看的物件，也可以成為觀看世界的介面。而主視覺色彩取自玻璃在不同光線、厚度與堆疊下呈現的「透明綠」，並加入螢光綠色文字，為帶有時間痕跡的玻璃材料增添當代張力。「GLASS AGE」與「玻璃大時代」標準字則以缺口、拉伸及不規則輪廓，表現玻璃形塑過程流動與凝固的特性，創造文字「玻璃化」的視覺感受。

風livehouse主展區《玻璃大時代》的視覺從玻璃內部的氣泡、裂痕等細微紋理出發，逐步延伸至材料的完整形體；玻璃工藝博物館展區《新竹大時代》則延續其設計語彙，將觀看焦點從玻璃材料移向城市，採用新竹已故玻璃藝術家林啟燦老師榮獲第一屆金玻獎創作比賽的作品〈東門城〉為主體，並以橘紅色呼應玻璃製程中的窯火及東門城瓦色，連結支撐新竹城市發展的玻璃產業與人的力量，呈現由近而遠、再由遠而近的觀看歷程。

新竹玻璃自1925年第一家玻璃廠成立以來，走過百年發展歷程，與城市產業、生活及文化緊密相連。正值此百年之際，期盼透過本屆策展理念與主視覺，帶領民眾重新認識玻璃與新竹城市發展之間的深厚連結，從歷史、工藝到當代創意，以不同視角感受玻璃工藝的多元面貌與文化價值，持續看見新竹玻璃在城市發展中延續與創新的可能。相關訊息可至新竹市文化局網站及臉書粉絲專頁或新竹市文化局博物館科03-5319756查詢。

以上圖片：新竹市政府文化局提供